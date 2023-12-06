Устраивают кровавые побоища и зазывают Конора. Что нужно знать о лиге кулачных боёв BKFC

В 2018 году в США впервые с 1899 года официально разрешили провести поединок на голых кулаках. И в мире единоборств появился новый игрок — промоушен кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship.

Бывший боксёр Дэвид Фельдман не снискал славы во время профессиональной карьеры, но всегда видел себя рядом с индустрией единоборств и искал что-то подходящее для себя, новую нишу, так как попасть в уже устоявшиеся круги того же ММА было довольно трудно. Так Фельдман пришёл к кулачным боям, которые проводились подпольно, но Дэвид был убеждён, что этот спорт наносит меньше вреда, чем тот же бокс: «Кулачные бои только кажутся жестокими. На самом деле, отправиться на тот свет в боксёрском бою гораздо проще. Бойцы в перчатках бьют сильнее и чаще, ведь не переживают за руки. Да, голые костяшки легче рассекают кожу, но это гораздо менее опасно, чем сотрясения мозга, которыми славится бокс. А перчатки вообще нужны для защиты кулака — разницы в силе удара нет».

Фельдман не противопоставлял свою идее ММА или боксу и активно пытался добиться одобрения хоть какой-то атлетической комиссии, но все штаты очень долго блокировали любую попытку провести официальный турнир по кулачке. Лишь в 2018 году одобрение дали в Вайоминге. Более того, Дэвид добился и разрешения на проведение женских боёв.

Правила просты — биться можно только на руках: кулаком, тыльной стороной ладони, раскрытой ладонью, ребром ладони. Разрешается клинч, где можно бить соперника, схватив его свободной рукой. Бой проходит в гранёном ринге, по периметру натянуты канаты. Этот вид площадки запатентован, в других кулачных лигах его использовать нельзя. Формат обычных боёв — пять раундов по две минуты. В зависимости от статуса поединка бывают и семь раундов, и девять. Кроме того, в BKFC можно выступать только спортсменам, у которых есть опыт выступлений на профессиональном уровне в боксе, ММА, кикбоксинге или муай-тай.

Разумеется, уже на первом же турнире BKFC были все атрибуты кулаáки: рассечения, гематомы и кровь ручьём. Но Фельдмана это не смущало, он настаивал, что все травмы бойцов гораздо менее тяжёлые, чем в ММА или в боксе. Зато кровь добавляет зрелищности, привлекает людей и хорошо продаётся. В целом лига ставит именно на зрелищность, иначе не будет популярности. Для Фельдмана это важно. Ещё до того, как мир узнал о Майрбеке Хасиеве и его выходах в клетку, похожее практиковал Дэвид. После одного из боёв он поднялся на площадку и заявил, что Расти Краудер лишается половины гонорара за то, что избегал заруб в поединке с Реджи Барнеттом.

Позже, по мере развития, в кулачные бои стали приглашаться бывшие бойцы известных организаций. Часто на турнирах появляются экс-звёзды UFC: Пейдж Ванзант, Рейчел Остович, Артём Лобов, Джереми Стивенс, Чед Мендес, Люк Рокхолд, Эдди Альварес, и это далеко не полный список. Заглядывал сюда и Майкл «Веном» Пейдж. Правда главной звездой BKFC стал не он, а Майк Перри, который не добился больших высот в UFC. В кулачных боях он нашёл себя — пять побед в пяти боях и статус чемпиона лиги. Перри уже успел побить и Пейджа, и Рокхолда, и Альвареса. А ещё бросал вызовы Александру Усику, Джейку Полу и совсем недавно Хорхе Масвидалю. После победы над Рокхолдом Перри провёл дуэль взглядов с Конором Макгрегором, который посетил турнир. Более того, ирландец вышел в ринг с поясом BKFC, а после пообещал, что проведёт в будущем поединок в кулачных боях. Это стало шикарной рекламой для промоушена.

На последнем турнире лиги Перри разобрался как раз с Эдди Альваресом. Бой с бывшим чемпионом Bellator и UFC громко раскручивался, а завершился уверенной победой Майка — в начале второго раунда секунданты Эдди остановили поединок. После боя Альварес признался, что заработал две трещины в левой глазнице и один перелом.

Перед крупным турниром BKFC 41 Фельдман отмечал, что в его лиге бывшие бойцы UFC заработают больше: «Все эти ребята получат больше денег, чем когда-либо в UFC. У нас есть зрительские показатели, мы продаём билеты, поэтому хотим платить бойцам. Я не говорю, что мы самый большой или самый страшный волк в боевых видах спорта, но мы голодны и растём. В этом карде участвуют два бывших чемпиона UFC, мы ведём переговоры со многими ведущими боксерами. У нас больше просмотров, чем у любого другого вида боевых искусств в мире, кроме UFC».

Эдди Альварес — Майк Перри Фото: bkfc.com

Bare Knuckle Fighting Championship быстро растёт и зарабатывает популярность за счёт феноменальной жестокости в боях. Ни один турнир не обходится без жестоких заруб, в результате которых лица участников превращаются в кровавое месиво, бывают и выбитые зубы, и страшные глубокие рассечение. Даже физически смотреть на это бывает нелегко, но свой пласт аудитории BKFC получил. Фельдман регулярно отчитывается о крупных продажах PPV, которые порой превышают показатели турниров UFC.

К тому же развитие промоушена продолжается. У BKFC есть последователи, в том числе и в России. В нашей стране многим известна лига Hardcore FC, которая уже даже пыталась устроить совместный турнир с Bare Knuckle в Мексике, но идею забраковал Фельдман, заявивший, что российский промоушен пытается утвердиться за их счёт. Также Дэвид отметил, что в будущем, когда политическая ситуация изменится, он хочет устраивать турниры BKFC в России: «Наша организация собирается запустить проект в России, как только разрешится вся эта политическая ситуация в мире. У нас есть планы по запуску BKFC в России, мы собираемся запустить этот проект, и, думаю, это будет очень большое событие. В России много серьёзных кулачных бойцов. Многие кулачные бойцы постоянно обращаются ко мне по разным вопросам, но, как я и сказал, прямо сейчас из-за проблемы, которая происходит в мире, нам трудно получить визы. В России одни из лучших кулачных бойцов в мире, и, как придёт время, мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь из них был в моём списке бойцов, но сейчас я не собираюсь проходить через всю эту политическую чушь, которая происходит в мире. Я хочу организовать турнир в России, но этот турнир не будет иметь никакого отношения к Hardcore Fighting, мы работаем не для того, чтобы заниматься чужим продвижением».

Многим не нравится BKFC ввиду жестокости в поединках, был в 2021 году и случай, когда боец Джастин Торнтон скончался спустя месяц после того, как проиграл нокаутом. Тем не менее спрос на кулачные бои есть, а значит, Фельдман своего добился и занял нишу в мире единоборств. Пока будет спрос, будут и турниры, на которых разбиваются лица и хлещет кровь. Сейчас Фельдман планирует вернуть в ринг Ванзант и строит планы по привлечению новых звёзд, так что Bare Knuckle продолжает расти.