Никита Цзю — Дилан Биггс: младший сын Кости идёт за первым поясом. Снова ждём нокаут? LIVE

22 ноября в австралийском городе Ньюкасл на арене «Newcastle Entertainment Centre» пройдёт боксёрский турнир, главным событием которого станет поединок в первом среднем весе за звание чемпиона Австралии. В ринге сойдутся непобеждённые Дилан Биггс и младший сын прославленного боксёра Константина Цзю — Никита Цзю.

Биггс на данный момент является действующим обладателем пояса и идёт на серии из 10 побед. Никита, в свою очередь, провёл семь поединков в профессиональной карьере и выиграл их все.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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