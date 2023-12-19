Идеальный атлет со слабой челюстью. Считаем, сколько раз роняли Джошуа

23 декабря в Саудовской Аравии состоится грандиозный вечер профессионального бокса. В главном поединке сойдутся экс-чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и швед Отто Валлин, недавно победивший россиянина Мурата Гассиева. На кону будет стоять титул чемпиона WBA Inter-Continental, которым владеет Валлин, но для Джошуа важен не второстепенный пояс, а шанс вернуться в большую игру. В случае победы британца и успеха Уайлдера в бою Джозефом Паркером планируется организовать бой с приставкой «супер» между Энтони и Деонтеем. Но готов ли Джошуа к реально большим боям?

Невероятно одарённый физическими данными Джошуа начинал свою спортивную карьеру в футболе, имел отличную скорость и выносливость, но закрепиться в профессионалах не сумел. Тогда Энтони решил перейти в бокс, которым начал заниматься… только в 18 лет! Некоторые к этому времени уже заканчивают карьеру, а британец только начал. За четыре года Джошуа прошёл путь от новичка до золотой олимпийской медали и, конечно, обратил на себя внимание всех ведущих промоутеров.

Как только Джошуа перешёл в профессионалы, он угодил под крыло соотечественника Эдди Хирна, который стал заправлять его делами. Хирн здорово вёл Джошуа, давал ему стилистически удобных соперников или боксёров, которые имели имя, но уже находились на спаде. На их фоне атлетичный, молодой Джошуа выглядел просто монстром: двухметровый бодибилдер сносил своих соперников и постоянно побеждал досрочно. В декабре 2015 года Энтони взял реванш у Диллиана Уайта за поражение в любителях, а через полгода завоевал свой первый титул чемпиона мира по версии IBF.

С идеальным рекордом 19-0 (19 нокаутов) британец вышел на главный бой в своей карьере – против украинца Владимира Кличко. Шутка ли, но Джошуа в случае досрочной победы мог побить рекорд легендарного Майка Тайсона, который на старте карьеры тоже выдал 19 нокаутов подряд. Хотя технически это совершенно разные боксёры. Если Тайсон полагался на свою физическую мощь и страшный удар, то Джошуа использовал технику и преимущество в габаритах. Энтони казался идеальным боксёром, чувствующим дистанцию, работающим по этажам. Британец полностью контролировал происходящее в ринге, много двигался и комбинировал. При этом Эй-Джей часто взрывался мощными сериями, вовремя включал инстинкт убийцы и добивал своих соперников. Британец выглядел попросту непобедимым.

Всё изменилось после боя с Кличко. С одной стороны, Кличко – это громкое имя, Владимир вплоть до поражения Тайсону Фьюри не проигрывал 11 лет и считался легендой супертяжёлого веса. С другой – Кличко выходил на поединок с Джошуа после полуторагодичного простоя, будучи уже откровенно немолодым 41-летним атлетом.

И пенсионер-Кличко впервые продемонстрировал боксёрскому миру, что Джошуа – не такой устрашающий боксёр, как кажется. Как в фильме «Рокки 4», когда во время боя с Иваном Драго Бальбоа впервые пробил соперника, у Драго пошла кровь — все поняли, что он тоже человек. Точно так же Кличко послал Джошуа в его первый нокдаун в карьере, и Энтони в тот момент выглядел потрясённым. И даже, наверное, не столько от пропущенного удара, столько от того, что он впервые оказался на полу.

Джошуа тот бой с большим трудом выиграл, но уже не был тем самым устрашающим нокаутёром, которым был ранее… Серьёзная оппозиция обнажила проблемы британца с защитой: его подбородок оказался не таким уж крепким, а когда Джошуа начинали прессинговать, Энтони попросту терялся. Да и мощь, которая была в руках у Джошуа, куда-то резко испарилась: 10 раундов Кличко выдерживал все комбинации британца, а в 11-м раунде падал, скорее, под тоннажем ударов, а не от их силы. Последующий поединок британца с Джозефом Паркером и вовсе дошёл до судейского решения.

Чем серьёзнее становился уровень оппозиции у британца, тем тяжелее ему давались бои. Он уже не был тем идеальным боксёром, каким его многие видели до боя с Кличко. Кроме того, вместе со всем этим надломился и, казалось, несокрушимый характер британца. В первом бою с Руисом маленький и толстый Энди четырежды ронял британского атлета, и в глазах Энтони была паника. Он не понимал, что происходит, и выглядел беспомощным, уверенность британца улетучилась, и это отразилось на его дальнейшей карьере.

Джошуа надломился ментально. Да, он победил Руиса в реванше, а следом разобрался с болгарином Кубратом Пулевым, но былой уверенности в действиях Джошуа уже не было. Он по-прежнему старался действовать технично, быть олицетворением настоящего британского бокса: идеальные джебы, красивые двойки и другие комбинации, отличная работа на ногах. Но это всё работало с боксёрами уровнем ниже, а последовавшие бои с Александром Усиком вновь оголили проблемы британца.

Бой Энтони Джошуа с Александром Усиком Фото: Getty Images

В первом поединке Усик взвинтил темп с самого начала, и Джошуа казался слишком медлительным и тяжёлым, пропускал много ударов и имел очевидные проблемы с защитой. В середине боя британцу, казалось, удалось переломить ход поединка, найти нужную дистанцию и плотно работать по украинцу первым номером. Здесь проявились проблемы с нокаутирующей мощью Энтони — британец так и не смог пошатнуть уступающего в габаритах Александра. Ну а концовку Джошуа провалил психологически: чемпионские раунды британец уступил вчистую, совершенно не проявив характер.

Дальше последовало ещё одно поражение от Усика, которое, по сути, отбросило чемпионские амбиции британца. Было видно, как тяжело эти поражения воспринял Джошуа, как он психовал в ринге и выдавал эмоциональную, несвязную речь после поединков. Казалось бы, Энтони уронили всего пять раз за карьеру, он проиграл всего три боя — но что-то в нём сломалось окончательно.

Оказалось, что на максимально элитном уровне Джошуа конкурировать тяжело. Он не так хорош в защите, не всегда умеет перестраиваться по ходу боя, если поединок складывается не по его сценарию, а нокаутирующая мощь, которой он славился в начале карьеры, в важных и сложных поединках играет с ним в прятки. Его идеальная физическая форма, мускулы не приносят результат. Да и кажется, что британец сам перестал верить в себя и свои силы, в свои преимущества, которые, безусловно, есть. А это самое важное. То, что работало в начале карьеры, перестало работать с серьёзными соперниками. Его технику, взрывную силу, работу на дистанции уже давно разобрали и научились этому противостоять, Руис с Усиком соврать не дадут. А новую версию себя, модернизированного Джошуа британец пока представить не может.

Да, Джошуа по-прежнему топовый супертяжеловес, находится среди лидеров всех рейтингов, и его имя всегда на слуху. Он снова вышел на победную серию, победив Джермейна Франклина и Роберта Хелениуса. Но вопрос в том, готов ли Энтони к возвращению к большим боям? Потенциальный поединок с Уайлдером выглядит для Джошуа утопией, учитывая, как бьёт Деонтей и как держит удар Энтони. Всё-таки одно дело побеждать Хелениуса, другое – конкурировать с боксёрами большой четвёрки – с Фьюри, Усиком, Уайлдером. Британца, конечно, в эту четвёрку заносим, но только, пожалуй, на четвёртую позицию. Вернуться на вершину будет почти невозможно.