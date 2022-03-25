«Каждую ночь вижу дом во сне». Новичок UFC Тюлюлин — про жизнь в США и менталитет россиян

На грядущем турнире UFC on ESPN 33 выступят сразу несколько российских бойцов. Помимо всем известных имён вроде Алексея Олейника и Аскара Аскарова, в Коламбусе подерётся и Денис Тюлюлин. 33-летний средневес дебютирует в промоушене: ему будет противостоять соотечественник Алиасхаб Хизриев. Мы поговорили с Денисом про неожиданное приглашение в UFC, обсудили жизнь в США и оценили бои на голых кулаках.
— Как прошла подготовка, учитывая, что вы подписались на коротком уведомлении?
— Всё нормально. Я вышел на замену, но в целом всё в порядке. Вес сгоняю пока успешно, думаю, всё пройдёт как надо.
— Сложно ли в целом даётся сгонка веса?
— У меня с дисциплиной всё в порядке, поэтому ничего особенного. Просто работаю. Не буду жаловаться, в общем.
— Вы хорошо знаете Алиасхаба Хизриева. Какие сильные стороны у вашего соперника?
— Понятно, что самое сильное у него — борьба, но в целом Хизриев универсал. Он и бьёт хорошо, и борется. Относительно меня у него очень сильная борьба.
Фото: t.me/denistiuliulin
— Личное знакомство имеет какое-то значение?
— Нет. Это спорт, мы знаем друг друга, проявляем уважение. Мы оба постараемся показать зрелищный, кровавый и захватывающий бой. Я думаю, это будет лучший бой вечера.
— Поклонники ММА пока знают вас не так хорошо. Почему стоит смотреть ваши поединки?
— Я всегда стараюсь показать драматичный, хороший бой. В стойке.
— Какие эмоции перед дебютом в UFC?
— Пока непонятные, я просто не осознал пока всего. Удачно получилось, что я оказался здесь. В нужное время и в нужном месте.
— Успели понять, почему UFC — лучшая лига в мире?
— Ну, здесь всё просто — финансы. А если про другое рассуждать, то в лигах, где я раньше выступал, тоже не было никаких проблем с организацией. Да, здесь есть какие-то нюансы, вроде массажа прямо в гостинице или помощи с питанием. Но в базовых вещах разницы нет. Везде пытаются максимально тебе помочь.
— Как получилось, что вы приезжали выступать во второстепенные лиги США, но попали в UFC?
— Здесь целый комплекс факторов. Конечно, повлиял и менеджер. Вдобавок ситуация удачно сложилась: человек снялся с боя, я его заменил. В американских залах присутствуют менеджеры, смотрят за спаррингами. Здесь вообще люди не очень хотят выходить на быстрые замены. Например, если у соперника перевес в несколько килограммов, никто с ним драться не захочет, рисковать не будет. Кроме парней из России.
— Нравится ли вам жизнь в США, чем она отличается от российской?
— Да нет больших отличий. Домой хочу. Каждую ночь вижу дом во сне. Я уже собирался улетать, скажем так, пока не появился вариант с боем.
— Успели ли заметить разницу в менталитете между россиянами и американцами?
— Для меня нет особой разницы в наших менталитетах. Хотя я всё свободное время провожу дома, в своей комнате. Или прогуливаюсь. Всё остальное время нахожусь в зале. Там такие же парни, профессионалы, все пашут. Ну, есть кто больше пашет, а кто поменьше. Везде всё одинаково. Есть языковой барьер, но в тренировочном процессе он большой роли не играет.
Фото: t.me/denistiuliulin
— Вы тренируетесь с Шоном Стриклендом в клубе Xtreme Couture. Что оставило у вас наибольшие впечатления?
— В этом клубе больше ударников, борьба там слабая относительно России. Поэтому порой хотелось побыстрее домой, чтобы с сильными ребятами бороться. Имею в виду вольную борьбу, на канвасе парни себя там неплохо чувствуют в целом. Но любой наш вольник приедет, «перевернёт» там всех по вольной борьбе.
— Вы активно развиваете соцсети. Сами решили двигаться в этом направлении или вам помогли?
— Друг посоветовал, говорит, надо обязательно. Мне это самому не очень интересно было. Но да, конечно, люди интересуются, особенно внутренней кухней UFC. Хотя для меня что UFC, что М-1 — большой разницы нет. Отмечу, это на моём уровне разницы нет, на уровне прелимов (смеётся). Однако финансовые условия, конечно, совсем другие. Относительно M-1 здесь примерно в 15 раз больше платят.
Фото: vk.com/denpepr
— Продолжаете следить за поп-ММА?
— Не смогу сказать, что прямо всё смотрю. Просто слежу за ребятами знакомыми, ещё какие-то бои попадаются.
— Смотрели выступление Александра Емельяненко в кулачных боях или боксёрский поединок Сергея Харитонова?
— В соцсетях это всё всплывает, конечно. Присылают видео и всё такое. Не могу сказать, что сейчас я прямо активно слежу за Емельяненко или Харитоновым. Но с детства я наблюдал за ними, это знаменитые бойцы, внёсшие очень большой вклад в развитие спорта. И в моё развитие тоже, соответственно.
— Как относитесь к боям на голых кулаках, которые осуждаются многими бойцами ММА?
— Вполне нормально. Раньше только так и дрались. Давайте честно: сейчас всё, за что платят деньги — это спорт. В интернете даже если видео драки человека с собакой появится, за него тоже станут платить. Конечно, бои на голых кулаках — очень травмоопасно, руки повреждаются сильно. Нужно ребятам хорошо оплачивать лечение и всё такое. Но в целом этот формат развивается.
Там выступают парни, у которых не получилось пробиться в профессиональный бокс, ведь бокс — очень тяжёлая тема. Дело ведь не только в навыках: без спонсоров и связей очень сложно выйти на мировой уровень. А тут парням дают нормальные условия, где они проявляют себя. Боксёр вроде завязал, а тут он получает возможность продемонстрировать свой уровень на кулаках. Это же круто, нет? Про здоровье могу сказать — вредно, да. Но жить вообще вредно (смеётся).
— Вы работали в охране ночного клуба. Не скучаете по тем временам, когда было много «интересных» историй?
— Нет-нет, точно не скучаю. Это сейчас те истории интересные, а тогда это были стрессовые ситуации. Некомфортная, сложная работа. Многие бойцы ММА и боксёры продолжают в охране работать, особенно молодые. 70-80% ребят точно через такое проходит, охраняют клубы и всё подобное.
Фото: vk.com/denpepr
— Лучший боец в истории ММА и почему?
— Фёдор Емельяненко. Хабиб второй, наверное. На самом деле, Нурмагомедов просто из моего поколения, мы оба смотрели в детстве именно на Емельяненко. А так у Хабиба и Фёдора одинаковый вклад, наверное. Нурмагомедов ведь тоже внёс огромнейший вклад и продолжает делать наследие. Создал свою команду, свой промоушен. И молодёжь ещё сильнее тренируется, глядя на него. Но вообще много топовых бойцов из России могут быть примерами, тот же Александр Шлеменко. Как-то так.
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