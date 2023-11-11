Испугался даже соперник. Российская звезда самбо получил страшную травму

Сегодня, 11 ноября, в Ереване (Армения) проходит второй соревновательный день чемпионата мира по самбо. Будут разыграны семь комплектов наград. У мужчин на ковёр вышли спортсмены, выступающие в весовой категории до 71 кг, до 88 кг и 98+ кг, у женщин — до 65 кг и 72 кг, в боевом самбо — до 58 кг и до 64 кг.

В весе до 88 килограммов Россию на этом турнире представляет 32-летний уроженец Дагестана Аслан Курбанов. Он давно выступает на различных соревнованиях по самбо, ранее также добивался больших успехов в универсальном бою, дослужившись до звания мастера спорта международного класса и неоднократно побеждая на чемпионатах мира и Европы. В самбо успехи Аслана немного скромнее, но это один из самых титулованных представителей сборной. В марте этого года он стал чемпионом России и завоевал путёвку на мировое первенство. До этого он трижды становился бронзовым призёром Кубка России и дважды занимал третье место на чемпионатах России.

Чемпионат мира — 2023 стал для Курбанова первым большим турниром в карьере. И именно ему выпало открывать программу в своей весовой категории. Соперником стал грузинский спортсмен Мишико Нозадзе. Схватка началась с борьбы за захват, и уже на первой минуте случился небольшой конфуз. Нозадзе настолько крепко схватился за самбовку россиянина, что порвал её. Курбанову пришлось переодеваться. После возвращения к поединку Аслан начал перехватывать инициативу и вести борьбу в удобном для себя ритме.

На исходе третьей минуты встречи Нозадзе удалось подловить Курбанова подножкой и провести приём, в результате которого россиянин упал, стукнувшись головой о ковёр. Мишико не заметил этого и тут же начал переходить на удержание. Однако судья блестяще отреагировал, быстро определил, что Аслан лежит без сознания, и остановил встречу. Нозадзе, увидев, что его соперник лежит без движения, запаниковал и не знал, что делать. Взялся за ноги Курбанова, потом отпустил, активно подзывал врачей, а успокоился и просто присел рядом лишь после того, как россиянин начал двигаться. Разумеется, после такой жуткой травмы ни о каком продолжении поединка речи не шло. Нозадзе стал победителем, и после формального объявления результата грузин прибежал к оппоненту, обнял его, затем помог подняться и пересесть на носилки.

Позднее от пресс-службы Всероссийской федерации самбо стало известно, что Курбанов находится в сознании, но у него диагностированы сотрясение мозга и перелом челюсти. С соревнований Аслана сняли. Очень неудачный дебют для россиянина на мировом первенстве, но будем надеяться, что он быстро восстановится и вернётся в строй.