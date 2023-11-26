Пол променял бокс на реслинг. Логан быстро стал суперзвездой WWE и завоевал пояс

Логану Полу надоело совмещать бокс и реслинг, поэтому блогер, бизнесмен и инфлюэнсер решил сконцентрироваться лишь на одном виде спорта. Любопытно, что выбор оказался довольно неожиданным. Он отказался от боксёрской карьеры ради реслинга, где уже сумел завоевать пояс.

Как складывалась карьера Пола в профессиональном боксе

Впервые на ринг Пол вышел 25 августа 2018 года, когда сразился с KSI — другим популярным американским блогером. Их бой завершился ничьей, а в ноябре 2019 года они пересеклись в ринге вновь.

Примечательно, что и второй бой не обошёлся без скандала. Перед ним Логан обвинил KSI в пяти случаях, когда оппонент вынуждал своих девушек прерывать беременность, чем попытался выразить недовольство со стороны общественников, поддерживающих аборты. Однако на сторону соперника встали даже те, кто против подобного медицинского вмешательства, а сам Пол признал, что сказал что-то неприятное и бесчувственное.

Логан Пол и KSI Фото: drinkprime.com

KSI победил Пола раздельным решением судей, а затем неожиданно началась их дружба, которая превратилась в совместный бизнес. Мужчины вместе выпускают энергетический напиток, с которым сотрудничают многие спортивные топ-клубы.

6 июня 2021 года Пол провёл показательный бой с Флойдом Мейвезером-младшим. Отметим, что и этот поединок не обошёлся без скандальной выходки, правда, со стороны брата Логана — Джейка. Тот во время общения Мейвезера с журналистами провёл с ним дуэль взглядов, а потом быстро стащил кепку с головы Флойда и убежал. В итоге Пол услышал много нелицеприятных слов.

Флойд Мейвезер-младший бывший боксёр «Я убью тебя, ублюдок! Ты спятил? Я тебя уничтожу. Я не играю в эти грёбаные игры».

Сам бой получился ужасным: Мейвезер, как и полагается, превзошёл оппонента, который то и дело уходил в клинч, во всех аспектах. Бой закончился безрезультатно, но болельщики, посетившие в тот вечер арену, оценили его сами своим постоянным гулом. Последний выход на боксёрский ринг случился у Пола 15 октября в рамках MF & DAZN: X Series 10, где он победил бывшего бойца смешанных единоборств Диллона Дэниса. Спустя месяц Логан заявил, что этот бой стал для него последним в боксе.

Логан Пол блогер, рестлер «Думаю, я закончил с боксом. Я достаточно сделал в этом виде спорта и теперь буду выступать только в реслинге. Да, в боксе больше нет денег, все компании разоряются».

Карьера в реслинге

Впервые на реслинг-шоу Пол появился в апреле 2021 года, когда рестлер Сэми Зейн позвал его на премьеру своего фильма. Затем Пол посетил на Wrestlemania бой товарища против Кевина Оуэнса, где внезапно решил отпраздновать с последним и получил станнер.

Уже на следующей Wrestlemania Пол провёл бой вместе с Мизом против Рея и Доминика Мистерио, победив их. Примечательно, что на ринг Пол вышел с картой из серии Покемонов, которая стоит $ 6 млн. После матча Миз напал на Пола, что привело к их матчу на Summerslam и дальнейшей победе Пола. В этом же году Логан подписал долгосрочный контракт с WWE, а уже в ноябре на Crown Jewel получил бой против неоспоримого чемпиона WWE Романа Рейнса, но проиграл. В этот же вечер Пол получил серьёзную травму колена.

Несмотря на это, Логан вернулся на ринг уже в январе 2023 года, приняв участие в ежегодной «Королевской битве». И запомнился спотом с канатов вместе с Рикошетом. Пола за пределы ринга выкинул победитель того матча — Коди Роудс.

На Wrestlemania 39 Логан Пол провёл бой против Сэта Роллинса, но проиграл. Ему не помогло даже вмешательство в матч KSI, который переоделся в костюм энергетика, чтобы помочь другу.

Логан Пол случайно прыгнул с канатов на лежачего KSI Фото: wwe.com

На Summerslam Пол победил Рикошета после использования кастета и сразу же после этого направился на бой своего брата Джейка. Свой последний матч в WWE Логан провёл на шоу Crown Jewel, где выиграл титул США в бою у Рэя Мистерио. Победить Полу вновь помог кастет. Этот титул стал для него первым в реслинге.

Почему Логан Пол так успешен в реслинге

Логана Пола уже сейчас можно считать звёздой реслинга. Что отличает его от многих, кто приходит в этот спорт известным со стороны, так это самоотдача. С каждым боем Логан становился всё лучше и лучше, а болельщики оценивали его матчи на шоу выше любых других, проходящих в этот вечер.

Пол правильно исполняет приёмы, готов делать опасные прыжки и просто отлично смотрится в кадре. Блогерский опыт помог ему без проблем влиться в профессию, в которой харизма и умение поставить себя в кадре играют не последнюю роль. У Пола длительный контракт с WWE, и, кажется, в ближайшие несколько лет у него есть хорошие шансы выиграть главный пояс.