«Накрыли ему стол, как в ресторане». Что делают рестлеры под рингом, пока ждут выхода

Реслинг — идеальное место для создания фантастических образов, мощных героев и таинственных персонажей. За это его и любят, за это и ненавидят те, кто считает подобные шоу постановочными и ненастоящими. В период пандемии компании активно пользовались отсутствием фанатов на шоу. Такой фактор позволял записывать выпуски не в прямом эфире и добавлять матчам вещи, которые не могли бы случиться при наличии зрителей.

Самое основное — неожиданное появление не участвующих в матче рестлеров на ринге, когда они, словно ниоткуда, возникают на матах и становятся участниками события. Если при отсутствии болельщиков вопрос резкого появления рестлеров решался правильным ракурсом на камере, то как с этим справиться при их наличии? Один из главных способов — спрятаться в пространстве под рингом.

Марк Кэлвей, который для всех известен как Гробовщик, возможно, под рингом провёл такое же количество времени, как и в нём. Мистический образ заставлял его появляться из ниоткуда, как только на арене выключался свет. Рост Гробовщика 208 сантиметров, вес — 136 кг. Даже в свои лучшие годы он не успел бы прибежать в ринг из-за кулис, что говорить о более поздних выступлениях завершившего карьеру 58-летнего рестлера.

Поэтому Кэлвей всякий раз, когда ему предстояло неожиданно появиться в ринге, время до выхода проводил под ним. Ни для кого не секрет, что в таких случаях для рестлеров там устанавливают монитор. Они видят всю ту же картинку, что и мы, просматривая шоу, и готовятся к своему выходу.

Гробовщик стоит на ринге Фото: wwe.com

На этой фотографии отчётливо видно, что ринг находится либо на уровне, либо близко к уровню баррикад, которыми трибуны отделяют от сцены. Обустроить там комнату вряд ли получится, но места достаточно, чтобы не только следить за матчем, но и устроить себе ужин.

Именно такой неожиданной подробностью о Гробовщике поделился на своём подкасте бывший рестлер Роад Догг:

Роад Догг бывший рестлер, член Зала славы WWE «В WWE раньше очень любили прятать Гробовщика под рингом, накрывая ему там отличный стол. Вы не подумайте, там был не просто перекус, а полноценный ужин, понимаете? Потом Брэй Уайатт начал это тоже делать… Я видел, как они подкладывали ему туда бутерброды и воду, и я сказал ему однажды: «Чувак, тебе нужно поговорить с ними, чтобы тебе дали меню, как у Гробовщика. У него были напитки и стейки, а ты давишься хлебом».



Что касается Гробовщика, то это звезда реслинга планетарного масштаба. Он был в деле, когда на рубеже веков этот вид спорта стал популярным в России под комментарии Николая Фоменко, и оставался на вершине славы вплоть до завершения своей карьеры в 2020 году. Последние 10 лет редкие матчи Гробовщика тяжело назвать образцовыми, но всякий раз, когда он появлялся на ринге, возникая из ниоткуда под звуки своей устрашающей музыкальной темы, шоу становилось в разы интереснее.

Но Гробовщик не только любил неожиданно появляться из-под ринга, но и активно затаскивал в это пространство и других рестлеров, подразумевая, что забирает их прямиком в ад. Чаще всего этот трюк он проделывал со своим экранным братом Кейном, с которым он чаще конфликтовал, чем выступал в команде.

Гробовщик затаскивает своего брата Кейна под ринг Фото: youtube.com

В реслинге, помимо большой территории под рингом, огромное количество секретов, которые по максимуму прячут от зрителей, чтобы не нарушать атмосферу события. Однако рано или поздно всё тайное становится явным.