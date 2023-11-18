Минеев мог стать суперзвездой UFC. У Владимира было всё, кроме желания

Владимир Минеев давно считается одним из сильнейших бойцов России. В своё время Волжанин ярко зарекомендовал себя в качестве кикбоксёра. Минеев становился чемпионом Европы по версии WAKO и чемпионом мира сразу по трём версиям. Это не пошло бойцу на пользу, так как и сам он признавался, что на фоне успехов словил звёздную болезнь.

В 2014 году Владимир дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах. Минеев быстро превратился в одну из главных звёзд российских ММА, выступая в лиге AMC Fight Nights. Неудивительно, так как боец одержал пять побед нокаутом подряд, и это нравилось болельщикам. Кроме того, бои с его участием эффективно раскручивались. Первое поражение Владимир потерпел в 2016 году от Майкела Фалкана решением большинства судей, но уже через четыре месяца Минеев взял убедительный реванш, нокаутировав бразильца.

В 2018 году случился первый поединок с Магомедом Исмаиловым, после которого Минеев окончательно стал звездой. О поединке говорили и на Западе, так что ничья раздельным решением создала хороший плацдарм для будущего реванша, который состоялся спустя три года и собрал огромную аудиторию. Пожалуй, это был один из немногих случаев, когда бой в российском промоушене затмил параллельные турниры в ведущих лигах. Минеев выиграл техническим нокаутом в третьем раунде, и именно тогда к нему впервые обратились из UFC.

Российский боец отказался от такой возможности, объяснив, что и без того вышел на хороший уровень заработка:

«Звали ли меня в UFC после второго боя с Исмаиловым? Да, мне писали оттуда, были и ранее предложения от Bellator и UFC через других людей. Например, Алексей Олейник обратился, с которым мы раньше много взаимодействовали. Мы, спортсмены, всегда изучаем финансовые условия, смотрим, как обстоит ситуация. Когда у меня были желание и настрой переехать на Запад, таких предложений не приходило. Теперь же у меня свои планы. Я в России вышел на уровень заработков топ-спортсменов в Америке. Если взять условные 500 тысяч, которые получают лидеры за бой в UFC, вычесть налоги и сравнить с моими доходами — я получаю не меньше».

Позже Минеева ещё не раз спрашивали о возможности перейти в лучший промоушен мира. На этом фоне американские СМИ активно раскручивали российского бойца и писали, что UFC стоит обратить внимание на Волжанина. Это пришлось на период, когда в среднем весе наблюдался застой и у Исраэля Адесаньи не было соперников. Считалось, что Минеев может устроить небольшую встряску дивизиону.

Тогда же будущий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев выразил мнение, что Минеев и Исмаилов могли бы биться на уровне рейтинговых бойцов: «Конечно, Минеев и Исмаилов потянули бы уровень топ-15 в UFC. В России валом ребят, которые потянули бы топ-15, и они не хуже любого бойца UFC. Они в хорошем темпе дрались».

Перспективы у Минеева действительно были хорошие. На тот момент он был в самом расцвете сил — 30 лет, был на хорошем подъёме и с точки зрения бойцовского уровня, и с точки зрения медийности. Для UFC он стал бы идеальным подписанием. Владимир — талантливый ударник, у него отлично поставлена техника, он чувствует дистанцию и жёстко бьёт и с рук, и с ног. Кроме того, Минеев много работал над борьбой, он занимается у тренера Расула Магомедалиева и серьёзно подтянул этот аспект. Его нельзя назвать односторонним бойцом. К примеру, не так давно в UFC дебютировал Шара Буллет, который при наличии яркой и красивой ударной техники испытывает проблемы в борьбе. Минеев с большой долей вероятности в партере выглядел бы убедительнее. А в стойке он мог навязать конкуренцию практически любому бойцу из ростера. Единственное, чего ему действительно не хватало — желания попробовать свои силы в UFC. Поэтому мы лишились потенциальной звезды организации из России.

Владимир логично рассудил, что в российских промоушенах он заработает сопоставимые суммы, но при этом меньше рискует. Пояс чемпиона Fight Nights по-прежнему при нём. Кроме того, российские лиги заинтересованы в том, чтобы Минеев выступал также в кикбоксинге, что на руку бойцу. Он попадает в свою стихию, где его крайне сложно одолеть.

В июне этого года Минеев вновь отвечал на вопрос о UFC: «UFC? У меня нет такого пункта в чек‑листе, я на эту жизнь смотрю по‑другому, и только единоборствами она не ограничена. Подраться в UFC… Уже, наверное, не получится. Я себя и так чувствую одним из лучших средневесов мира. Я год назад тренировался с ребятами: Роман Копылов, Муслим Магомедов, Насрудин Насрудинов, Армен Петросян. Они все хорошего уровня бойцы. Я со всеми спарринговал, и все примерно одинаковые. И они сейчас себя хорошо проявляют в этой лиге. UFC – это крутая распиаренная машина, но мы ничуть не хуже, и, чтобы чувствовать свой уровень, можно просто с ними тренироваться».

К сожалению, мы вряд ли увидим Минеева в лучшем промоушене планеты, хотя при желании он мог бы туда подписаться и сейчас, в 33 года. Однако у Владимира другие приоритеты, другие интересы, и мы не вправе его осуждать — только сожалеть о том, что могло быть, но не случилось.