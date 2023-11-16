«Российские ММА разочаровывают всё больше». Как Минеева избивали толпой прямо в октагоне

18 ноября в Сочи на «RED ARENA» состоится огненный турнир по кикбоксингу от «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Его главными звёздами станут Иван Штырков и Владимир Минеев. Они сойдутся в поединке в формате «три раунда по три минуты». Минеев является одним из самых ярких бойцов в России. Он всегда шикарно подогревает свои бои, а сами битвы превращает в настоящее шоу. Но были моменты, когда поведение Владимира загоняло его не в самые приятные ситуации.

Самым резонансным событием стал конфликт с Магомедом Исмаиловым, который случился в декабре 2020 года. Первый поединок между соперниками состоялся 19 октября 2018 года. И он завершился вничью, судьи так и не смогли выявить победителя. Поэтому оппоненты решительно раскачивали ситуацию так, чтобы второй бой был неизбежен. И пик напряжения случился на турнире АМС Fight Nights. Исмаилов и Минеев на нём не выступали, но приехали поддержать друзей.

После поединка между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в клетку зашёл Владимир. Он не дал проигравшему выступить со словом к трибунам, взял микрофон и начал искать в толпе Магомеда: «Исмаилов, я знаю, что ты здесь. Выйди и скажи, когда мы будем драться! А то все люди думают, что ты испугался!»

Магомед – боец смелый, поэтому он практически сразу же материализовался в клетке. И решил несколько раз поддеть Владимира. А затем словесная перепалка переросла в открытый конфликт. Сначала соперники просто имитировали выпады в сторону друг друга. А затем схлестнулись врукопашную, Минеев даже успел нанести Исмаилову удар микрофоном.

И тут началось самое страшное. В клетку буквально посыпались друзья и болельщики Исмаилова, которые накинулись на одного Минеева. Они прижали Владимира к октагону и начали методично наносить удары. Было тревожно за здоровье бойца, на которого пытались прыгать даже через сетку.

Благо пожар получилось потушить до наступления критичных последствий. Во-первых, вовремя среагировали владелец АМС Fight Nights Амир Мурадов и легендарный ринг-анонсер Александр Загорский, призвавшие толпу к порядку. Во-вторых, в процессе разнимания участвовали тяжеловес Bellator Виталий Минаков и борец Даурен Куруглиев, которые быстро успокаивали подлетающих оппонентов. Выглядело это всё очень эффектно. А по итогам самого побоища на лицах Исмаилова и Минеева виднелись довольно серьезные сечки.

Реакция на это событие получилась очень яркой и резонансной. Началось с того, что все главные действующие лица оказались в полиции. Правда, никаких реальных наказаний Магомед и Владимир не получили. А вот двум парням из компании Исмаилова навсегда запретили посещение спортивных мероприятий. Отрадно, что были предприняты хоть какие-то меры.

Очень мощной получилась реакция профессиональных спортсменов, которые были крайне возмущены произошедшим. Не подбирал выражения боец One FC Шамиль Абдулаев: «У двух профессиональных бойцов могут случиться конфликт, драка и недопонимание. Обращение не к ним, обращение к тем, кто толпой на одного, показывая явную неприязнь. Нападая как шакалы, которые ждут удобного случая. Вы позор Дагестана и России. После этого как вы можете называть себя мужчинами!»

Резко высказался и боец UFC Муслим Салихов: «Посмотрев это шоу, даже на какой-то момент появилось желание завязать с ММА, просто это превращается в цирк в глобальном масштабе. Российские ММА разочаровывают все больше».

Некоторые даже пытались обвинять парней в постановке. Но, говоря откровенно, судя по поведению разъяренной толпы, притворством там и не пахло. Это же подтвердил и Рамазан Исмаилов: «Если это постанова, то я не знаю… Я бы знал, — сказал он. — Значит, меня тоже развели. Постанова… Здесь сечка, здесь. Магу микрофоном ударили, под глазом у него сечка. У Минеева на брови. Такая постановка. Как я знаю, тут постановки 100% нет. Если бы была постановка, я бы знал. Но не сказал бы».

Меньше чем через год Минеев и Исмаилов сошлись в октагоне. И там Владимир сполна отомстил за ту ситуацию. Он разбил Магомеда техническим нокаутом на исходе третьего раунда. Есть ощущение, что история этих парней ещё не закрыта. И после Штыркова Минеев вновь вернётся к идее провести ещё один поединок с Исмаиловым.