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Владимир Минеев — Иван Штырков, «Бойцовский клуб РЕН ТВ», как закончился бой, кто победил, обзор поединка

Минеев преподал Штыркову урок кикбоксинга. Уральский Халк ничего не показал
Яхья Гасанов
Минеев преподал Штыркову урок кикбоксинга
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В реванше картина может измениться.

В ночь с 18 на 19 ноября в Сочи на «RED ARENA» состоялся очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном бою вечера, который прошёл по правилам кикбоксинга в формате «три раунда по три минуты», сошлись звёздные российские бойцы Иван Штырков и Владимир Минеев.

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Очевидным фаворитом для всех экспертов был именно Минеев. Волжанин в сентябре этого года провёл свой последний поединок, где его соперником стал бывший чемпион Bellator Рафаэль Карвальо. Дело закончилось уверенной победой россиянина во втором раунде. Всего же в последние два года Владимир выступал исключительно в кикбоксинге и, помимо Карвальо, досрочно выиграл у Эрко Джуна и Фернандо Родригеса.

Штырков по сравнению с Минеевым совсем новичок в кикбоксинге. Это для него лишь второй кикбоксёрский поединок в карьере. В дебюте он встретился с довольно опытным Петром Романкевичем и неожиданно для многих одержал победу в дополнительном раунде. После этого Уральский Халк успел провести бой по правилам профессионального бокса и был нокаутирован Константином Ерохиным за 70 секунд.

На бумаге в поединке Минеев — Штырков всё было в пользу Волжанина. Всё же для Владимира кикбоксинг — родная стихия, а его соперник и сам признавался, что познакомился с ударной техникой лишь по ходу карьеры. Однако в единоборствах всегда есть место неожиданным исходам.

Минеев мог в своё время оказаться в UFC, но в дело вмешались деньги:
Минеев мог стать суперзвездой UFC. У Владимира было всё, кроме желания
Минеев мог стать суперзвездой UFC. У Владимира было всё, кроме желания

Штырков первым начал проявлять активность и задействовать кики по этажам. Минеев приглядывался и нащупывал дистанцию, практически не выбрасывая ударов. Со второй минуты Волжанин стал понимать темп и прессинговать, но опять же делал всё осторожно и не спеша. Штырков же зазывал соперника в рубку, но безуспешно. Минеев работал хладнокровно и точечно.

Вторая трёхминутка началась динамичнее. Минеев выпустил серию ударов ногами и руками, несколько раз классно попав. Очень хорошо работали фронт-кики, которые отбрасывали Штыркова к канатам. Владимир работал разнообразно, подключал и тайский клинч, и отлично встречал выпады. В конце раунда у Волжанина прошёл удар коленом в прыжке, но Штырков всё выдерживал и старался размашисто отвечать. Периодически у Ивана проходили хорошие атаки, но в целом раунд остался за его оппонентом.

Заключительный раунд показал, что Минеев включился по-настоящему. Мощные и агрессивные атаки Владимира стали проблемой для Штыркова, который стал реже отвечать. А Минеев, напротив, вкладывался в атаки. Однако это не помогло завершить поединок досрочно.

Дополнительного раунда для выявления победителя не потребовалось. Судьи вынесли единогласное решение в пользу Владимира Минеева, который, безусловно, сделал для победы намного больше. Тем не менее тот факт, что Штырков выдержал всю дистанцию поединка, заслуживает уважения.

Небольшая моральная победа Уральского Халка, но увы, в кикбоксинге он не показал конкуренции. Класс оказался несопоставим, однако в ММА всё может получиться поинтереснее.

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