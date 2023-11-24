«UFC не нужны те, кто молчит». Махачев заговорил о главной проблеме российских бойцов

Трэш-ток и сопутствующая раскрутка поединков — важная составляющая современных смешанных единоборств. В XXI веке боец должен не только обладать навыками, которые позволят ему разбираться с оппонентами, но и умело вести себя на публике, уметь продвигать себя и быть интересным для зрителей по всему миру. Особенно эти касается UFC. В промоушене любят ярких личностей, которые могут устраивать шоу не только в октагоне.

Разумеется, это не должно становиться во главу угла. Если ты красноречив, но ограничен в навыках, то этот поезд хайпа быстро пустят под откос. Действующий чемпион UFC в лёгком весе и первый номер рейтинга pound-for-pound Ислам Махачев также высказался о том, что трэш-ток должен быть, а российские бойцы зачастую отмалчиваются: «Я всегда за трэш‑токинг, но в меру! Просто не задевая мужские качества и достоинства. В этом нет проблем — это часть бизнеса. Это шоу! Людям должно быть интересно. UFC не нужны бойцы, которые всех разносят и молчат. Например, английский не знают. Почему наших ребят из России сейчас очень тяжело подписывают? В бойце должна быть какая‑то изюминка, чтобы его сейчас подписали. Наши пацаны всех избивают и молчат, их просто тяжело продвигать».

Сейчас в UFC достаточно бойцов из России, которые намеренно самоустраняются от активной раскрутки. В целом это скорее проблема восприятия трэш-тока. Для многих бойцов, экспертов, болельщиков это что-то по умолчанию грязное и оскорбительное, но зачастую это не так. У того же Махачева перед реваншем с Алексом Волкановски были перепалки, когда Ислам неоднократно повторял, что его соперник приехал только за чеком. Мешало ли это им друг друга уважать? Нет. Это был тот самый трэш-ток без оскорблений, без перехода на личности.

Самый яркий и хрестоматийный пример обратного — Магомед Анкалаев. К декабрю прошлого года он подходил на серии из девяти побед, и всё равно его не подпускали к титульнику. Всё решило дело случая — и Магомед превратился в претендента, но остался без пояса по результатам скандального боя с Блаховичем. Тогда же Магомед и его менеджер признавались, что в UFC прямым текстом просили стать активнее в социальных сетях, раскручиваться. Анкалаев этого не сделал, и, соответственно, это ухудшает его позиции в глазах руководства. Промоушен во многом нацелен на то, чтобы продвигать бойцов, которые интересны на Западе. Не стоит забывать, что UFC всегда ориентируется на то, что интересно зрителю. Даже в шоу «Претендентская серия Даны Уайта» регулярно заявляется, что важнее всего впечатлить.

Часто звучат аргументы, что это спорт и надо доказывать всё в октагоне. Безусловно, но тут есть потребность в шоу, оно должно быть. Если нужно показывать только результат и ориентироваться исключительно на это, то добро пожаловать в спорт высших достижений. Но ведь мало кто разменяет UFC на условные выступления на чемпионате мира по любому из отдельных видов спорта. Значит, нужно принимать правила игры и включаться в активность вне октагона. Корреляция будет прямая: тебя больше узнают — промоушену выгодно тебя продвигать, вот и всё.

Хабиб Нурмагомедов не использовал грязный трэш-ток, но он требовал не называть Порье чемпионом, так как его пояс лишь временный, а перформанс с футболкой «Если бы самбо было лёгким, то его бы называли джиу-джитсу» вошёл в историю. Это отличный пример того, как грамотно подогревать интерес к своему поединку.

Бойцам из России зачастую этого не хватает. Этим слегка занимается Махачев, Хамзат Чимаев активно работает на аудиторию в социальных сетях, немного потерял этот запал Пётр Ян, обещает выучить английский язык Икрам Алискеров, есть надежда на Шару Буллета, но в остальном россияне действительно стараются придерживаться подхода, что надо побеждать, а там посмотрим. К этой категории можно отнести и Сергея Павловича, которого перед боем с Томом Аспиналлом тщетно пытались раскрутить на что-то большее, чем «Том — опасный соперник, посмотрим, что будет». Анкалаеву неинтересно раскручивать бои в социальных сетях, хотя перед боем с Джонни Уокером были некоторые сдвиги в этом направлении. Роман Копылов неоднократно повторял, что хочет доказывать всё боями, однако при этом у него четыре победы нокаутами подряд, но места в прелимах и пока не самые топовые соперники.

За обратными примерами далеко ходить не нужно. Американец Джо Пайфер из того же среднего веса уже в феврале будет биться с человеком из десятки рейтинга средневесов, а пример взлёта Шона О’Мэлли уже полгода у всех перед глазами.

Из-за нежелания быть активными настолько низкий интерес у UFC к российским бойцам. Они редко участвуют в Претендентской серии Даны Уайта, россиян там бывает считаное количество, а каждое подписание нового бойца в промоушен становится громким событием. Российским спортсменам стоит слегка пересмотреть свою позицию относительно медийной активности, и это тут же благоприятно скажется на их продвижении к более интересным соперникам на более интересных турнирах, что уже положительно отразится и на гонорарах.