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Дмитрий Бивол — Сауль Альварес, бой с Линдоном Артуром, 23 декабря 2023 года, когда бой, дата и время, где смотреть

Канело жаловался, россиянин дрался как Али. Как Бивол за один бой стал суперзвездой
Сергей Сорокин
Дмитрий Бивол — Сауль Альварес
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Мексиканец был лучшим на планете, но рядом с Дмитрием выглядел беспомощно.

7 мая 2022 года состоялся один из самых знаковых поединков в истории российского профессионального бокса. Дмитрий Бивол защищал свой титул чемпиона мира по версии WBA Super. А в соперниках оказался грозный Сауль Альварес. Мексиканец являлся лучшим боксёром мира вне зависимости от весовых категорий и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. А главное, единственное поражение в карьере Канело ему нанёс легендарный Флойд Мейвезер. Грандиозный бой в Лас-Вегасе (США) должен был дать ответ на вопрос – насколько Бивол готов к таким серьёзным вызовам.

Дмитрий выходит после долгого простоя, чтобы вспомнить о профессиональном боксе:
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Бивол подходил к противостоянию с Канело непобеждённым – 19-0. А в предыдущем поединке он бился с россиянином Умаром Саламовым. Дмитрий защитил свой пояс единогласным решением судей – 119-109, 118-109, 118-110. Но теперь нашего соотечественника ждало испытание совершенно иного уровня. Сауль никому не проигрывал на протяжении девяти лет, хотя перемещался между весовыми категориями и дрался с соперниками высочайшего класса. Особенно знаковыми получились победы над Геннадием Головкиным и Сергеем Ковалёвым.

Сам бой оправдал все ожидания поклонников профессионального бокса. Огненными получились четыре первых раунда, которые вышли максимально конкурентными. Канело завладел инициативой и работал первым номером, а Дмитрий терпеливо ждал своего шанса, был готов подловить соперника на ошибках. До экватора боя казалось, что Альварес подобрал идеальную тактику, поэтому сможет спокойно отправить победу в свою копилку. Но Бивол не был с этим согласен. В седьмом раунде инициатива окончательно перешла в руки россиянина, который начал превосходить мексиканца буквально во всех аспектах.

Дмитрий Бивол — Сауль Альварес

Дмитрий Бивол — Сауль Альварес

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Дмитрий порхал как бабочка и жалил как пчела. Он напоминал Мохаммеда Али, выглядел практически безупречно. Россиянин был намного быстрее мексиканца, весь поединок был на шаг, а то и на два впереди. Стало понятно, что Бивол изначально закладывался именно на поздние раунды, поскольку находился в более оптимальном функциональном состоянии. Канело оставалось лишь жаловаться судьям и отбиваться. А россиянин забирал раунд за раундом, тотально перебивал мексиканца. А Сауль выглядел всё более беспомощно. В двух заключительных трехминутках Дмитрий лишь подтвердил, что идеально готов к сопернику.

Дело дошло до судейского решения, которое было на стороне россиянина – 115-113 трижды. Бивол совершил грандиозный апсет, который поверг в шок весь мир профессионального бокса. Стоит отметить, что некоторые специалисты даже бросились критиковать оценки рефери. Но лишь по той причине, что посчитали перевес Дмитрия более тотальным, не согласились с близким счётом. Самого Бивола это вряд ли волновало, поскольку он разбил лучшего боксёра на планете, стал настоящей суперзвездой.

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Стоит отметить, что после самого поединка Канело повёл себя очень странно. Сначала он признал, что Дмитрий был сильнее по всем статьям: «Нет, я не считаю, что сделал достаточно для победы. Вам нужно это принять, таков бокс. Он великий чемпион. В боксе ты не только выигрываешь, ты ещё и проигрываешь. Нет никаких оправданий, сегодня я проиграл».

Но буквально через несколько часов мексиканец резко поменял своё мнение. Видимо, Альварес решил быстро начать раскручивать реванш. А это довольно тяжело делать в тот момент, когда признаёшь тотальное поражение от соперника.

Сауль Альварес
Сауль Альварес
бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе

«Я выиграл бой. Я думаю, возможно, может быть, я проиграл четыре или пять раундов. Но я определённо не проиграл бой».

Возгласы мексиканца звучали ещё долго, но факт остаётся фактом. Дмитрий одержал великолепную победу и совершил грандиозный апсет. А главное, стал настоящей суперзвездой, которую стали высоко котировать по всему миру. После этого россиянин успел провести ещё один поединок, в котором расправился с Хильберто Рамиресом. А 23 декабря в Саудовской Аравии Бивола ждёт очередная защита титула – бой с Линдоном Артуром.

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