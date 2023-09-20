Макгрегор, Сина или двоюродный брат? С кем будет драться вернувшийся Скала

Затянувшаяся забастовка актёров в Голливуде привела к тому, что в реслинг продолжают возвращаться звёзды кино, которым было сложно найти время на прежнее увлечение в период основной работы. Несколько недель назад в WWE вернулся Джон Сина, а на последнем выпуске SmackDown впервые с 2019 года появился Дуэйн «Скала» Джонсон.

Cкала официально вернулся в реслинг, а перед выпуском побывал на шоу у Пэта Макафи, где рассказал, что был готов провести бой ещё на 39-м шоу Wrestlemania

«Мы на самом деле рассматривали проведение матча с Романом Рейнсом на последней Wrestlemania, но так и не пришли к идее, как этот сюжет лучше всего подать зрителю. Поэтому решили отложить эту идею до следующего шоу в Филадельфии. Возможно, там он будет более уместным. В этом противостоянии большой потенциал, я открыт к такому матчу», — сказал Джонсон.

Юбилейная Wrestlemania обещает быть масштабной, поэтому в соперниках у Скалы может оказаться любая звезда. Особенно с учётом недавнего объединения WWE и UFC.

Разбираем главных претендентов на роль соперника Скалы.

Роман Рейнс

Роман Рейнс — действующий неоспоримый чемпион WWE. Титул Вселенной он завоевал в далёком 2020 году в бою с Бреем Уайаттом, которого сейчас уже нет в живых.

На Wrestlemania 38 в 2022 году Рейнс победил Брока Леснара, выиграв титул чемпиона WWE. Он объединил пояса, став неоспоримым чемпионом федерации.

За эти долгие три года в качестве чемпиона Рейнс, кажется, победил всех в ростере WWE, поэтому эксперты и болельщики сходятся во мнении, что если Рейнса и может кто остановить, то только его двоюродный брат — Скала. Кажется, для их боя на Wrestlemania 40 создано всё, но такой открытый посыл Джонсона о желании провести этот матч заставляет задуматься. Не перенесут ли в WWE этот сюжет на другое время, а то, может, и вовсе забудут?

Роман Рейнс Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Конор Макгрегор

Бывшая звезда UFC неоднократно намекал о желании попробовать себя в реслинге, так почему бы не воспользоваться моментом свободного времени в графике Скалы? Бой Макгрегора и Джонсона запросто перешагнёт по звёздности противостояние Сины и Скалы 10-летней давности. Как раз то, что нужно WWE, чтобы сделать юбилейной «Реслмании» громкую афишу.

У Макгрегора и Джонсона нет конфликта, но реслинг — не то место, где личные взаимоотношения ставятся на первый план. Достаточно вспомнить, как хорошие друзья Дональд Трамп и Винс Макмэн устроили «Битву миллиардеров». Конфликт могут придумать за один еженедельник, а за несколько месяцев накалить атмосферу между соперниками до предела.

Брок Леснар

Бывшая звезда UFC Брок Леснар закончил свой фьюд с Коди Роудсом на Summerslam в начале августа и ушёл на долгий отдых.

СМИ писали, что Леснар появится на экранах не раньше 2024 года и точно будет задействован в предстоящей Wrestlemania. Скала уже пересекался с Леснаром на ринге WWE в 2002-2003 годах, так почему бы компании не устроить подобное противостояние вновь? Если оно состоится, то матч, однозначно, будет претендовать на звание лучшего за десятилетие.

К слову, их матч обсуждался ещё на Wrestlemania 30, что подтверждал сам Джонсон, однако дальше разговоров дело не пошлó.

Коди Роудс

Коди Роудс триумфально вернулся в WWE на Wrestlemania 38 и сразу стал в компании главным добряком. Его атрибутика хорошо продаётся, его обожают дети и другие фанаты, поэтому Роудс, который долго восстанавливался после разрыва грудной клетки, в 2023 году выиграл Королевскую Битву и получил возможность провести бой против Романа Рейнса на Wrestlemania 39, но проиграл. Затем его ожидало противостояние с Броком Леснаром, и сейчас, кажется, Роудса готовят под новое большое противостояние. Почему именно со Скалой? Об этом заикнулись в BWE, заявив, что WWE ещё не подписали соглашение с Джонсоном, однако ведут с ним переговоры по поводу предстоящего сюжета, а Роудс является одним из главных претендентов на роль соперника.

Коди Роудс Фото: Gladys Vega/ Getty Images

Джон Сина

Противостояние Сины и Джонсона в WWE устроили ещё 10 лет назад, поэтому вариант с Джоном для Скалы является одним из самых маловероятных. Однако оба сейчас всё реже снимаются из-за забастовки актёров, поэтому исключать подобный вариант развития событий нельзя. На последнем SmackDown Сина и Джонсон пересеклись в подтрибунном помещении и мило обнялись.

Дейв Батиста

Батиста официально завязал с реслингом четыре года назад и больше в WWE не появлялся. Однако реслеры — те самые спортсмены, для которых последний матч зачастую никогда не является последним. Батиста, как и Сина с Джонсоном, востребованный актёр, поэтому на период забастовки находится без работы. Определённо, Дейв находится в хорошей форме и способен подготовить себя к хорошему матчу. Почему бы и нет?