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PFL купила Bellator, бывшие лиги Фёдора Емельяненко, UFC купила Pride, история промоушенов, конкуренция UFC и PFL

Чёрная метка Фёдора. Как погибали лиги, где блистал Последний Император
Сергей Сорокин
Как погибали лиги, где блистал Последний Император
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PFL сознательно пошла по пути UFC, чтобы стать великой?

Одна из главных тем конца 2023 года в мире смешанных единоборств – покупка Bellator от PFL. Два самых грозных конкурента UFC объединились, чтобы появился качественно новый продукт. Говоря откровенно, такую ситуацию назвать уникальной нельзя. А всё потому, что по такому же пути в своё время пошло и само детище Даны Уайта. Любопытно, что две самые грандиозные сделки в мире MMA связаны именно с теми промоушенами, звездой которых был Фёдор Емельяненко. Последний Император стал настоящей чёрной меткой для лиг.

Лиге стоит провести серьёзную реформу, чтобы в 2024 году перевернуть MMA:
PFL — реальный конкурент UFC или мыльный пузырь? Пока не всё гладко
PFL — реальный конкурент UFC или мыльный пузырь? Пока не всё гладко

На 2007 год главным конкурентом UFC считалась японская лига Pride. Правда, она переживала очень тяжёлые времена. В 2006 году азиатский промоушен потерял своего главного телевизионного партнёра. После этого стало понятно, что проблемы будут лишь усугубляться. Лига осталась без основного источника заработка, буквально упёрлась в тупик. А все попытки как-то вернуть интерес со стороны рекламодателей и телевизионных компаний не приносили плодов.

В марте 2007 года Нобуюки Сакакибара официально объявил, что Pride переходит под крыло совладельца компании Zuffa, материнской компании главного конкурента – UFC. Уже тогда стало понятно, что конец наступил. Кроме того, в СМИ просочилась информация, что сумма сделки оказалась разочаровывающе низкой, колебалась в районе $ 70 млн. К тому моменту Фёдор уже покинул Pride, последний поединок в которой был проведён 31 декабря 2006 года.

Сначала говорилось о том, что Pride продолжит своё существование, останется самостоятельной боевой единицей. Поэтому японские фанаты с оптимизмом смотрели в будущее. Но реальность оказалась для них жестокой. Дана Уайт сначала объявил, что все лучшие бойцы будут переведены в UFC. А затем и вовсе высказал мнение, что воскрешение Pride в Японии практически невозможно. Официальная «смерть» случилась 4 октября 2007 года, когда Pride Worldwide закрыла свой офис в Японии. На этом славная история промоушена завершилась.

В мире больше сотни ММА-промоушенов, но превзойти UFC не под силу никому:
«На вас никто не смотрит!» Неужели бойцы, выступающие не в UFC, тратят карьеры впустую?
«На вас никто не смотрит!» Неужели бойцы, выступающие не в UFC, тратят карьеры впустую?

Теперь история повторяется, но она далеко не идентичная. PFL изначально заявила, что основным планом является полное поглощение «соседа». Поэтому ни о каком дальнейшем существовании Bellator не шло и речи. И это довольно грустно для фанатов промоушена, который за 15 лет прожил славную историю. Конечно, по её ходу были и спады, и подъёмы. Но в последние годы казалось, что лига действительно выросла по уровню. А главное, в ней было большое количество звёзд, на которых завистливо поглядывали даже в UFC. И теперь всё это оказалось разрушено. Любопытно, что и на этот раз Фёдор покинул промоушен совсем незадолго до «гибели». Но на сей раз потому, что завершил профессиональную карьеру.

С другой стороны, слияние с PFL действительно может стать тем самым шагом, которого не хватало каждой из лиг, чтобы реально конкурировать с UFC. Теперь промоушен получил в своё распоряжение огромное количество топовых бойцов высочайшего уровня. А в планах сразу несколько реформ, способных полностью перевернуть игру в мире смешанных единоборств. Там и чемпионский турнир, и появление уникального дивизиона для самых ценных бойцов, и другие сюрпризы для болельщиков.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Покупка Bellator со стороны PFL может стать историческим решением. В своё время сделка с Pride позволила UFC быстро стать лучшей лигой на планете. И теперь по тому же пути решила пойти компания, ставшая главным антагонистом для детища Даны Уайта. 2024 год станет определяющим в истории развития этого соперничества.

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