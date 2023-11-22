Настоящий Мясник! Цзю-младший побывал в нокдауне, но вернулся и уничтожил Биггса

В австралийском городе Ньюкасл на арене «Newcastle Entertainment Centre» состоялся турнир по профессиональному боксу. В главном событии зрители увидели поединок за титул чемпиона Австралии в первом среднем весе между младшим сыном Кости Цзю – Никитой и обладателем пояса непобеждённым австралийцем Диланом Биггсом.

Никита Цзю – непобеждённый проспект первого среднего веса. Как отец и старший брат, Никита пошёл в бокс, выступал по юношам и юниорам и добивался побед на местном уровне, но затем решил оставить спорт в пользу учёбы. Вернулся к спортивной карьере Никита лишь в 23 года и дебютировал на профессиональном ринге в марте 2022 года. Цзю выступает довольно часто, за это время успел провести семь боёв, во всех одержал победы, причём шесть из них – досрочно. За яркий и жёсткий стиль Никита получил прозвище Мясник. Для Цзю это первый титульный поединок в карьере. Свой последний бой Никита провёл в августе этого года, победив техническим нокаутом Джека Брубейкера. Бой с Диланом Биггсом стал для Цзю пятым в 2023 году: помимо Брубейкера, Цзю удосрочил Бенджамина Боммбера, Бо Белбина и Даркона Драйдена.

Дилан Биггс – пожалуй, самый серьёзный оппонент в карьере Цзю. 21-летний Дилан имел идеальный рекорд 10-0 и являлся действующим чемпионом Австралии. Правда, при этом нужно сказать, что уровень оппозиции у Биггса был крайне невысоким. К примеру, в активе Дилана есть победа над Кришной Мудалиаром с рекордом 7-13, а в последнем бою Биггс финишировал Райана Митчема со скромным рекордом 3-6. Так что с боксёрами уровня Цзю Дилан ещё не встречался. А вот Никита уже неоднократно побеждал оппонентов, у которых до встречи с ним был нолик в графе поражений.

Интересно, что, несмотря на то что Биггс вышел на бой в ранге чемпиона, именно он появился в ринге первым, это довольно необычно для боксёрских поединков.

Сам бой получился просто фантастическим. Биггс отправил Цзю в нокдаун уже на первых секундах поединка мощным ударом, но Никита довольно быстро оправился и уже в концовке раунда сам работал первым номером.

«Моё сердце билось очень быстро», — прокомментировал эпизод с нокдауном брата Тим Цзю после боя.

Понимая, что нужно отыгрываться, Цзю продолжил прессинговать чемпиона во втором и третьем раундах, но Биггс демонстрировал отличную работу ног. При этом Дилан моментами опережал Цзю, успевал выбросить серию и уйти с линии атаки. Чемпион выглядел легко, постоянно улыбался, чем злил Цзю.

В четвёртом раунде Никита достал Биггса мощным и точным апперкотом, но Дилан чудом устоял на ногах. От добивания чемпиона спас гонг, однако было видно, что Биггсу приходится тяжело. В пятом раунде Цзю продолжал вкладываться в силовые удары, хотя из угла советовали больше работать джебом. Мясник оправдывал своё прозвище, напирал на Биггса и всё же добился своего. В концовке трёхминутки Цзю точно пробил по корпусу, и чемпион оказался в нокдауне. Дилан с трудом поднялся и продолжил бой, но град добивающих ударов от Цзю вынудил рефери остановить поединок. Никита Цзю стал новым чемпионом Австралии в первом среднем весе и намекнул на дальнейшее развитие карьеры в США.

«Что дальше? Лас-Вегас, детка, — сказал Никита после боя. — Биггс был просто препятствием, просто огромным блокпостом на моём пути. Я начинаю бои медленно, это меня заводит. Ничего не бодрит лучше, чем чашка кофе с утра или пропущенный удар», — сказал Никита после боя.