ACA 168: битва Резникова с Баговым и возвращение Мохнаткина в октагон. LIVE

24 декабря в Москве состоится заключительный турнир года – ACA 168, который подарит фанатам смешанных единоборств 14 огненных противостояний. Особенный интерес будут вызывать поединки главного карда. В соглавном событии вечера зарубятся Али Багов и Артём Резников. Они сойдутся в рамках Гран-при в лёгком весе. А в главном событии вечера будут биться Устармагомед Гаджидаудов и Альберт Туменов. Последний ивент года просто обязан порадовать болельщиков большим количеством ярких моментов и нокаутов.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите с нами за всем самым интересным!
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👑 Бадаев: Шлеменко против Бикрёва, Резникова и Исмаилова. Это был бы венец карьеры
Вице-президент АСА Асланбек Бадаев предложил три варианта для достойного завершения карьеры именитого российского бойца Александра Шлеменко. По мнению Бадаева, Шлеменко мог бы встретиться с Дмитрием Бикрёвым, Артёмом Резниковым и Магомедом Исмаиловым.
«Предлагаю не только в RCC сказать. Противостояние Шлеменко и Дмитрия Бикрёва. Это противостояние давно уже обсуждается. Ещё можно взять Артёма Резникова и Магомеда Исмаилова. Вот как венец карьеры. Я бы три этих боя сделал. Мы сейчас не говорим о реальности и возможности проведения этих боёв, но как зритель я бы поговорил», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
📣 Вице-президент АСА рассказал о принципиальной разнице с лигой RCC
Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился впечатлениями от посещения турнира по смешанным единоборствам RCC 17, который 15 декабря состоялся в Екатеринбурге.
«Для меня честь, что меня пригласили на RCC. Были хорошие бои, наконец-то я увидел изнутри, как здесь всё устроено: выход бойцов, звук, свет. Принципиально другая модель в отличие от АСА, но мы уважаем каждый подход. И выглядит это впечатляюще.
Сами поединки были хорошие, конкурентные. Немного разочаровал бой Алибекова и Алексахина. На мой взгляд, это был самый сбалансированный бой со всех точек зрения.
По поводу Шлеменко — он ветеран, провёл достойный реванш, молодец. С хорошей точки зрения вышел злой, я вижу, насколько было важно отыграться. Хотя от того, что он победил бы или проиграл, его вклад и отношение к нему не изменилось, потому что всё, что он сделал, уже вписано золотыми буквами в историю мирового ММА», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Где смотреть турнир ACA 168
Трансляция всего турнира ACA 168 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.
⚔️ «Плакаты с Ван Даммом мотивировали». Экс-чемпион ACA рассказал, как пришёл в бои
Вице-чемпион АСА в полусреднем весе Виталий Слипенко провёл мотивационную «Боевую зарядку» для студентов университета «Синергия».
«В маленьким посёлочке не было никаких единоборств. Была только простая советская качалка, ключ от которой брали у старших. Из боксёрского оборудования висел один мешок из 90-х, света и отопления там тоже не было. Зато был дух! Руки к штанге примерзали, когда все в куртках занимались с фонариками.
Ещё в другом посёлке был тренер, который обучил меня ударным навыкам. Приходилось 6-7 км к нему идти пешком иногда. Пока шёл, иногда мог подраться с местными из другого посёлка. Когда работал в 18 лет с отцом в шахте, то было желание постоянно спарринговаться и после работы устраивались «полевые» бои. Хорошо, что шлемы и маленькие перчатки были. Сейчас самые тёплые воспоминания о тех временах. Мне всегда нравился спорт, никто никогда не заставлял, наоборот, отец создавал все условия, а плакаты с Ван Даммом, Шварценегером и Джеки Чаном мотивировали», — рассказал Слипенко на встрече со студентами.
Когда состоится турнир ACA 168
Турнир ACA 168 состоится 24 декабря в Москве. Его старт запланирован на 16:45 по московскому времени.
⚖️ Результаты взвешивания ACA 168
Устармагомед Гаджидаудов (77,6 кг) – Альберт Туменов (77,6 кг);
Али Багов (70,7 кг) – Артём Резников (70,8 кг);
Фаридун Одилов (93,1 кг) – Михаил Мохнаткин (93,4 кг);
Артём Фролов (84,5 кг) – Гаджимурад Хирамагомедов (84,4 кг);
Алексей Махно (78,1 кг) – Алексей Шуркевич (77,4 кг);
Рустам Керимов (65,85 кг) – Чарльз Энрике (65,75 кг);
Глеб Хабибуллин (66,2 кг) – Маркос Родригез (65,95 кг);
Алимардан Абдыкааров (61,6 кг) – Андерсон Дос Сантос (61,5 кг);
Анис Екубов (58,6 кг) – Иброхим Шоимов (57,7 кг);
Абдул-Карим Бадахши (57,15 кг) – Анатолий Кондратьев (57,45 кг);
Станислав Власенко (84,45 кг) – Владислав Янковский (83,9 кг);
Ислам Мешев (66,15 кг) – Леван Макашвили (66,15 кг);
Виктор Макаренко (70,6 кг) – Хавьер Басурто (72,8 кг);
Бай-Али Шаипов (84,4 кг) – Азамат Джигкаев (84,45 кг).
Отметим, что Мохнаткин, Махно, Екубов, Кондратьев и Басурто будут лишены части гонорара из-за превышения лимита весовой категории во время взвешивания.
Полный кард ACA 168
- Устармагомед Гаджидаудов – Альберт Туменов;
- Али Багов – Артем Резников;
- Фарудин Одилов – Михаил Мохнаткин;
- Артем Фролов – Гаджимурад Хирамагомедов;
- Алексей Махно – Алексей Шуркевич;
- Рустам Керимов – Чарльз Энрике;
- Глеб Хабибуллин – Маркос Родригес;
- Осимхон Рахмонов – Астемир Нагоев;
- Алимардан Абдыкааров – Андерсон дос Сантос;
- Анис Екубов – Иброхим Шоимов;
- Станислав Власенко – Владислав Янковский;
- Абдул-Карим Бадахши – Анатолий Кондратьев;
- Леван Макашвили – Ислам Мешев;
- Виктор Макаренко – Хавьер Басурто;
- Азамат Джигкаев – Бай-Али Шаипов.