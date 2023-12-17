Страшная трагедия на турнире по боксу. Подросток скончался после полученных ударов. LIVE

16 и 17 декабря в городе Первоуральск (Свердловская область) прошло Открытое первенство городского округа по боксу, которое проводилось местным Центром развития детей и молодёжи.

На турнире произошла трагедия. Одному из участников соревнований стало плохо. По предварительной информации, 14-летний подросток вышел в финал и в решающем раунде пропустил несколько ударов в голову, после чего потерял сознание. Организаторы тут же вызвали бригаду скорой помощи, и прибывшие врачи незамедлительно транспортировали мальчика в больницу, но спасти его не удалось.

Он скончался в машине скорой помощи ещё до приезда в больницу. Отмечается также, что медработник, который был на соревнованиях, сразу оказал первую помощь.

«Чемпионат» отслеживает всю информацию о случившемся.

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