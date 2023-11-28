Ненужный пояс короля Артура. Зачем Бивол рискует вместо боя с Бетербиевым

23 декабря в Саудовской Аравии состоится яркий боксёрский вечер от Matchroom Boxing. В третьем по значимости бою сойдутся Дмитрий Бивол (21-0-0) и Линдон Артур (23-1-0). Непобеждённый россиянин возвращается в ринг впервые с 5 ноября 2022 года, когда он разбил Хильберто Рамиреса. После появления анонса этого события многие были в неприятном шоке. Конечно, все ждали Артура, вот только совсем другого – Бетербиева. Но вместо топового поединка с соотечественником Дмитрия будет ждать противостояние с соперником, которого многие успели окрестить «проходным» для Бивола. Так зачем россиянину вообще проводить этот бой?

Конечно, многие хотели, чтобы Бивол с ходу вышел на поединок с Бетербиевым. Но такая ситуация была бы максимально странной, учитывая все обстоятельства. Первым фактором, который помешал это сделать, выглядит длительный простой. Последний раз Бивол появлялся в ринге больше года назад. Темп выступлений Дмитрия существенно снизился. За четыре последних года Бивол провёл всего лишь четыре поединка.

Очевидно, причиной являлась и сложность переговоров. Об этом на протяжении всего года рассказывали представители команды Бивола. Одни соперники упорно бегают от россиянина, поскольку понимают безнадежность своего положения. Другие лишь пытаются показать, что заинтересованы в поединке, но ищут возможность уйти от него. Поэтому на протяжении долгого времени Дмитрий никак не мог выйти в ринг. А теперь сделает это с очень неплохой оппозицией.

Да, списывать со счетов Линдона, записывая Дмитрию победу ещё до боя, не стоит. На бумаге Бивол получил один из лучших вариантов на данный момент. Король Артур, а именно такое прозвище носит британский боксёр, имеет приличный профессиональный рекорд – 23-1-0. А единственное поражение он потерпел от Энтони Ярда. Того самого, который смог довольно неплохо напрячь Бетербиева. После этого Линдон успел выйти на серию из четырех побед.

Ещё один важный момент – распределение поясов в полутяжёлом весе. А там три титула в руках у Бетербиева, один – у Бивола, а ещё один – у Линдона. Получается, что единственным подходящим соперником перед грандиозным поединком с Артуром был… именно Артур, но британский.

Команда Бивола действует абсолютно правильно. Долгий простой редко проходит бесследно, даже для самых топовых боксёров. А противостояние с Линдоном может стать тем самым «мостиком», по которому и необходимо пройти прямо к поединку с Бетербиевым.

Чтобы не сильно форсировать события, Бивол может провести бой с Артуром. И он даже согласился на то, что поединок будет лишь третьим по значимости в этот вечер. Если получится разбить соперника без особых проблем, это станет отличным сигналом, что можно переходить к подготовке самого ожидаемого поединка столетия для российских фанатов. А вот если Линдон доставит трудности – то нужно будет крепко задуматься над тем, стоит ли прямо сейчас выходить против Бетербиева.