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Бойцовский клуб РЕН ТВ, Минеев — Штырков, онлайн-трансляция, дата и время боя, кто фаворит, где смотреть

Бойцовский клуб РЕН ТВ: Минеев преподаст Штыркову урок кикбоксинга? LIVE
Яхья Гасанов
Минеев — Штырков
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У Владимира большое преимущество — бой на его «территории».

18 ноября в Сочи на «RED ARENA» состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном бою вечера, который пройдёт по правилам кикбоксинга в формате «три раунда по три минуты» сойдутся Иван Штырков и Владимир Минеев.

Волжанин в сентябре провёл поединок с экс-чемпионом Bellator Рафаэль Карвальо и всё закончилось уверенной победой россиянина. Штырков же проведёт лишь второй кикбоксёрский поединок в карьере. В дебюте он победил Петра Романкевича.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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Где смотреть турнир с главным боем Штырков – Минеев Дата и время турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Полный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Штырков – Минеев
Live Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Штырков – Минеев

Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.

06:05 Яхья Гасанов

🙁 Штырков в последнем бою улетел в нокаут

Иван не так давно попробовал свои силы в боксе, проведя поединок с Константином Ерохиным, но проиграл нокаутом всего за 70 секунд.

06:04 Яхья Гасанов

Дата и время турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 18 ноября в Сочи на «RED ARENA». Он начнётся в 23:00 по московскому времени.

06:01 Яхья Гасанов

😎Минеев за последние два года провёл три поединка по кикбоксингу

Владимир справился со всеми. Причём ни Эрко Джун, ни Фернандо Родригес, ни Рафаэль Карвальо не прошли всю дистанцию. Три досрочные победы Минеева.

06:01 Яхья Гасанов

Полный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Штырков – Минеев

Иван Штырков – Владимир Минеев;
Ислам Муртазаев – Джонатан Оливейра;
Никита Шостак – Александр Малафеев;
Евгений Ганин – Дамьян Саванович.

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