Суровый Русский зверь держит в страхе боксёрский мир. Махмудов готов уничтожить даже Фьюри

23 декабря в Саудовской Аравии состоится грандиозный боксёрский вечер, который соберёт бойцов мирового уровня. Среди них оказалось сразу два россиянина – Дмитрий Бивол и Арсланбек Махмудов. Первому предстоит поединок с Линдоном Артуром, второму – с Агитом Кабайелом. Махмудов стремительно становится настоящей звездой, его боятся соперники и даже ринг-анонсеры. Виной всему суровость, брутальная внешность и беспощадность во время поединков.

Махмудов – уроженец Северной Осетии, который выступает в дивизионе тяжеловесов. Профессиональная карьера Арсланбека началась 8 декабря 2017 года. Именно тогда он в блестящем стиле разбил Хайме Барахаса уже на 24-й секунде поединка. Всем быстро стало понятно, что у россиянина огромное будущее. Он выступал очень часто, а победы забирал неизменно нокаутом. До своего восьмого профессионального поединка Махмудов никогда не добирался даже до третьего раунда.

Арсланбек довольно быстро начал получать самые серьёзные вызовы. Он с удовольствием выходил на титульные поединки, даже если статус самих поясов был второстепенным. И спокойно расправлялся с оппонентами. Первая и единственная победа решением в карьере Махмудова случилась 16 сентября 2022 года. Карлос Такам выстоял, но проиграл без особенных шансов.

После Такама россиянин стал получать намного более статусных соперников и сносить их без особенных трудностей. На пути Махмудова пали Михаэль Валлиш, Рафаэль Акпеджиори и Джуниор Энтони Райт. И потребовалось на это Арсланбеку меньше двух раундов. Поэтому теперь россиянин совершенно заслуженно выступит на грандиозном турнире в Саудовской Аравии, который привлекает к себе запредельное внимание.

Силу великана признают абсолютно все. Соперники редко выдерживают битву взглядов, поскольку для них боксёр выглядит просто ужасающе. А ещё на пресс-конференции перед турниром «Судный день» ведущий постоянно называл Арсланбека Русским зверем. Хотя сам Махмудов предпочитает прозвище Лев, которое прикрепилось к нему уже давно. Но есть ощущение, что слышать новый вариант боксёру было приятно.

Махмудов совершенно точно рассчитывает стать чемпионом дивизиона. И даже уже ругается с самим Тайсоном Фьюри. Любопытно, что за начало конфликта отвечал именно Цыганский король. Фьюри оскорбил Махмудова, назвав «Ассбеком». Россиянин сдерживаться не захотел и ответил красиво.

Арсланбек Махмудов российский непобеждённый боксёр «Ассбек»? Я его просто уничтожу, если он сможет увидеть, что я с ним сделаю. Это моя личная жизнь, ты не имеешь права смеяться над этим. Ты можешь сказать: «Я его побью и так далее». Но нельзя затрагивать такие темы. Нельзя оскорблять имя, религию, страну. Имя Арслан означает лев, и он однажды придёт за тобой, Тайсон, и съест тебя».

Арсланбек продолжает остаться непобеждённым и крушить соперников, попадающихся на пути. Но именно предстоящий турнир станет главной проверкой на прочность. И если Махмудов её пройдёт, позднее он может замахнуться на более статусных соперников. А там и до Фьюри рукой подать.