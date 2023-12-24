ACA 168: битва Резникова с Баговым и возвращение Мохнаткина в октагон. LIVE

24 декабря в Москве состоится заключительный турнир года – ACA 168, который подарит фанатам смешанных единоборств 14 огненных противостояний. Особенный интерес будут вызывать поединки главного карда. В соглавном событии вечера зарубятся Али Багов и Артём Резников. Они сойдутся в рамках Гран-при в лёгком весе. А в главном событии вечера будут биться Устармагомед Гаджидаудов и Альберт Туменов. Последний ивент года просто обязан порадовать болельщиков большим количеством ярких моментов и нокаутов.

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