Круче Волкановски! Денис Тюлюлин принял бой в UFC на четырёхдневном уведомлении

В ночь с 18 на 19 ноября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 232 или UFC Vegas 82. На нём выступит российский средневес Денис Тюлюлин, хотя изначально его не было в карде турнира.

В UFC планировали провести рейтинговый бой между британцем Кристианом Данканом и непобеждённым бразильцем Сезаром Алмейдой, но Алмейда выбыл с поединка из-за инфекции и срочной операции. На замену согласился выйти Денис Тюлюлин, который принял бой на суперкоротком четырёхдневном уведомлении.

На последних турнирах UFC вообще происходит много замен. Чего только стоит кард турнира в Абу-Даби, где в главном и соглавном боях произошли замены за 10 дней до события. А на последнем турнире UFC 295 и вовсе полностью заменили главный поединок за 20 дней до мероприятия.

Чтобы принять бой на четырёхдневном уведомлении, нужно проявить смелость и быть уверенным в собственных силах. Во-первых, соперник готовился к турниру, провёл полный лагерь, пусть и с прицелом на другого оппонента. Во-вторых, британец не должен испытать проблем с весом, так как заблаговременно начал подводить себя к поединку.

Денис же согласился на бой за четыре дня до турнира. Да, российский боец UFC Ринат Фахретдинов на днях выложил фото с Тюлюлиным из зала после спарринга: конечно, бойцы в период между поединками тренируются. Но всё-таки это не полноценный лагерь. Да и непонятно, как у Дениса обстоят дела с весом. Возможно, ему экстренно придётся скидывать довольно много, и это может серьёзно сказаться на его форме во время боя.

Добавляет риска в эту ситуацию и положение Дениса в UFC. Сейчас он находится на грани увольнения, и очередное поражение практически со стопроцентной вероятностью оставит его без контракта. В активе россиянина четыре поединка в лучшей лиге мира, и в трёх случаях он проиграл: Алиасхабу Хизриеву и Чун Ён Паку удушающими приёмами, а в последнем поединке на UFC 292 в августе – Грегори Родригесу техническим нокаутом. Единственная победа Дениса в организации была над Джейми Пиккетом в сентябре 2022 года. Всего в активе российского бойца 18 боёв, в которых он одержал 10 побед.

У британца Кристиана Данкана в UFC два поединка. В дебюте Данкан победил Душко Тодоровича, правда, Тодорович не смог продолжать бой из-за травмы, а в июне этого года британец единогласным решением судей уступил Армену Петросяну. Всего на счету Кристиана 26 боёв, в 22 он одержал победы.

Принять бой на четырёхдневном уведомлении, да ещё и с таким крепким соперником – это большой риск. Можно вспомнить, как совсем недавно Александр Волкановски согласился на бой с Исламом Махачевым за 11 дней до турнира. И дело завершилось разгромным поражением. Но на эту ситуацию можно посмотреть с другой стороны. В случае победы риск будет полностью оправдан. Денис выручит лигу, закроет серию из двух поражений и в таком случае отодвинет своё увольнение на неопределённый срок: по крайней мере, в UFC дадут россиянину ещё как минимум один шанс проявить себя. Дело осталось за малым – победить Данкана в ближайшие выходные.