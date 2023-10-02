Как бойцы выживают под землёй и терпят удары стульями? Объясняем «жуткие» трюки реслинга

Реслинг. Как часто мы слышим, что это всё ненастоящее и выдуманное. С одной стороны, может показаться именно так: большинство моментов в нём прописываются изначально, а многие опасные приёмы, которые являются таковыми в глазах болельщиков, на самом деле максимально спокойно проворачиваются спортсменами. Но с другой – для этого приходится оттачивать все трюки часовыми тренировками, прорабатывать механизмы. Разбираем главные секреты реслинга, которые делают его таким зрелищным и интересным для публики.

Похоронен заживо

Рестлера бросают в могилу, затем засыпают землёй, а спустя какое-то время он возвращается, как будто ничего этого и не было. Как такое возможно? Секрет в конструкции так называемой могилы и съёмке процесса захоронения. В яме находится люк, через который рестлер может спокойно выбраться за кулисы, а для фанатов всё выглядит так, словно он действительно засыпается землёй.

Последний подобный матч в WWE прошёл в 2010 году и сейчас не используется. Его часто применяли в тех случаях, когда рестлера нужно было убрать с экранов на некоторое время. Восторг в глазах фанатов смешивался с ужасом от происходящего.

Кейн закапывает своего брата Гробовщика на шоу Bragging Rights 2010 Фото: wwe.com

Разговоры рестлеров во время матчей

Каждый матч в реслинге проходит по определённому сценарию. Конечно, невозможно прописать полностью события даже пятиминутного отрезка, поэтому сценаристы закрепляют только основные моменты: особенный приём, итоговый результат, вызов нового соперника. Остальное время рестлеры занимаются импровизацией, которая и подводит их к прописанным эпизодам.

Чтобы не забыть все хитросплетения сценария, рестлеры часто переговариваются во время боёв так, что это выглядит, словно они оскорбляют друг друга последними фразами. В дело вступает и судья: рефери может в нужный момент направить рестлеров, подсказать, когда началась реклама, и напомнить, какой именно приём или момент сейчас стоит исполнить. Также через судью проходит общение между рестлерами и другими персонажами, отвечающими за планировку боя.

Джей Усо и Кевин Оуэнс Фото: wwe.com

Разрушение ринга

Два гиганта встречаются на ринге — что может пойти не так? Матч пройдёт в обычном режиме, если вдруг рестлеры не захотят совершить приём с третьего каната. Падение, и ринг ломается. Спортсмены проваливаются под него, а ведь там сложные конструкции. Нет ли опасности для здоровья и жизни?

Чтобы рестлеры не получали травмы, ринг к такому событию готовят заранее, а сами бойцы во время исполнения приёма должны приземлиться в определённую точку, тогда трюк пройдёт безопасно.

Марк Генри (на заднем плане) и Биг Шоу сломали ринг на шоу в 2011 году Фото: wwe.com

Монитор под рингом

Представим ситуацию, когда на ринге стоят два рестлера, выключается свет, а при его включении на матах уже появляется третий участник. Не мог ведь он так быстро прибежать из-за кулис или выйти из зрительного зала? Конечно, нет. Дело в том, что рестлеры, которые появляются из ниоткуда во время тьмы, находятся под рингом. У них есть монитор, благодаря которому они узнают, в какой конкретный момент им нужно совершить свой выход.

Кейн пытается утащить Бри Беллу, Дэниел Брайан отбивает жену Фото: wwe.com

Мусорные баки, стулья, лестницы, столы

Мусорные баки изготавливаются из тонкого алюминия или другого лёгкого металла, который при контакте с телом рестлера легко сминается, не нанося ему серьёзных увечий.

Кевин Оуэнс (слева) и Сэми Зейн избивают баками Дэмиена Приста Фото: wwe.com

Стулья и лестницы изготавливаются слегка из других материалов, поэтому WWE уже давно запретили удары этими предметами по голове. Выглядит эффектно, но с большим риском нанести травму сопернику. Стоит отметить, что, помимо самой особенности предметов, бойцы ежедневно тренируют точки, куда именно наносить удары можно максимально безболезненно.

Когда рестлеры проводят опасный приём с одним из предметов, трансляция матча будто «зависает»: это позволяет скрыть тот факт, что рестлеры не попадают по сопернику стулом или баком, создавая ощущение, что этот удар всё-таки был осуществлён.

Такая же история со столами. Они выполнены из очень тонкой древесины, поэтому ломаются практически от любого касания. Главное при таком приёме — правильно приземлиться.

Шеймус (в кадре) провёл приём на стол Роману Рейнсу Фото: wwe.com

Баррикады

Ограждения или баррикады в реслинге, которые отделяют зрительский зал от ринга, покрыты несколькими слоями мягкого материала, при падении на которые создаётся эффект подушки. Когда рестлеры ломают баррикады соперников, то ограждение уже отсоединено от бетонного пола, поэтому спортсмену достаточно произвести лёгкое касание.