Никита Цзю — Дилан Биггс: младший сын Кости идёт за первым поясом. Снова ждём нокаут? LIVE

22 ноября в австралийском городе Ньюкасл на арене «Newcastle Entertainment Centre» пройдёт боксёрский турнир, главным событием которого станет поединок в первом среднем весе за звание чемпиона Австралии. В ринге сойдутся непобеждённые Дилан Биггс и младший сын прославленного боксёра Константина Цзю — Никита Цзю.
Биггс на данный момент является действующим обладателем пояса и идёт на серии из 10 побед. Никита, в свою очередь, провёл семь поединков в профессиональной карьере и выиграл их все.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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⚖️ Никита Цзю оказался тяжелее Биггса перед боем
В преддверии боя состоялась официальная церемония взвешивания. По её итогам вес Никиты — 69,6 кг, вес Биггса — 69,46 кг.
Где смотреть бой Цзю — Биггс
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на канале Fox Sports. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые интересные события.
🤛🏽 В последнем поединке Никита нокаутировал Джейка Брубейкера
Последний бой Цзю прошёл в августе и был соглавным событием турнира. Брубейкер продержался до шестого раунда, но всё же был нокаутирован. Интересно, что в 2019 году Тим Цзю также нокаутировал Брубейкера.
Дата и время турнира с главным боем Цзю — Биггс
Боксёрский турнир состоится 22 ноября в городе Ньюкасл (Австралия) на арене «Newcastle Entertainment Centre». Начало турнира в 10:00 по московскому времени.
🥊 Цзю лишь раз довёл бой до решения
Никита выиграл все семь поединков в профессиональной карьере и шесть раз делал это досрочно. Неслучайно он носит прозвище «Мясник».
Полный кард турнира с главным боем Цзю — Биггс
Дилан Биггс — Никита Цзю;
Исак Хардман — Трой Коулман;
Джейсон Фоусетт — Джордан Мартин;
Мунир Фатхи — Джоэл Павлидес;
Лиам Талива — Брэндон Грэч;
Марк Шлайбс — Шамал Рам Ануй;
Эмбер Амелия — Наташа Курен;
Брент Уолтон — Даррингарра Тревелла.