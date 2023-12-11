«Пусть тренируется, подрастёт». Махачев избегает самого опасного соперника в дивизионе?

Лёгкий дивизион UFC буквально с каждым днём становится всё интереснее, буквально изобилует топовыми поединками и интригами. Одна из самых свежих – состоится ли реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна. Они бились больше четырёх лет назад на турнире UFC Fight Night 149. И тогда сильнее оказался нынешний чемпион организации в лёгком весе. А теперь Царукян всеми силами пытается выбить себе реванш, который, ко всему прочему, будет носить титульный характер.

Стоит отметить, что после поражения от Ислама его оппонент добился невероятного прогресса. Он за это время оформил восемь побед при всего лишь одном поражении, да и осечка в противостоянии с Матеушем Гамротом получилась откровенно спорной, многие до сих пор не уверены в правильности того самого судейского решения. Поэтому складывается ощущение, что Арман действительно созрел для организации такого противостояния. После победы над Бенеилом Дариушем россиянин однозначно дал понять – ему нужен именно титульник с Махачевым.

Правда, самого чемпиона такая перспектива пока не особенно радует. Видимо, Ислам не намерен делить клетку с Арманом в ближайшее время. Об этом он и сообщил журналистам: «Арман выдал хороший бой, если честно. Громко о себе заявил. Говорит, что мог бы нокаутировать меня? У него уже был шанс, но у него ничего не получилось, ни один раунд не получилось выиграть. Пусть тренируется, пусть подрастёт».

Более того, Ислам не раз заявлял, что хочет провести поединок с Леоном Эдвардсом или Колби Ковингтоном, чтобы попытаться завоевать второй чемпионский пояс. А ещё появилось новое имя, которое Махачев готов записать в список жертв.

Ислам Махачев чемпион UFC в лёгком весе «Честно, я уже говорил, у меня нет большого интереса проводить реванши. Нужно добавлять в послужной список новые имена. Есть Гэтжи, который заслужил бой. С ним было бы интереснее. Когда возможен бой? Думаю, в марте. Скорее всего, в Майами на номерном турнире».

Выглядит всё так, что на данный момент Ислам избегает противостояния с самым опасным представителем своего дивизиона. Арман – уже четвёртый в рейтинге, мощнейшим образом прогрессирует. Кроме того, он продемонстрировал, что способен побеждать совершенно по-разному, и в борьбе, и в стойке. Царукян опасен непредсказуемостью и богатым арсеналом фишек, что сполна прочувствовал на себе Дариуш. И для Ислама стилистически удобны все перечисленные соперники, но только не Арман.

У Ислама есть отличный шанс стать двойным чемпионом организации, поэтому поединок с победителем пары Эдвардс – Ковингтон действительно выглядит для него более перспективным и интересным вариантом. Но при этом в дивизионе, пожалуй, сейчас нет более интересного варианта, чем реванш с Арманом. Осталось лишь дождаться 2024 года и понять, чего именно хочет сама организация. Возможно, она заинтересована именно в противостоянии двух россиян.