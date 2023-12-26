На пути Бетербиева — Смит. Артур разнесёт последнюю преграду на пути к Биволу? LIVE

В ночь с 13 на 14 января на арене «Videotron Centre» в Квебек-Сити (Канада) состоится грандиозный боксёрский вечер. В главном событии вечера выступит непобеждённый россиянин Артур Бетербиев. Он имеет профессиональный рекорд 19-0, причём все свои победы добыл нокаутами. Его соперником станет Каллум Смит (29-1). Крепкий британец попытается отобрать чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO, которые принадлежат Артуру.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите с нами за всем самым интересным!
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🤔 Тренер Смита: если мы победим Бетербиева по очкам, будет ещё лучше
Джеймс «Бадди» Макгирт, тренер британского полутяжеловеса Каллума Смита (29-1, 21 KO), высказался о предстоящем поединке своего подопечного с россиянином Артуром Бетербиевым (19-0, 19 KO), который состоится 14 января в Канаде.
«Бетербиев последователен в том, что делает. У него всё выверено — он не выбрасывает лишних ударов и не делает лишних движений. И он находится перед соперником от начала и до конца поединка. Так что мы должны быть готовы ко всему.
Победит ли Каллум нокаутом? Скажу лишь то, что мы победим. И мне плевать, как мы это сделаем. Если мы победим досрочно, то это будет здорово. Однако если этого не произойдёт и мы выиграем по очкам, будет ещё лучше», — сказал Макгирт в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
🗣 Бивол сказал, что повлияет на исход боя Бетербиев — Смит
Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке за титулы WBC, IBF и WBO между соотечественником Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом, который состоится 14 января в Канаде.
«Я уже говорил до этого, что склоняюсь к Бетербиеву. Он опытнее, это жёсткий боец. И Смит позволит ему подойти близко. У Смита длинные руки, но он дерётся на ближней дистанции. Он не пользуется своим размахом, и это на руку Бетербиеву», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
💪 Артур Бетербиев рассказал о подготовке к бою с Каллумом Смитом
Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), непобеждённый российский боксёр Артур Бетербиев поделился подробностями своей подготовки к поединку с представителем Великобритании Каллумом Смитом. Их бой пройдёт 14 января в Канаде.
«Подготовка идёт своим ходом, всё нормально. Вхожу в нужные кондиции, всё идёт по плану», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
👑 Бетербиев: если бы Бивол захотел, давно бы уже провёл поединок со мной
Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), непобеждённый российский боксёр Артур Бетербиев заявил, что поединок с соотечественником и чемпионом WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом не состоялся до сих пор по вине последнего. Отметим, что Бивол также является непобеждённым боксёром.
«Бой Бетербиев — Бивол откладывается не из-за этого (боя Бивола и Артура). У меня уже давно был запланирован бой против Каллума Смита. Бивол же не боксировал целый год. Если бы он захотел, то уже давно мог бы провести поединок против меня», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Где смотреть турнир с главным боем Артур Бетербиев – Каллум Смит
В России турнир транслировать не будут. «Чемпионат» осветит основные события вечера в своей онлайн-трансляции.
❗️ Хирн: в Саудовской Аравии заинтересованы в поединке Бивола с Бетербиевым
Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о возможности поединка между двумя российскими боксёрами-полутяжеловесами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.
«В Саудовской Аравии заинтересованы в поединке Бивола с Бетербиевым, но как промоутер Каллума Смита я хотел бы увидеть его в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Однако сейчас мы отдаём должное Биволу», — сказал Хирн.
Когда состоится турнир с боем Бетербиев – Смит
Турнир с главным боем Артур Бетербиев – Каллум Смит состоится в ночь с 13 на 14 января на арене «Videotron Centre» в Квебек-Сити (Канада). Его старт запланирован на 04:00 по московскому времени.
😱 Кудряшов объяснил, почему Каллум Смит — опасный соперник для Бетербиева
Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о поединке за титулы WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественником Артуром Бетербиевым (19-0, 19 KO) и британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 KO), который состоится 14 января в Канаде.
«У Артура Бетербиева задача будет посложнее со Смитом. Непростой бой, прям непростой. Опасный этот Каллум Смит, опасно цепляет левым сбоку после своего блока, контрит правый оверхэнд. Непростой, умеет боксировать… Когда его Артур будет поджимать к канатам, с открытым забралом лететь его добивать точно не нужно, хитрый Каллум Смит», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.
Полный кард турнира с главным боем Артур Бетербиев – Каллум Смит
- Артур Бетербиев – Каллум Смит;
- Джейсон Молони – Сауль Санчес;
- Кристиан Мбилли – Рохан Мердок;
- Имам Хатаев – Родольфо Гомес мл.;
- Лейла Бодуэн – Элизабет Чавез;
- Кристофер Герреро – Серхио Гарсия;
- Мехмет Унал – Драган Лепей;
- Морено Фендеро – Виктор Хьюго Флорес.