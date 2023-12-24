Трагедия перед Новым годом. Чемпион России по боксу погиб, возвращаясь с похорон матери

Трагические новости из мира бокса, к большому сожалению, появляются гораздо чаще, чем хотелось бы. Совсем недавно внимание привлёк к себе инцидент в городе Первоуральск, где 14-летний спортсмен погиб после пропущенных ударов на соревнованиях.

Теперь грустные новости пришли из Краснодарского края, где в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 25-летний российский боксёр Альберт Родионов.

«Ему не было и 30 лет… У Альберта остались жена и семилетняя дочь. Похороны спортсмена состоятся 24 декабря в городе Волжский. Федерация бокса России приносит соболезнования семье и близким нашего спортсмена. Весь боксёрский мир скорбит вместе с вами. Федерация возьмёт на себя все расходы и поможет семье боксёра! Берегите себя и близких, друзья», — говорится в сообщении генерального секретаря Федерации бокса России.

Альберт был очень молод, ему было всего 25 лет. Согласно сводкам из отчёта ГИБДД Краснодарского края, всё произошло ночью на трассе «Краснодар — Ейск». Родионов наехал на дорожное ограждение парапетного типа, в результате чего автомобиль загорелся, а водитель скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.

Родионов в шесть лет переехал из Волгограда в город Волжский, где с девятилетнего возраста начал заниматься боксом, а уже спустя пять лет попал в сборную страны. Талант у Альберта определённо был, он трижды становился чемпионом России и побеждал на первенстве Европы среди юниоров, занимал второе место на Евразийских играх и участвовал во множестве других международных и внутренних соревнований. Для 25-летнего бойца это вполне неплохой бэкграунд, с которым можно было двигаться к карьере в профессионалах.

Также Родионов успел провести два поединка в рамках турниров Hardcore и Nomad FC. Отмечается, что Альберт мечтал в будущем открыть зал, где сможет сам тренировать новое поколение российских боксёров.

Добавляет трагичности происшествию и тот факт, что днём Родионов похоронил мать и, возвращаясь домой, погиб сам. Это уже подтвердили и в семье погибшего спортсмена.

Хочется надеяться, что мы будем видеть как можно меньше подобных новостей в принципе, без привязки к какому-либо виду спорта. Берегите себя.