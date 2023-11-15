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Реслинг WWE, Гробовщику накрыли стол под рингом, The Undertaker, хитрости реслинга, чем занимаются рестлеры под рингом

«Накрыли ему стол, как в ресторане». Что делают рестлеры под рингом, пока ждут выхода
Айнур Шаймарданов
Что делают рестлеры под рингом, пока ждут выхода
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Устрашающий Гробовщик плотно ужинал, а прямо над ним шла рубка.

Реслинг — идеальное место для создания фантастических образов, мощных героев и таинственных персонажей. За это его и любят, за это и ненавидят те, кто считает подобные шоу постановочными и ненастоящими. В период пандемии компании активно пользовались отсутствием фанатов на шоу. Такой фактор позволял записывать выпуски не в прямом эфире и добавлять матчам вещи, которые не могли бы случиться при наличии зрителей.

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Самое основное — неожиданное появление не участвующих в матче рестлеров на ринге, когда они, словно ниоткуда, возникают на матах и становятся участниками события. Если при отсутствии болельщиков вопрос резкого появления рестлеров решался правильным ракурсом на камере, то как с этим справиться при их наличии? Один из главных способов — спрятаться в пространстве под рингом.

Марк Кэлвей, который для всех известен как Гробовщик, возможно, под рингом провёл такое же количество времени, как и в нём. Мистический образ заставлял его появляться из ниоткуда, как только на арене выключался свет. Рост Гробовщика 208 сантиметров, вес — 136 кг. Даже в свои лучшие годы он не успел бы прибежать в ринг из-за кулис, что говорить о более поздних выступлениях завершившего карьеру 58-летнего рестлера.

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Поэтому Кэлвей всякий раз, когда ему предстояло неожиданно появиться в ринге, время до выхода проводил под ним. Ни для кого не секрет, что в таких случаях для рестлеров там устанавливают монитор. Они видят всю ту же картинку, что и мы, просматривая шоу, и готовятся к своему выходу.

Гробовщик стоит на ринге

Гробовщик стоит на ринге

Фото: wwe.com

На этой фотографии отчётливо видно, что ринг находится либо на уровне, либо близко к уровню баррикад, которыми трибуны отделяют от сцены. Обустроить там комнату вряд ли получится, но места достаточно, чтобы не только следить за матчем, но и устроить себе ужин.

Именно такой неожиданной подробностью о Гробовщике поделился на своём подкасте бывший рестлер Роад Догг:

Роад Догг
Роад Догг
бывший рестлер, член Зала славы WWE

«В WWE раньше очень любили прятать Гробовщика под рингом, накрывая ему там отличный стол. Вы не подумайте, там был не просто перекус, а полноценный ужин, понимаете? Потом Брэй Уайатт начал это тоже делать… Я видел, как они подкладывали ему туда бутерброды и воду, и я сказал ему однажды: «Чувак, тебе нужно поговорить с ними, чтобы тебе дали меню, как у Гробовщика. У него были напитки и стейки, а ты давишься хлебом».

Что касается Гробовщика, то это звезда реслинга планетарного масштаба. Он был в деле, когда на рубеже веков этот вид спорта стал популярным в России под комментарии Николая Фоменко, и оставался на вершине славы вплоть до завершения своей карьеры в 2020 году. Последние 10 лет редкие матчи Гробовщика тяжело назвать образцовыми, но всякий раз, когда он появлялся на ринге, возникая из ниоткуда под звуки своей устрашающей музыкальной темы, шоу становилось в разы интереснее.

Но Гробовщик не только любил неожиданно появляться из-под ринга, но и активно затаскивал в это пространство и других рестлеров, подразумевая, что забирает их прямиком в ад. Чаще всего этот трюк он проделывал со своим экранным братом Кейном, с которым он чаще конфликтовал, чем выступал в команде.

Гробовщик затаскивает своего брата Кейна под ринг

Гробовщик затаскивает своего брата Кейна под ринг

Фото: youtube.com

В реслинге, помимо большой территории под рингом, огромное количество секретов, которые по максимуму прячут от зрителей, чтобы не нарушать атмосферу события. Однако рано или поздно всё тайное становится явным.

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