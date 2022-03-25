«Каждую ночь вижу дом во сне». Новичок UFC Тюлюлин — про жизнь в США и менталитет россиян

На грядущем турнире UFC on ESPN 33 выступят сразу несколько российских бойцов. Помимо всем известных имён вроде Алексея Олейника и Аскара Аскарова, в Коламбусе подерётся и Денис Тюлюлин. 33-летний средневес дебютирует в промоушене: ему будет противостоять соотечественник Алиасхаб Хизриев. Мы поговорили с Денисом про неожиданное приглашение в UFC, обсудили жизнь в США и оценили бои на голых кулаках.

— Как прошла подготовка, учитывая, что вы подписались на коротком уведомлении?

— Всё нормально. Я вышел на замену, но в целом всё в порядке. Вес сгоняю пока успешно, думаю, всё пройдёт как надо.

— Сложно ли в целом даётся сгонка веса?

— У меня с дисциплиной всё в порядке, поэтому ничего особенного. Просто работаю. Не буду жаловаться, в общем.

— Вы хорошо знаете Алиасхаба Хизриева. Какие сильные стороны у вашего соперника?

— Понятно, что самое сильное у него — борьба, но в целом Хизриев универсал. Он и бьёт хорошо, и борется. Относительно меня у него очень сильная борьба.

Фото: t.me/denistiuliulin

— Личное знакомство имеет какое-то значение?

— Нет. Это спорт, мы знаем друг друга, проявляем уважение. Мы оба постараемся показать зрелищный, кровавый и захватывающий бой. Я думаю, это будет лучший бой вечера.

— Поклонники ММА пока знают вас не так хорошо. Почему стоит смотреть ваши поединки?

— Я всегда стараюсь показать драматичный, хороший бой. В стойке.

— Какие эмоции перед дебютом в UFC?

— Пока непонятные, я просто не осознал пока всего. Удачно получилось, что я оказался здесь. В нужное время и в нужном месте.

— Успели понять, почему UFC — лучшая лига в мире?

— Ну, здесь всё просто — финансы. А если про другое рассуждать, то в лигах, где я раньше выступал, тоже не было никаких проблем с организацией. Да, здесь есть какие-то нюансы, вроде массажа прямо в гостинице или помощи с питанием. Но в базовых вещах разницы нет. Везде пытаются максимально тебе помочь.

— Как получилось, что вы приезжали выступать во второстепенные лиги США, но попали в UFC?

— Здесь целый комплекс факторов. Конечно, повлиял и менеджер. Вдобавок ситуация удачно сложилась: человек снялся с боя, я его заменил. В американских залах присутствуют менеджеры, смотрят за спаррингами. Здесь вообще люди не очень хотят выходить на быстрые замены. Например, если у соперника перевес в несколько килограммов, никто с ним драться не захочет, рисковать не будет. Кроме парней из России.

— Нравится ли вам жизнь в США, чем она отличается от российской?

— Да нет больших отличий. Домой хочу. Каждую ночь вижу дом во сне. Я уже собирался улетать, скажем так, пока не появился вариант с боем.

— Успели ли заметить разницу в менталитете между россиянами и американцами?

— Для меня нет особой разницы в наших менталитетах. Хотя я всё свободное время провожу дома, в своей комнате. Или прогуливаюсь. Всё остальное время нахожусь в зале. Там такие же парни, профессионалы, все пашут. Ну, есть кто больше пашет, а кто поменьше. Везде всё одинаково. Есть языковой барьер, но в тренировочном процессе он большой роли не играет.

Фото: t.me/denistiuliulin

— Вы тренируетесь с Шоном Стриклендом в клубе Xtreme Couture. Что оставило у вас наибольшие впечатления?

— В этом клубе больше ударников, борьба там слабая относительно России. Поэтому порой хотелось побыстрее домой, чтобы с сильными ребятами бороться. Имею в виду вольную борьбу, на канвасе парни себя там неплохо чувствуют в целом. Но любой наш вольник приедет, «перевернёт» там всех по вольной борьбе.

— Вы активно развиваете соцсети. Сами решили двигаться в этом направлении или вам помогли?

— Друг посоветовал, говорит, надо обязательно. Мне это самому не очень интересно было. Но да, конечно, люди интересуются, особенно внутренней кухней UFC. Хотя для меня что UFC, что М-1 — большой разницы нет. Отмечу, это на моём уровне разницы нет, на уровне прелимов (смеётся). Однако финансовые условия, конечно, совсем другие. Относительно M-1 здесь примерно в 15 раз больше платят.

Фото: vk.com/denpepr

— Продолжаете следить за поп-ММА?

— Не смогу сказать, что прямо всё смотрю. Просто слежу за ребятами знакомыми, ещё какие-то бои попадаются.

— Смотрели выступление Александра Емельяненко в кулачных боях или боксёрский поединок Сергея Харитонова?

— В соцсетях это всё всплывает, конечно. Присылают видео и всё такое. Не могу сказать, что сейчас я прямо активно слежу за Емельяненко или Харитоновым. Но с детства я наблюдал за ними, это знаменитые бойцы, внёсшие очень большой вклад в развитие спорта. И в моё развитие тоже, соответственно.

— Как относитесь к боям на голых кулаках, которые осуждаются многими бойцами ММА?

— Вполне нормально. Раньше только так и дрались. Давайте честно: сейчас всё, за что платят деньги — это спорт. В интернете даже если видео драки человека с собакой появится, за него тоже станут платить. Конечно, бои на голых кулаках — очень травмоопасно, руки повреждаются сильно. Нужно ребятам хорошо оплачивать лечение и всё такое. Но в целом этот формат развивается.

Там выступают парни, у которых не получилось пробиться в профессиональный бокс, ведь бокс — очень тяжёлая тема. Дело ведь не только в навыках: без спонсоров и связей очень сложно выйти на мировой уровень. А тут парням дают нормальные условия, где они проявляют себя. Боксёр вроде завязал, а тут он получает возможность продемонстрировать свой уровень на кулаках. Это же круто, нет? Про здоровье могу сказать — вредно, да. Но жить вообще вредно (смеётся).

— Вы работали в охране ночного клуба. Не скучаете по тем временам, когда было много «интересных» историй?

— Нет-нет, точно не скучаю. Это сейчас те истории интересные, а тогда это были стрессовые ситуации. Некомфортная, сложная работа. Многие бойцы ММА и боксёры продолжают в охране работать, особенно молодые. 70-80% ребят точно через такое проходит, охраняют клубы и всё подобное.

Фото: vk.com/denpepr

— Лучший боец в истории ММА и почему?

— Фёдор Емельяненко. Хабиб второй, наверное. На самом деле, Нурмагомедов просто из моего поколения, мы оба смотрели в детстве именно на Емельяненко. А так у Хабиба и Фёдора одинаковый вклад, наверное. Нурмагомедов ведь тоже внёс огромнейший вклад и продолжает делать наследие. Создал свою команду, свой промоушен. И молодёжь ещё сильнее тренируется, глядя на него. Но вообще много топовых бойцов из России могут быть примерами, тот же Александр Шлеменко. Как-то так.