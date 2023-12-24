Багов разбил Резникова в принципиальной рубке. Судье пришлось буквально спасать Артёма

24 декабря проходит турнир ACA 168, который радует огненными поединками всех поклонников смешанных единоборств. В соглавном событии вечера сошлись Али Багов и Артём Резников. Оба были решительно настроены исключительно на победу, поскольку бой пришёлся на Гран-при в лёгком весе. Соперники давно хотели сойтись в октагоне и наконец-то получили такую возможность. Стоит отметить, что поединок оправдал даже самые смелые ожидания, получился действительно огненным и интересным.

С самого начала встречи соперники решили не рубиться в стойке, перебрались в борьбу. И там инициатива буквально переходила из рук в руки. Сначала ей владел Багов, от которого такие действия были ожидаемы. Но затем Резников занял удобную позицию и начал тотально доминировать. Говоря откровенно, такая ситуация очень сильно обозлила Али, он несколько раз пытался апеллировать к судье, но ответа так и не дождался. В итоге Артём продолжил наращивать преимущество, спокойно забрал первый раунд.

Во второй пятиминутке Багов снова ушёл в борьбу и быстро забрал спину. И начал буквально таскать оппонента по клетке. А ещё поймал возможность отбивать ноги коленями. Резников попытался уйти из захвата, но лишь продолжил отдавать сопернику более удобную позицию. Багов начал развивать успех. Он вышел в полный маунт, стал растягивать соперника. Резников выглядел потерянным, прекрасно понимал, что необходимо любой ценой дотерпеть до завершения раунда. А главное, на лице у Артёма появилось рассечение, его буквально заливало кровью.

Багов почувствовал, что оформить финиш можно здесь и сейчас, включился на максимум и буквально избивал оппонента. Но как же терпелив оказался Артём. Он просто закрылся в защите и всё-таки смог отбиться. В третьем раунде доминация Али продолжилась. Он начал развивать успех, выглядел классно. Багов работал ювелирно, выбрасывал серии, не переживал относительно того, что раскрывался, поскольку оппонент практически бездействовал. Было слышно, как Резников буквально кричит от пропущенных ударов. И всё-таки он смог выстоять, даже поднялся под занавес раунда.

Но в четвёртом раунде тотальное избиение продолжилось. Али буквально куражился над соперником. И проблемы Резникова усугублялись. Поэтому судья очень внимательно следил за возможностью остановить поединок. И сделал это в самый нужный момент, чтобы сохранить здоровье Артёма. Багов завершил важнейший поединок своей уверенной победой.