Лучший боец в истории – не Джон Джонс. Фёдор Емельяненко всем и всё доказал

28 сентября исполняется 47 лет самому легендарному бойцу в истории смешанных единоборств – Фёдору Емельяненко. Даже и не верится, что в 2023 году он ещё дрался, выходил в октагон против Райана Бейдера. А чуть меньше года назад Последний Император в блестящем стиле нокаутировал Тимоти Джонсона. Спортивное долголетие Фёдора поражало, а сам Емельяненко собрал миллионную армию поклонников по всему миру.

Конечно, многие любители смешанных единоборств могут попытаться оспорить тезис о том, что именно Последний Император – лучший боец в истории MMA. А в противовес будут приводить Джона Джонса. Американец действительно считается непобеждённым, хотя «единичку» в графе поражений всё-таки имеет. Но при этом он попал в массу скандалов и даже отстранялся за применение запрещённых препаратов. Фёдор же всегда был честен, на что указывал один из самых легендарных боксёров в истории – Майк Тайсон.

Майк Тайсон легендарный боксёр «Мой любимый боец. Потому что он всегда андердог, всегда меньше соперника и всегда выходит победителем. Он слишком долго дерётся в эпоху допинг-препаратов, гигантских соперников. Я никогда не видел такого атлета, как он, который дерётся ради самого сражения. Он столько раз опровергал ставки».

Величие Фёдора проявлялось буквально во всём: в готовности сражаться с любыми соперниками, в верности своему делу и принципам, в желании не только расти самостоятельно, но и вести за собой целую команду. Особенно показательным выглядит то, что Емельяненко так и не согласился драться в лучшем промоушене на планете – UFC. Предложения были огромными, но Последний Император остался верен себе и своей лиге.

И даже при этом многие представители UFC преклоняют колено перед величием Фёдора. Считать его величайшим в истории призывает даже сам Джонс: «Я считаю, что Фёдор – величайший боец. Выдающийся спортсмен. У российских болельщиков есть все основания полагать, что именно он является лучшим бойцом в истории. Болельщики в США должны быть согласны с этим мнением».

Конечно, в карьере Емельяненко были и не самые приятные моменты. Например, серия из трёх досрочных поражений. Последовательно Фёдор проиграл Фабрисиу Вердуму, Антониу Силве и Дэну Хендерсону. Многие успели списать Последнего Императора на пенсию. А он после этого не проигрывал на протяжении пяти лет. Поднялся и показал, что обладает невероятными волей и характером.

Фёдор смотивировал на занятия смешанными единоборствами многих суперзвёзд. Например, об этом рассказывала экс-чемпионка UFC в наилегчайшем весе Ронда Роузи: «Он был тем бойцом, благодаря которому я открыла для себя мир ММА. В общем, я никогда не воспринимала всё это как реальную вещь, пока спустя пару лет один мой друг не показал мне хайлайт Фёдора Емельяненко, и это просто взорвало мой мозг. Я тогда подумала, что это самое невероятное зрелище, которое я видела за всю свою жизнь, и что этот парень неимоверно крут. С тех пор он олицетворял для меня образ ММА, и ни для кого не секрет, что я всегда была влюблена в Фёдора Емельяненко».

А ещё фанатам Джонса стоит напомнить о том, что сам Костяной уже открыто говорит о возможном завершении карьеры. И это в 36 лет – намного раньше Последнего Императора. Фёдор даже в 46 выходил в клетку и выглядел достойно. Он на равных сражался с более молодыми оппонентами. А вот Джонс вряд ли сможет выступать так же через 10 лет.

Емельяненко – великий. Спорить с этим бесполезно. Сегодня Фёдору исполняется 47 лет. И, видимо, для спортивного долголетия Последнего Императора это не предел. Он собирается дебютировать в боксе. И уже в первом бою Фёдор может столкнуться с Тайсоном. Желаем, чтобы у Емельяненко обязательно всё получилось!