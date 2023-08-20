Тренировки с Фёдором не помогли. Тюлюлина жестоко нокаутировал Робокоп

В ночь на 20 августа в Бостоне (США) проходит очередной номерной турнир UFC 292. В рамках предварительного карда ивента состоялся поединок российского бойца Дениса Тюлюлина. Соперником нашего соотечественника стал бразилец Грегори Родригес по прозвищу Робокоп.

Изначально этот поединок должен был состояться в июне, но Тюлюлин получил повреждение и бой перенесли на данный турнир. Впрочем, для Дениса это мало что меняло. Россиянин в последнем поединке проиграл корейцу Чун Ён Паку, попавшись на удушающий приём. Всего же у Тюлюлина перед боем с Родригесом было два поражения и единственная победа, одержанная над Джейми Пикеттом. Так что встреча с Робокопом для российского бойца была стратегически важной. Победа могла продлить пребывание Дениса в лучшей лиге мира, поражение — подвести к увольнению. К слову, в ходе лагеря боец из Москвы успел потренироваться и с многоопытным Фёдором Емельяненко.

У Родригеса более обширный опыт выступлений в UFC. Бой с Тюлюлиным стал для бразильца уже седьмым под эгидой промоушена. Грегори до этого одержал четыре победы и потерпел два поражения. В последнем поединке он проиграл нокаутом своему соотечественнику Бруно Феррейре. Так что Робокопу тоже было что доказывать в этом поединке. Перед боем эксперты склонялись к тому, что Родригес сможет одержать победу над россиянином, поэтому бразилец шёл явным фаворитом. Поводы были. Грегори бьёт жёстко, размениваться готов, плюс у него крепкая челюсть.

Первые секунд 30 прошли совсем без ударов, лишь одна попытка взорваться от Тюлюлина, но Родригес спокойно выдержал такой спурт. Сразу после этого бразилец пошёл в борьбу и без проблем перевёл Дениса на канвас. Попытки выйти на сабмишен успехом не увенчались, но Робокоп быстро вышел в позицию фулл-маунт и в очень жёстком стиле нокаутировал россиянина локтями. Были подозрения на удар в затылок, но судья не счёл это значимым фактором. Нокаут получился настолько жёстким, что Тюлюлину ещё достаточно долго оказывали помощь. Эффектная и одновременно жуткая победа Родригеса.

«Все говорят, что удар в затылок сразу вырубил меня. Видел повтор, и вправду так и есть. Но писать какие-то бумаги теперь что ли? Как-то не хочется. Наверное, так и должно быть. Всем, кто болеет и болел, спасибо в любом случае», — резюмировал поражение Тюлюлин.

К сожалению, поражение, скорее всего, станет для нашего бойца судьбоносным. При рекорде 1-3 будет сложно остаться в UFC. Видимо, скоро будем наблюдать бои Дениса в других промоушенах.