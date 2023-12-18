Грандиозный боксёрский вечер с Биволом и Джошуа и большой турнир ACA. Топ-9 боёв недели

Стартует очередная неделя, и мы вновь изучаем, что для нас приготовили в мире бокса и смешанных единоборств. Особняком, конечно, стоит боксёрский вечер в Саудовской Аравии, на котором выступят Дмитрий Бивол, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа. Но и без них там будет на кого посмотреть. Кроме того, состоится заключительный турнир АСА в этом году. На нём будет три боя Гран-при, в одном из которых на кону чемпионский титул. Мы собрали главные события предстоящей недели (с 18 по 24 декабря) и расскажем о них подробнее.

23 декабря. Даниэль Дюбуа — Джаррелл Миллер

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой боксёрский турнир, который должен эффектно закрыть календарный год. Кард ивента переполнен топовыми бойцами, и пара Дюбуа — Миллер тоже не является исключением из правил. Дюбуа относительно недавно претендовал на пояса, принадлежащие Александру Усику, но проиграл нокаутом. Теперь Даниэль попытается снова выйти на победную серию. В соперниках у британца непобеждённый Джаррелл Миллер. У американца 27 поединков и 26 побед (один бой завершился вничью), причём 22 — нокаутом. Битва двух нокаутёров, разве не отлично?

Даниэль Дюбуа Фото: Getty Images

23 декабря. Джей Опетайя — Эллис Зорро

Есть в карде и титульный поединок в тяжёлой весовой категории (до 90,7 кг). 28-летний австралиец Джей Опетайя, являющийся чемпионом мира по версии IBF, выйдет на вторую защиту пояса. Опетайя завоевал титул в бою с Майрисом Бриедисом в июле 2022 года, а не так давно, в сентябре, нокаутировал Джордана Томпсона. Теперь в соперниках у Джея будет Эллис Зорро. У британца 17 побед в 17 поединках, но досрочками он не блещет, их всего семь. Тем не менее Зорро получил свой шанс на чемпионский титул, хотя большинство в него не очень верит.

23 декабря. Арсланбек Махмудов — Агит Кабайел

Канадско-российский супертяжеловес Арсланбек Махмудов намерен продолжить победную серию. У него в профессионалах 18 побед в 18 боях, 17 из которых — нокаутами. Махмудов не выдумывает сложных путей и всегда идёт за нокаутом. В октябре он отправил в него Энтони Райта и взял пояс WBA Inter-Continental, однако он не будет стоять на кону в бою с Агитом Кабайелом. 31-летний немец тоже ещё не проигрывал в профи, но не настолько заряжен на финиш. 15 поединков из 21 Агит завершил досрочно. Можно не сомневаться, что тут тоже не нужно ждать решения судей.

23 декабря. Дмитрий Бивол — Линдон Артур

Подходим к трём главным событиям вечера бокса в Саудовской Аравии. Бой непобеждённого чемпиона WBA Дмитрия Бивола, пожалуй, будет самым ожидаемым для нас в этом карде. Россиянин простаивает с ноября 2022 года, тогда он разобрался с мексиканцем Хильберто Рамиресом. Весь год курсировали слухи о поединке Бивола с Артуром Бетербиевым, но в итоге под конец года нашему боксёру выдали чемпиона IBO Линдона Артура. Как утверждает сам Бивол, на данный момент это лучший соперник для него, простаивать ещё больше Дмитрию не хочется. На бумаге Артур не выглядит серьёзной угрозой, однако мировой бокс знает немало историй с апсетами, так что расслабляться точно не нужно. А в случае победы Бивола снова будет увлекательный сериал «Будет ли бой с Бетербиевым?».

23 декабря. Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер

В соглавном событии вечера сойдутся супертяжеловесы Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер. Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в излишних представлениях не нуждается, он сильнейший панчер современности и в своей карьере проигрывал только одному человеку — Тайсону Фьюри. Бронзовый бомбардировщик намерен вернуться в борьбу за титулы и Паркера рассматривает как ступень к бою с топ-соперником. Джозеф уверен, что ему есть чем удивить именитого соперника. Рекорд Паркера 33-3, 23 раза он побеждал нокаутом и сейчас идёт на серии из трёх побед. Вопрос в том, хватит ли ему стойкости, потому что иначе с Уайлдером в ринге делать нечего.

Деонтей Уайлдер Фото: Getty Images

23 декабря. Энтони Джошуа — Отто Валлин

Возглавляет ивент в Эр-Рияде одна из главных мировых звёзд в боксе. Каким бы ни было отношение к Энтони Джошуа, он умеет продавать PPV, а поэтому возглавляет такие крупные турниры. Соперником британца станет Отто Валлин, который совсем недавно выиграл у Мурата Гассиева. Джошуа в последних двух боях победил Джермейна Франклина и Роберта Хелениуса, закрыв два поражения от Александра Усика. Валлин, помимо победы над Гассиевым, может похвастать тем, что единственное поражение в карьере ему нанёс Тайсон Фьюри. Причём швед и тогда был близок к тому, чтобы сотворить апсет. Это точно не лёгкая прогулка для Джошуа, так что следить за этим боем надо.

24 декабря. Устармагомед Гаджидаудов — Альберт Туменов

24 декабря в Москве пройдёт турнир по смешанным единоборствам АСА 168. Это заключительный турнир лиги в этом году. Возглавит ивент бой за титул в полусреднем весе между Устармагомедом Гаджидаудовым и Альбертом Туменовым. Победитель также выйдет в финал Гран-при. Гаджидаудов завоевал титул в июле 2023 года, победив Виталия Слипенко и продлив победную серию до трёх боёв. Туменов в последний раз в карьере проигрывал ещё в UFC (нынешнему чемпиону Леону Эдвардсу. — Прим. «Чемпионата»). В АСА Альберт выиграл восемь поединков подряд и теперь намерен добраться до пояса.

24 декабря. Али Багов — Артём Резников

В соглавном событии сойдутся легковесы Али Багов и Артём Резников. Бойцы активно раскачивали противостояние в социальных сетях, и это даже привело к небольшому конфликту между ними. Самое время решить все вопросы в клетке. Багов — настоящий ветеран смешанных единоборств и бывший чемпион ACB, сейчас идёт после поражения от Давида Шайхаева, которое случилось в марте 2023 года. Резников тоже хотел бы закрыть неудачный результат боя с Эдуардом Вартаняном. В июне Артём проиграл техническим нокаутом. Теперь он возвращается и вместе с Баговым определит полуфиналиста Гран-при в, лёгком весе.

Артём Резников Фото: ACA MMA

24 декабря. Фаридун Одилов — Михаил Мохнаткин

На том же турнире АСА пройдёт полуфинал Гран-при в полутяжёлом веса. Право сразиться в финале будут оспаривать Фаридун Одилов и Михаил Мохнаткин. Одилов выступает в АСА первый год, но это будет уже четвёртый его бой под эгидой организации. В первых трёх он побеждал досрочно и подтверждал свой высокий уровень. Мохнаткин тоже лишь в 2023 году пришёл в АСА и в единственном поединке выиграл решением у Олега Олегичева. Последний раз Михаил проигрывал в 2019 году Максиму Гришину в рамках PFL. В АСА он перезагрузился и теперь пытается приблизиться к призу в $ 1 млн.