Страшная трагедия на турнире по боксу. Подросток скончался после полученных ударов. LIVE

16 и 17 декабря в городе Первоуральск (Свердловская область) прошло Открытое первенство городского округа по боксу, которое проводилось местным Центром развития детей и молодёжи.
На турнире произошла трагедия. Одному из участников соревнований стало плохо. По предварительной информации, 14-летний подросток вышел в финал и в решающем раунде пропустил несколько ударов в голову, после чего потерял сознание. Организаторы тут же вызвали бригаду скорой помощи, и прибывшие врачи незамедлительно транспортировали мальчика в больницу, но спасти его не удалось.
Он скончался в машине скорой помощи ещё до приезда в больницу. Отмечается также, что медработник, который был на соревнованиях, сразу оказал первую помощь.
«Чемпионат» отслеживает всю информацию о случившемся.
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Один из свидетелей рассказал «Чемпионату» о погибшем подростке
«Скажу сразу, о скорой я не знаю. Я ушёл в раздевалку после пяти минут происходящего. Парень 2009 года рождения. Весовая — до 70 кг. Вёл абсолютно здоровый образ жизни, не пил даже энергетики и газировки. Не позволял себе нецензурной брани. Очень отзывчивый и добрый парень. У него больше 20 боёв по любителям, выиграл областной турнир. Касаемо проблем со здоровьем — ничего такого не замечал, не знаю. Справки все есть, иначе бы его не допустили на область. Тимофей был очень хорошим человеком. Один из самых добрых людей, которых я знаю», — сообщил «Чемпионату» один из свидетелей.
В СК по Свердловской области тоже опубликовали сообщение и ведут проверку
«В ходе процессуальной проверки следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело подростка направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, истребуется и изучается документация о проверке допуска спортсменов до соревнований. В ходе проверки выясняются причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления СК РФ.
В Федерации бокса России высказались об инциденте
«Это большое горе. Выражаем соболезнования родным и близким. Федерация бокса России разбирается в обстоятельствах произошедшего. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку», — говорится в официальном сообщении.
Администрация Первоуральска прокомментировала случившееся
«В ЦРДМ во время соревнований был в шлеме. Все медицинские справки, допуски были у ребёнка. Медик был на месте, приступил к оказанию помощи. Скорую вызвали сразу. Приехала быстро», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе администрации ГО Первоуральск.
Боксёр Максим Бабанин утверждает, что удары в печень действительно могли повлиять
«Я, если честно, ошарашен. Не знаю даже, что сказать. Грустно, что такое происходит. Но это жизнь. Можно идти по улице, на голову упадёт сосулька. Если действительно парень пропустил несколько акцентированных ударов по печени, это мог быть серьёзный урон. В том числе – летальный», — сказал Максим Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
По предварительной информации, всё случилось из-за удара в печень
«По предварительным сведениям, мальчик получил сильный удар в область печени, и через несколько мгновений упал на ринге. Более подробные и точные обстоятельства спортивного ЧП сейчас выясняют сотрудники полиции территориального ОВД совместно с коллегами из регионального Следственного комитета», — прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Тело погибшего отправлено на экспертизу для выяснения точных причин смерти
Следователем местной прокуратуры уже был проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы инцидента, а тело погибшего направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти.
По информации ЦРДМ все необходимые справки у спортсмена были
В Центре развития детей и молодёжи Первоуральска отметили, что все необходимые документы были предоставлены, к тому же вся необходимая защита была на спортсменах: «В ЦРДМ во время соревнований, был в шлеме. Все мед. справки, допуски были у ребенка. Медик был на месте, приступил к оказанию помощи. Скорую вызвали сразу. Приехала быстро».
Мальчика звали Тимофей, ему было 14 лет
Спортсмен 2009-го года рождения представлял Центр развития детей и молодёжи.
Прокуратура уже изучает случившееся
На данный момент делом занимается прокуратура города Первоуральска, но на данный момент нет подробностей о случившемся. В ходе расследования планируется оценить была ли действительно оказана своевременная медицинская помощь и будет проверено, был ли медицинский допуск у спортсмена.