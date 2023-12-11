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Ислам Махачев — Арман Царукян бой, реванш Царукяна и Махачева, следующий соперник, Чарльз Оливейра, Джастин Гэтжи

«Пусть тренируется, подрастёт». Махачев избегает самого опасного соперника в дивизионе?
Сергей Сорокин
Махачев избегает самого опасного соперника?
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Царукян рвётся к поясу, но Ислам хочет биться с Оливейрой, Гэтжи и Ковингтоном.

Лёгкий дивизион UFC буквально с каждым днём становится всё интереснее, буквально изобилует топовыми поединками и интригами. Одна из самых свежих – состоится ли реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна. Они бились больше четырёх лет назад на турнире UFC Fight Night 149. И тогда сильнее оказался нынешний чемпион организации в лёгком весе. А теперь Царукян всеми силами пытается выбить себе реванш, который, ко всему прочему, будет носить титульный характер.

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Стоит отметить, что после поражения от Ислама его оппонент добился невероятного прогресса. Он за это время оформил восемь побед при всего лишь одном поражении, да и осечка в противостоянии с Матеушем Гамротом получилась откровенно спорной, многие до сих пор не уверены в правильности того самого судейского решения. Поэтому складывается ощущение, что Арман действительно созрел для организации такого противостояния. После победы над Бенеилом Дариушем россиянин однозначно дал понять – ему нужен именно титульник с Махачевым.

Правда, самого чемпиона такая перспектива пока не особенно радует. Видимо, Ислам не намерен делить клетку с Арманом в ближайшее время. Об этом он и сообщил журналистам: «Арман выдал хороший бой, если честно. Громко о себе заявил. Говорит, что мог бы нокаутировать меня? У него уже был шанс, но у него ничего не получилось, ни один раунд не получилось выиграть. Пусть тренируется, пусть подрастёт».

Более того, Ислам не раз заявлял, что хочет провести поединок с Леоном Эдвардсом или Колби Ковингтоном, чтобы попытаться завоевать второй чемпионский пояс. А ещё появилось новое имя, которое Махачев готов записать в список жертв.

Ислам Махачев
Ислам Махачев
чемпион UFC в лёгком весе

«Честно, я уже говорил, у меня нет большого интереса проводить реванши. Нужно добавлять в послужной список новые имена. Есть Гэтжи, который заслужил бой. С ним было бы интереснее. Когда возможен бой? Думаю, в марте. Скорее всего, в Майами на номерном турнире».

Выглядит всё так, что на данный момент Ислам избегает противостояния с самым опасным представителем своего дивизиона. Арман – уже четвёртый в рейтинге, мощнейшим образом прогрессирует. Кроме того, он продемонстрировал, что способен побеждать совершенно по-разному, и в борьбе, и в стойке. Царукян опасен непредсказуемостью и богатым арсеналом фишек, что сполна прочувствовал на себе Дариуш. И для Ислама стилистически удобны все перечисленные соперники, но только не Арман.

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У Ислама есть отличный шанс стать двойным чемпионом организации, поэтому поединок с победителем пары Эдвардс – Ковингтон действительно выглядит для него более перспективным и интересным вариантом. Но при этом в дивизионе, пожалуй, сейчас нет более интересного варианта, чем реванш с Арманом. Осталось лишь дождаться 2024 года и понять, чего именно хочет сама организация. Возможно, она заинтересована именно в противостоянии двух россиян.

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