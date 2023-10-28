Три удара — и свет погас! Суровый россиянин снёс американца и повторяет путь Бетербиева

28 октября проходит грандиозный боксёрский турнир в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В его главном бою сойдутся Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри. Хищник дебютирует в профессиональном боксе против непобеждённого британского чемпиона.

Но сначала в ринг вышел представитель России – Арсланбек Махмудов (17-0). Любопытно, что 16 из своих поединков наш соотечественник завершил досрочно. Лев, а именно такое прозвище носит боксёр, обладает невероятной нокаутирующей мощью. Соперником россиянина стал Джуниор Энтони Райт (20-4-1). Изначально Махмудов должен был драться с другим оппонентом. Но произошла замена, которая могла спутать все карты.

Арсланбек за 2022 год провёл три поединка с опытными соперниками. Сначала в шестом раунде нокаутировал Мариуша Ваха (36-7), затем единогласным решением одолел Карлоса Такама (39-6-1) и быстро финишировал Михаэля Валлиша (23-5). А в 2023 году на счету россиянина был один бой. Жертвой стал нигериец Рафаэль Акпеджиори (15-0), которому получилось нанести первое поражение. Махмудов удосрочил соперника во втором раунде.

Махмудов с ходу пошёл вперёд и начал попадать. А соперник довольно неожиданно принял правила игры. Он пошёл в размены и начал раскрываться. Такая манера боя была только на руку россиянину. Он был точнее и быстрее, поэтому практически сразу же поймал оппонента на ошибке и отправил на канвас. Райт продемонстрировал характер и попытался встать. Он даже смог продолжить поединок. Но Льва было уже не остановить. Махмудов набросился на потерявшегося соперника и продолжил избиение. В итоге рефери сжалился над Энтони и принял решение остановить поединок.

На свою победу Арсланбек отреагировал довольно скромно: «Не все могут драться со мной. Моя команда проделала хорошую работу. И я стараюсь стать лучшим. Я готов подраться с любым, абсолютно любым соперником. Именно так. Хочу поблагодарить организаторов этого турнира».

Любопытно, что даже после завершения Махмудов остался с очень невозмутимым и суровым лицом. Видимо, Арсланбек уже начинает запугивать следующих соперников, которые попытаются посягнуть на его победную серию. Россиянин улучшил свой профессиональный рекорд – 18-0 (17 KO). А главное, Махмудов продолжает колотить всех очень быстро. Он напоминает Артура Бетербиева и внешне, и манерой боя, и даже тем, что представляет Канаду.