На пути Бетербиева — Смит. Артур разнесёт последнюю преграду на пути к Биволу? LIVE

В ночь с 13 на 14 января на арене «Videotron Centre» в Квебек-Сити (Канада) состоится грандиозный боксёрский вечер. В главном событии вечера выступит непобеждённый россиянин Артур Бетербиев. Он имеет профессиональный рекорд 19-0, причём все свои победы добыл нокаутами. Его соперником станет Каллум Смит (29-1). Крепкий британец попытается отобрать чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO, которые принадлежат Артуру.

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