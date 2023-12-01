«Россияне из другого теста». Президент UFC жёстко раскритиковал американское поколение

В UFC очень много бойцов из России, причём практически все – на ведущих ролях в своих дивизионах. Дана Уайт отлично относится к нашим соотечественникам, а недавно вновь разрешил выходить на поединки с национальными флагами, в очередной раз продемонстрировав свою лояльность. Но, видимо, останавливаться на этом босс лучшей лиги на планете не собирается. Накануне Дана выступил с очень резонансным высказыванием, в котором сравнил американцев и россиян.

Уайт решил пройтись с критикой по молодому поколению своей страны, отметив его инфантильность и слабость. А на контрасте привёл в пример россиян – выбрал самого главного раздражителя.

Дана Уайт президент UFC «Команда Хабиба может приехать из Дагестана и захватить США прямо сейчас, потому что наше поколение — сборище трусливых идиотов. Эти парни из России из другого теста, у них другой менталитет. Мы становимся мягкотелыми и слабыми».

Конечно, фразу Даны вполне можно оценивать как обычную провокацию на фоне следующих президентских выборов в США. Стоит отметить, что Уайт не поддерживает действующее правительство, зато является хорошим другом Дональда Трампа. И такими репликами босс UFC пытается доказать, что нынешние первые лица государства со своими обязанностями не справляются. «Уколоть» Дана решил в самое больное место – сравнить именно с россиянами. И в социальных сетях высказывание Уайта моментально всколыхнуло волну гнева.

Но Дана на то и президент UFC, чтобы продумывать все свои ходы на несколько шагов вперёд. Такая реплика Даны выглядит как попытка начать прогрев перед потенциальным следующим поединком российского чемпиона – Ислама Махачева. В своём дивизионе наследник Хабиба, безусловно, доминирует, успел пройтись катком практически по всем. Поэтому теперь он хочет подняться на одну весовую категорию, чтобы попытаться стать двойным чемпионом.

В ночь с 16 на 17 декабря состоится турнир UFC 296, главным событием которого является титульный поединок Леона Эдвардса и Колби Ковингтона. Последний является ярым последователем Трампа и одним из любимчиков Уайта. Поэтому в случае его победы с высокой степенью вероятности Колби получит поединок с Исламом Махачевым. А это противостояние будет расцениваться не иначе как битва США и России в октагоне UFC.

Дана позволил себе очень рискованное высказывание, которым вызвал волну критики со стороны американцев. Но одним выстрелом убил сразу двух зайцев: в очередной раз высказал свою политическую позицию и прогрел потенциальный бой Махачева и Ковингтона. А может, босс UFC просто признал, что американская молодёжь столкнулась с серьёзной проблемой, которую нужно попытаться решить.