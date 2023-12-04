Канело жаловался, россиянин дрался как Али. Как Бивол за один бой стал суперзвездой

7 мая 2022 года состоялся один из самых знаковых поединков в истории российского профессионального бокса. Дмитрий Бивол защищал свой титул чемпиона мира по версии WBA Super. А в соперниках оказался грозный Сауль Альварес. Мексиканец являлся лучшим боксёром мира вне зависимости от весовых категорий и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. А главное, единственное поражение в карьере Канело ему нанёс легендарный Флойд Мейвезер. Грандиозный бой в Лас-Вегасе (США) должен был дать ответ на вопрос – насколько Бивол готов к таким серьёзным вызовам.

Бивол подходил к противостоянию с Канело непобеждённым – 19-0. А в предыдущем поединке он бился с россиянином Умаром Саламовым. Дмитрий защитил свой пояс единогласным решением судей – 119-109, 118-109, 118-110. Но теперь нашего соотечественника ждало испытание совершенно иного уровня. Сауль никому не проигрывал на протяжении девяти лет, хотя перемещался между весовыми категориями и дрался с соперниками высочайшего класса. Особенно знаковыми получились победы над Геннадием Головкиным и Сергеем Ковалёвым.

Сам бой оправдал все ожидания поклонников профессионального бокса. Огненными получились четыре первых раунда, которые вышли максимально конкурентными. Канело завладел инициативой и работал первым номером, а Дмитрий терпеливо ждал своего шанса, был готов подловить соперника на ошибках. До экватора боя казалось, что Альварес подобрал идеальную тактику, поэтому сможет спокойно отправить победу в свою копилку. Но Бивол не был с этим согласен. В седьмом раунде инициатива окончательно перешла в руки россиянина, который начал превосходить мексиканца буквально во всех аспектах.

Дмитрий Бивол — Сауль Альварес Фото: Ethan Miller/Getty Images

Дмитрий порхал как бабочка и жалил как пчела. Он напоминал Мохаммеда Али, выглядел практически безупречно. Россиянин был намного быстрее мексиканца, весь поединок был на шаг, а то и на два впереди. Стало понятно, что Бивол изначально закладывался именно на поздние раунды, поскольку находился в более оптимальном функциональном состоянии. Канело оставалось лишь жаловаться судьям и отбиваться. А россиянин забирал раунд за раундом, тотально перебивал мексиканца. А Сауль выглядел всё более беспомощно. В двух заключительных трехминутках Дмитрий лишь подтвердил, что идеально готов к сопернику.

Дело дошло до судейского решения, которое было на стороне россиянина – 115-113 трижды. Бивол совершил грандиозный апсет, который поверг в шок весь мир профессионального бокса. Стоит отметить, что некоторые специалисты даже бросились критиковать оценки рефери. Но лишь по той причине, что посчитали перевес Дмитрия более тотальным, не согласились с близким счётом. Самого Бивола это вряд ли волновало, поскольку он разбил лучшего боксёра на планете, стал настоящей суперзвездой.

Стоит отметить, что после самого поединка Канело повёл себя очень странно. Сначала он признал, что Дмитрий был сильнее по всем статьям: «Нет, я не считаю, что сделал достаточно для победы. Вам нужно это принять, таков бокс. Он великий чемпион. В боксе ты не только выигрываешь, ты ещё и проигрываешь. Нет никаких оправданий, сегодня я проиграл».

Но буквально через несколько часов мексиканец резко поменял своё мнение. Видимо, Альварес решил быстро начать раскручивать реванш. А это довольно тяжело делать в тот момент, когда признаёшь тотальное поражение от соперника.

Сауль Альварес бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе «Я выиграл бой. Я думаю, возможно, может быть, я проиграл четыре или пять раундов. Но я определённо не проиграл бой».

Возгласы мексиканца звучали ещё долго, но факт остаётся фактом. Дмитрий одержал великолепную победу и совершил грандиозный апсет. А главное, стал настоящей суперзвездой, которую стали высоко котировать по всему миру. После этого россиянин успел провести ещё один поединок, в котором расправился с Хильберто Рамиресом. А 23 декабря в Саудовской Аравии Бивола ждёт очередная защита титула – бой с Линдоном Артуром.