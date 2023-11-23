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Бивол — Артур, Джошуа — Валлин, Уайлдер — Паркер, когда бои, где смотреть, полный кард турнира, онлайн-трансляция, лайв

Супербои Уайлдера и Джошуа, долгожданное возвращение Бивола. LIVE
Сергей Сорокин
Бивол — Артур, Джошуа — Валлин, Уайлдер — Паркер
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В Саудовской Аравии готовятся провести самое грандиозное боксёрское событие года.

23 декабря в Саудовской Аравии состоится яркий боксёрский вечер от Matchroom Boxing. В третьем по значимости бою сойдутся Дмитрий Бивол (21-0-0) и Линдон Артур (23-1-0). Непобеждённый россиянин возвращается в ринг впервые с 5 ноября 2022 года, когда он разбил Хильберто Рамиреса. В соглавном событии вечера будут биться Деонтей Уайлдер (43-2-1) и Джозеф Паркер (33-3-0). А в главном поединке сразятся Энтони Джошуа (26-3-0) и Отто Валлин (26-1-0).

Также в рамках этого турнира выступит ещё один россиянин. Арсланбеку Махмудову (18-0-0) будет противостоять непобеждённый Агит Кабайел (23-0-0).

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Подробнее о бое Бивола с Артуром:
Артур, да не тот. Биволу нашли соперника — худшего из возможных
Артур, да не тот. Биволу нашли соперника — худшего из возможных

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Где смотреть турнир с боем Бивол – Артур Когда состоится турнир с боем Бивол – Артур Полный кард турнира
Live Сергей Сорокин

🔥 Бивол: Артур — лучший оппонент в полутяжёлом весе на сегодняшний день

Бксёр Дмитрий Бивол, выступающий в полутяжёлой весовой категории (до 81 кг), высказался о своём будущем сопернике, 32-летнем британце Линдоне Артуре, бой с которым назначен на 23 декабря 2023 года.

«Я хотел бы поблагодарить команду Линдона Артура и его самого за то, что приняли бой. На сегодняшний день, думаю, это лучший оппонент для меня в полутяжёлом весе», — заявил Бивол на пресс-конференции.

22:18 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с боем Бивол – Артур

Правами на трансляцию обладает телекомпания ESPN. Скорее всего, в России будет транслироваться только поединок Бивола и Артура. «Чемпионат» проведет онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые главные события вечера.

22:18 Сергей Сорокин

💪 Бивол назвал фаворита в бою между Бетербиевым и Смитом

Известный российский боксёр Дмитрий Бивол поделился прогнозом на поединок между чемпионом мира по версиям версиям IBF, WBC и WBO в полутяжёлой весовой категории Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом. Бивол считает своего соотечественника фаворитом в предстоящем бою.

«Я не знаю, как завершится этот бой. Но лично я вижу Бетербиева фаворитом поединка», — сказал Бивол в интервью Boxing News.

22:17 Сергей Сорокин

Когда состоится турнир с боем Бивол – Артур

Боксёрский турнир с боем Дмитрий Бивол – Линдон Артур состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведет онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые главные события вечера.

22:17 Сергей Сорокин

🎯 Дэвид Бенавидес предсказал победителя в возможном бою Бивола и Бетербиева

Временный чемпион WBC во второй средней весовой категории (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес высказался на тему потенциального поединка между непобеждёнными российскими боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. По мнению Бенавидеса, преимущество будет на стороне Бивола. Ранее Дэвид спарринговал с Дмитрием.

«Если честно, мне кажется, что сейчас время Бивола. Думаю, он в лучшей позиции, нежели Бетербиев, потому что Артур, если говорить откровенно, возрастной боксёр. Ему уже около 40 лет. Полагаю, что атлетизм, боксёрские навыки и мощь будут ключевыми факторами для Дмитрия. За счёт них он победит», – сказал Бенавидес на канале Boxing News в YouTube.

22:16 Сергей Сорокин

Полный кард турнира

  • Энтони Джошуа (26-3-0, Англия) – Отто Валлин (26-1-0, Швеция);
  • Деонтей Уайлдер (43-2-1, США) – Джозеф Паркер (33-3-0, Новая Зеландия);
  • Дмитрий Бивол (21-0-0, Россия) – Линдон Артур (23-1-0, Англия);
  • Даниэль Дюбуа (19-2-0, Англия) – Джарелл Миллер (26-0-1, США);
  • Филипп Хргович (16-0-0, Хорватия) – Марк де Мори (41-2-2, Хорватия);
  • Арсланбек Махмудов (18-0-0, Россия) – Агит Кабаел (23-0-0, Германия);
  • Фрэнк Санчес (23-0-0, Куба) – Джуниор Фа (20-2-0, Новая Зеландия).
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