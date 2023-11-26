Трилогии Минеева и Исмаилова — быть. Но Волжанин зря принимает вызов Маги

Любой поклонник отечественных ММА первым делом вспомнит о Владимире Минееве и Магомеде Исмаилове, если речь зайдёт о бойцах, которые продолжают радовать фанатов своими поединками. Оба обладают не только отличным боевым арсеналом, но и, что крайне важно, отменной харизмой.

И Владимир, и Магомед даже снимались в кино либо в сериалах, причём не отбывали номер, мельком появляясь в эпизодах, а были ключевыми героями сюжетных линий. Минеев так и вовсе сыграл главную роль в фильме «Бультерьер». Благодаря всему этому слава о спортсменах вышла далеко за пределы ринга или октагона. И поэтому, если муж отпросится у жены от посещения дня рождения её подруги, мотивировав это просмотром боя Минеева либо Исмаилова, та скрепя сердце всё же понимающе кивнёт.

И так уж вышло, что именно между ними двумя существует особая «химия», которой, наверно, больше нет между кем бы то ни было в российских ММА. Спортсмены встречались дважды, и всякий раз это был спектакль, где каждый зритель хотел, лишь бы не пропустить ни одной детали, оказаться в первых рядах.

Когда бойцы после первой встречи разошлись ничьей, сразу стало понятно, что это лишь многоточие. Для обоих результат оказался неприемлем, и каждый поставил своей целью влепить жирную точку. Ждать реванша пришлось три года. Но оно того стоило – великолепный бой с огромным количеством ударов. Ярчайшее начало в исполнении Маги, когда казалось, что он близок к успеху, и не менее яркое завершение в исполнении Минеева, ставшее для Лысого хищника настоящей катастрофой. Потеря сознания, кислородная маска и даже мысли о завершении карьеры. Такого Магомед простить Минееву просто не мог. И потому пресловутая жирная точка в противостоянии двух звёздных бойцов поставлена так и не была. Оба сами это прекрасно понимают и то и дело высказываются о третьем поединке.

В последнее время разговоры о трилогии стали звучать с новой силой. Сами бойцы их мастерски подогревают, повышая градус противостояния. Сперва Минеев на фоне разговоров Исмаилова о ситуации в секторе Газа приобретёт ему фейковые билеты, чтобы проложить дорогу до Палестины. Потом Мага жёстко ответит. На какое-то время повиснет пауза, а затем бойцы вновь подбросят дровишек, чтобы загоревшийся огонь уже не потухал. На остроумный пост Владимира, в котором тот показал лежащего без сознания Исмаилова после нокаута в их втором бою, Мага ответил не менее хлёсткой публикацией, показав усыпанное синяками лицо Минеева, напомнив ему, что в их противостояние всё было не так однозначно.

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И, судя по всему, у фанатов наконец появился повод для радости. Российский промоутер Камил Гаджиев не раз выражал заинтересованность в проведении третьего боя между Волжанином и Лысым хищником. Кажется, Камил заинтересован в нём не меньше самих бойцов. По словам Гаджиева, спортсмены могут сойтись вновь в апреле или мае следующего года.

Исмаилов с момента поражения в бою с Минеевым существенно поработал над своими бойцовскими навыками. А главное – улучшил «бензобак», который так предательски подвёл его в прошлый раз. Ведь именно усталость Лысого хищника позволила опытному Минееву переломить ситуацию. После этого Мага провёл несколько боёв, где побеждал решениями. Можно вспомнить его поединок с Иваном Шлеменко по ММА или боксёрские противостояния с Александром Иличем и Иваном Штырковым. Все они продолжались всю дистанцию, и в каждом из них Мага выглядел здорово, даже в концовках. Так что риск «задохнуться» в третьем бою стал для Исмаилова заметно ниже, хоть он всё же держит его в уме:

«Переживёт [Минеев] два раунда или нет? Вот в чём вопрос?! Если переживёт, не усну ли я в третьем от нехватки кислорода? Вот в чём второй вопрос?! Есть интрига, аккуратничать всё равно не буду, пусть будет месиво и ответ на два вопроса!»

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев Фото: AMC Fight Nights

Может сыграть на руку Исмаилову и ещё один фактор. Как известно, Минеев уже давно находится в зоне СВО и лишь время от времени возвращается, чтобы провести поединки. Судя по всему, тренировочный процесс у Владимира налажен и в полевых условиях. И всё же положение Лысого хищника, который может тренироваться когда и где захочет, кажется предпочтительным. А в противостояниях бойцов такого уровня сыграть могут самые незначительные детали. Скажутся они в итоге или нет, покажет бой, ждать которого, судя по всему, осталось не очень долго.