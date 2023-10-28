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Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну, 28 октября 2023 года, Арсланбек Махмудов — Джуниор Энтони Райт, кто победил, исход боя

Три удара — и свет погас! Суровый россиянин снёс американца и повторяет путь Бетербиева
Сергей Сорокин
Арсланбек Махмудов — Джуниор Энтони Райт
Аудио-версия:
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Лишь один поединок в карьере Махмудова закончился решением судей.

28 октября проходит грандиозный боксёрский турнир в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В его главном бою сойдутся Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри. Хищник дебютирует в профессиональном боксе против непобеждённого британского чемпиона.

Профессиональный бокс 2023. Рейтинговые бои
Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну
29 октября 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Фрэнсис Нганну

Но сначала в ринг вышел представитель России – Арсланбек Махмудов (17-0). Любопытно, что 16 из своих поединков наш соотечественник завершил досрочно. Лев, а именно такое прозвище носит боксёр, обладает невероятной нокаутирующей мощью. Соперником россиянина стал Джуниор Энтони Райт (20-4-1). Изначально Махмудов должен был драться с другим оппонентом. Но произошла замена, которая могла спутать все карты.

Самые интересные события турнира:
Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну: Махмудов снёс американца. Скоро выйдут Хищник и Цыган! LIVE
Live
Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну: Махмудов снёс американца. Скоро выйдут Хищник и Цыган! LIVE

Арсланбек за 2022 год провёл три поединка с опытными соперниками. Сначала в шестом раунде нокаутировал Мариуша Ваха (36-7), затем единогласным решением одолел Карлоса Такама (39-6-1) и быстро финишировал Михаэля Валлиша (23-5). А в 2023 году на счету россиянина был один бой. Жертвой стал нигериец Рафаэль Акпеджиори (15-0), которому получилось нанести первое поражение. Махмудов удосрочил соперника во втором раунде.

Махмудов с ходу пошёл вперёд и начал попадать. А соперник довольно неожиданно принял правила игры. Он пошёл в размены и начал раскрываться. Такая манера боя была только на руку россиянину. Он был точнее и быстрее, поэтому практически сразу же поймал оппонента на ошибке и отправил на канвас. Райт продемонстрировал характер и попытался встать. Он даже смог продолжить поединок. Но Льва было уже не остановить. Махмудов набросился на потерявшегося соперника и продолжил избиение. В итоге рефери сжалился над Энтони и принял решение остановить поединок.

На свою победу Арсланбек отреагировал довольно скромно: «Не все могут драться со мной. Моя команда проделала хорошую работу. И я стараюсь стать лучшим. Я готов подраться с любым, абсолютно любым соперником. Именно так. Хочу поблагодарить организаторов этого турнира».

Вспоминаем фантастический поединок Тайсона и Уайлдера:
Никто не понял, как Фьюри спасся. Цыган встал после удара лучшего нокаутёра мира
Никто не понял, как Фьюри спасся. Цыган встал после удара лучшего нокаутёра мира

Любопытно, что даже после завершения Махмудов остался с очень невозмутимым и суровым лицом. Видимо, Арсланбек уже начинает запугивать следующих соперников, которые попытаются посягнуть на его победную серию. Россиянин улучшил свой профессиональный рекорд – 18-0 (17 KO). А главное, Махмудов продолжает колотить всех очень быстро. Он напоминает Артура Бетербиева и внешне, и манерой боя, и даже тем, что представляет Канаду.

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