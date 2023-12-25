Чёрная метка Фёдора. Как погибали лиги, где блистал Последний Император

Одна из главных тем конца 2023 года в мире смешанных единоборств – покупка Bellator от PFL. Два самых грозных конкурента UFC объединились, чтобы появился качественно новый продукт. Говоря откровенно, такую ситуацию назвать уникальной нельзя. А всё потому, что по такому же пути в своё время пошло и само детище Даны Уайта. Любопытно, что две самые грандиозные сделки в мире MMA связаны именно с теми промоушенами, звездой которых был Фёдор Емельяненко. Последний Император стал настоящей чёрной меткой для лиг.

На 2007 год главным конкурентом UFC считалась японская лига Pride. Правда, она переживала очень тяжёлые времена. В 2006 году азиатский промоушен потерял своего главного телевизионного партнёра. После этого стало понятно, что проблемы будут лишь усугубляться. Лига осталась без основного источника заработка, буквально упёрлась в тупик. А все попытки как-то вернуть интерес со стороны рекламодателей и телевизионных компаний не приносили плодов.

В марте 2007 года Нобуюки Сакакибара официально объявил, что Pride переходит под крыло совладельца компании Zuffa, материнской компании главного конкурента – UFC. Уже тогда стало понятно, что конец наступил. Кроме того, в СМИ просочилась информация, что сумма сделки оказалась разочаровывающе низкой, колебалась в районе $ 70 млн. К тому моменту Фёдор уже покинул Pride, последний поединок в которой был проведён 31 декабря 2006 года.

Сначала говорилось о том, что Pride продолжит своё существование, останется самостоятельной боевой единицей. Поэтому японские фанаты с оптимизмом смотрели в будущее. Но реальность оказалась для них жестокой. Дана Уайт сначала объявил, что все лучшие бойцы будут переведены в UFC. А затем и вовсе высказал мнение, что воскрешение Pride в Японии практически невозможно. Официальная «смерть» случилась 4 октября 2007 года, когда Pride Worldwide закрыла свой офис в Японии. На этом славная история промоушена завершилась.

Теперь история повторяется, но она далеко не идентичная. PFL изначально заявила, что основным планом является полное поглощение «соседа». Поэтому ни о каком дальнейшем существовании Bellator не шло и речи. И это довольно грустно для фанатов промоушена, который за 15 лет прожил славную историю. Конечно, по её ходу были и спады, и подъёмы. Но в последние годы казалось, что лига действительно выросла по уровню. А главное, в ней было большое количество звёзд, на которых завистливо поглядывали даже в UFC. И теперь всё это оказалось разрушено. Любопытно, что и на этот раз Фёдор покинул промоушен совсем незадолго до «гибели». Но на сей раз потому, что завершил профессиональную карьеру.

С другой стороны, слияние с PFL действительно может стать тем самым шагом, которого не хватало каждой из лиг, чтобы реально конкурировать с UFC. Теперь промоушен получил в своё распоряжение огромное количество топовых бойцов высочайшего уровня. А в планах сразу несколько реформ, способных полностью перевернуть игру в мире смешанных единоборств. Там и чемпионский турнир, и появление уникального дивизиона для самых ценных бойцов, и другие сюрпризы для болельщиков.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Покупка Bellator со стороны PFL может стать историческим решением. В своё время сделка с Pride позволила UFC быстро стать лучшей лигой на планете. И теперь по тому же пути решила пойти компания, ставшая главным антагонистом для детища Даны Уайта. 2024 год станет определяющим в истории развития этого соперничества.