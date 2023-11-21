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Никита Цзю — Дилан Биггс, во сколько начало, где смотреть трансляцию боя Цзю — Биггс, полный кард боксёрского турнира

Никита Цзю — Дилан Биггс: младший сын Кости идёт за первым поясом. Снова ждём нокаут? LIVE
Яхья Гасанов
Никита Цзю — Дилан Биггс
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На кону звание чемпиона Австралии.

22 ноября в австралийском городе Ньюкасл на арене «Newcastle Entertainment Centre» пройдёт боксёрский турнир, главным событием которого станет поединок в первом среднем весе за звание чемпиона Австралии. В ринге сойдутся непобеждённые Дилан Биггс и младший сын прославленного боксёра Константина Цзю — Никита Цзю.

Биггс на данный момент является действующим обладателем пояса и идёт на серии из 10 побед. Никита, в свою очередь, провёл семь поединков в профессиональной карьере и выиграл их все.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Вспоминаем последний бой Никиты Цзю:
Провозился дольше брата, зато сделал из соперника отбивную. Новая победа Никиты Цзю
Провозился дольше брата, зато сделал из соперника отбивную. Новая победа Никиты Цзю

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Где смотреть бой Цзю — Биггс Дата и время турнира с главным боем Цзю — Биггс Полный кард турнира с главным боем Цзю — Биггс
Live Яхья Гасанов

⚖️ Никита Цзю оказался тяжелее Биггса перед боем

В преддверии боя состоялась официальная церемония взвешивания. По её итогам вес Никиты — 69,6 кг, вес Биггса — 69,46 кг.

15:05 Яхья Гасанов

Где смотреть бой Цзю — Биггс

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на канале Fox Sports. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые интересные события.

15:05 Яхья Гасанов

🤛🏽 В последнем поединке Никита нокаутировал Джейка Брубейкера

Последний бой Цзю прошёл в августе и был соглавным событием турнира. Брубейкер продержался до шестого раунда, но всё же был нокаутирован. Интересно, что в 2019 году Тим Цзю также нокаутировал Брубейкера.

15:04 Яхья Гасанов

Дата и время турнира с главным боем Цзю — Биггс

Боксёрский турнир состоится 22 ноября в городе Ньюкасл (Австралия) на арене «Newcastle Entertainment Centre». Начало турнира в 10:00 по московскому времени.

15:03 Яхья Гасанов

🥊 Цзю лишь раз довёл бой до решения

Никита выиграл все семь поединков в профессиональной карьере и шесть раз делал это досрочно. Неслучайно он носит прозвище «Мясник».

15:03 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Цзю — Биггс

Дилан Биггс — Никита Цзю;

Исак Хардман — Трой Коулман;

Джейсон Фоусетт — Джордан Мартин;

Мунир Фатхи — Джоэл Павлидес;

Лиам Талива — Брэндон Грэч;

Марк Шлайбс — Шамал Рам Ануй;

Эмбер Амелия — Наташа Курен;

Брент Уолтон — Даррингарра Тревелла.

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