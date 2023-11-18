Бойцовский клуб РЕН ТВ: Минеев преподаст Штыркову урок кикбоксинга? LIVE

У Владимира большое преимущество — бой на его «территории».

18 ноября в Сочи на «RED ARENA» состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном бою вечера, который пройдёт по правилам кикбоксинга в формате «три раунда по три минуты» сойдутся Иван Штырков и Владимир Минеев.

Волжанин в сентябре провёл поединок с экс-чемпионом Bellator Рафаэль Карвальо и всё закончилось уверенной победой россиянина. Штырков же проведёт лишь второй кикбоксёрский поединок в карьере. В дебюте он победил Петра Романкевича.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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