До Фьюри — световые годы. Сколько зарабатывает Дмитрий Бивол в чемпионских боях

23 декабря в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном карде турнира выступят топовые супертяжеловесы – Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер, а российских любителей бокса порадует своим выступлением чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол. Наш соотечественник проведёт защиту титула против британца Линдона Артура.

Бивол возвращается в ринг после более чем годичного простоя. В последний раз Дмитрий боксировал в ноябре прошлого года, убедительно защитив титул в бою против Хильберто Рамиреса. Затем были травмы, неудачные попытки договориться об объединительном поединке с Артуром Бетербиевым, снова травмы, и вот наконец Дмитрий вновь выйдет в ринг.

В соперниках – британец Линдон Артур. Хоть Дмитрий и пытается избежать недооценки противника, говоря, что Артур – не самый удобный противник, но Линдон на данный момент занимает лишь восьмую строчку в рейтинге. Тем не менее Биволу сейчас необходима любая защита титула, тем более что он не выступал больше года.

Казалось бы, бой пройдёт в Саудовской Аравии на мощнейшем турнире и россиянин должен заработать громадный гонорар. Особенно если вспомнить, какие деньги недавно из той же Саудовской Аравии увезли Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну.

Увы, Бивол – не Фьюри и даже не Нганну в плане медийности. Хотя по спортивной составляющей россиянин как минимум не уступает: Дмитрий даже обходит Тайсона в рейтинге P4P от знаменитого журнала Ring.

Гонорары Дмитрия, несмотря на чемпионский титул и нолик в графе поражений, всегда были относительно небольшими. Нет, сами по себе цифры, конечно, внушительные для простых обывателей, но в контексте современного профессионального бокса это фактически гроши. Самый большой гонорар в карьере Бивол получил за супербой с Саулем Альваресом. Дмитрий тогда заработал $ 2 млн, и это без учёта процента от продаж платных трансляций. Сумма действительно приличная, но это если не смотреть на прибыль Канело. А если посмотреть, то закрадываются мысли, что Дмитрия банально обокрали. Альварес получил $ 15 млн гарантированно, плюс проценты с продажи платных трансляций были разделены 70 на 30 в пользу Канело. Хотя россиянин сводил мексиканца в школу бокса и одержал убедительную победу.

Давайте учтём, до боя с Канело Дмитрий был не особенно известен… Вот только даже после победы над Саулем акции Бивола не взлетели. Свой следующий поединок россиянин проводил против другого мексиканца Хильберто Рамиреса, и за успешную защиту титула россиянин гарантированно получил скромные $ 510 тыс. На фоне десятков миллионов, которые недавно утащили Фьюри и Нганну за свой, по сути, выставочный бой, это явное издевательство над российским чемпионом.

Были в карьере Дмитрия бои, которые приносили ему суммы больше. Например, за поединок с Джо Смитом-младшим в марте 2019 года Биволу выплатили $ 1,5 млн, а за бой против Крэйга Ричардса — $ 750 тыс. Но, конечно, для боксёра, входящего в рейтинг P4P и имеющего чемпионский пояс, это не очень солидные гонорары.

А предстоящий поединок с Линдоном Артуром недотягивает и до этих цифр. Как сообщил сам Дмитрий, он заработает за бой с британцем ещё меньше, чем за поединок с Рамиресом — примерно $ 450 тыс. Увы, гонорары Бивола лишь доказывают, что в нынешнем профессиональном спорте решает медийность, а спортивные успехи остаются на втором, если не на третьем плане.