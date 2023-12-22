10 вопросов любителю бокса. Самый сложный тест, который мы придумывали

Мы уже на пороге последнего крупного боксёрского турнира в 2023 году. Совсем скоро на ринг в Эр-Рияде выйдут такие топовые боксёры, как Дмитрий Бивол, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа, которым будут противостоять Линдон Артур, Джозеф Паркер и Отто Валлин соответственно. Не стоит забывать, что в предварительном карде будет биться ещё один наш соотечественник Арсланбек Махмудов. Пропускать такое масштабное событие точно нельзя.

Боксёрский вечер просто обязан получиться потрясающим, но его ещё нужно дождаться. Чтобы скрасить томительное ожидание, предлагаем вам пройти непростой тест на знание главных героев турнира.

Если у вас не отображаются вопросы теста, вы пожете пройти его по ссылке.