В реслинге тоже есть блат и кумовство? Брат Скалы Джонсона — самая ненавидимая звезда WWE

Дуэйн Джонсон — голливудская звезда и прославленный рестлер, чьё имя до сих пор упоминается во многих сюжетах WWE. Фанаты любят Скалу, но ненавидят его родственника Романа Рейнса, который более трёх лет является главным чемпионом WWE. Рейнс, которого в миру зовут Лити Джозеф Аноаи — сейчас главная звезда компании, но фанаты всё чаще подозревают, что своё продвижение в реслинге он получил только из-за связей. Изучаем, почему зрители не любят «Вождя племени».

Блат и кумовство

Дуэйн Скала Джонсон — небиологический двоюродный брат Аноаи. Многие считают, что взлёт Рейнса во многом связан с тем, что его родственник имеет хорошие отношения с руководством WWE, за счёт чего и продвигает «Вождя племени».

Семья Аноаи была представлена в реслинге задолго до появления в нём Джонсона, а Дуэйн, как и его дедушка, являются почётными представителями данной династии. Однако кровное присутствие в такой популярной семье отходит на второй план, как только Рейнса хотя бы упоминают вместе с Джонсоном.

По слухам, Рейнс должен был сразиться со Скалой на Wrestlemania 40 в следующем году, однако всё больше инсайдеров сходятся во мнении, что Джонсон, ввиду своего актёрского графика, попросту не сможет подготовиться к матчу. Но его помощи брату никто не исключает.

Не стоит забывать, что с недавних пор Рейнс перешёл в WWE на роль парт-таймера (рестлер, который появляется в компании лишь забегами и может пропадать на долгое время. — Прим. «Чемпионата»), желая больше времени уделять съёмкам в кино. Например, в 2019 году Аноаи снялся в «Форсаже» в спин-оффе про Хоббса и Шоу.

Джо Аноаи и Дуэйн Джонсон Фото: Кадр из фильма

Редкие и нелепые защиты титула

Но дело не только в том, что Рейнс пользуется родственными связями. Ведь Роман проводит слишком мало защит титулов, что не устраивает фанатов, привыкших, что главный чемпион компании должен появляться всегда и везде, постоянно доказывая, почему именно он должен носить пояс.

Ещё одна проблема — победы Рейнса при этих самых защитах титула. Большинство из них одержаны благодаря вмешательству кого-то из представителей Bloodline, но были и те, которые выглядели реально нелепыми. Например, победа Рейнса над Кевином Оуэнсом на Royal Rumble 2021.

Матч шёл по правилам «Последний стоящий на ногах». Побеждал тот рестлер, чей соперник не поднимется с пола на счёт 10 от судьи. Матч шёл нормально, пока Оуэнс не решил приковать Рейнса наручниками к стойке для света. Судья начал отсчёт, а в это время помощник чемпиона Пол Хейман, по сюжету, должен был освободить своего клиента, тем самым продолжив матч. Но получилось это у Хеймана не сразу.

Думаете, что сделал судья? Правильно, попросту перестал считать в один из моментов. Даже по меркам реслинга судейский конфуз получился громким.

Оуэнс приковывает Рейнса наручниками к стойке Фото: wwe.com

Защита титула от Финна Балора тоже у Романа откровенно не задалась, как и весь 2021 год. Фьюд с Балором привёл к матчу на Extreme Rules, где соперник Рейнса вышел в полюбившемся для многих образе Демона. Кто знал, что по сюжету именно он сыграет с Балором злую шутку.

Матч проходил по экстремальным правилам, по стандартам нынешнего реслинга: приемлемое количество используемых предметов, опасных приёмов и прочее. Казалось, что настал тот самый момент, когда титул наконец-то уплывёт от Рейнса. Балор забрался на третий канат, чтобы провести коронный прыжок. В этот момент зал озарился красным светом, намекая, что Демон захватил Балора, и сейчас именно он ведёт бой.

Да, вы правильно думаете, если решили, что Балор упал с канатов. Но нет, это не техническая ошибка, просто верхний из них взял и оторвался… Всё было сведено к тому, что Балора погубил Демон, который и привёл к таким последствиям, однако обыграно позднее это никак не было. Финн больше не сражался за этот главный титул, а один из операторов, незаметно для ТВ-камеры разрезавший канат, породил в реслинг-сообществе масштабный мем.

Финн Балор падает с канатов Фото: wwe.com

Возможно, Роман Рейнс стал чемпионом вовсе не благодаря связям и влиянию Скалы, хоть это и сомнительно. Но проблема в том, что Рейнс за годы так и не сумел стать идеальным или хотя бы максимально активным чемпионом. Невнятные защиты и редкое появление в топовых событиях сделали Романа откровенно ненавидимой фигурой. И это печально.