Коварство и интриги. Стерлинг вновь оправдывает звание самого мутного чемпиона UFC

В легчайшем дивизионе UFC, в топ-15 которого находятся два российских бойца — Пётр Ян и Умар Нурмагомедов — вновь неспокойно. И возмутителем спокойствия в очередной раз стал чемпион организации — Алджамейн Стерлинг.

С момента завоевания пояса со Стерлингом постоянно происходят какие-то скандалы, причем инициатором этих скандалов становится сам американец. Собственно, и момент завоевания пояса получился таким же: все ведь мы помним то колено от Петра Яна, оскароносную актерскую игру Стерлинга в октагоне и его вечеринку в честь чемпионства в этот же вечер? Дальше Алджамейн пытался всячески избежать реванша с Яном, намекал, что Пётр его не заслужил и что лучше бы подыскать ему другого достойного соперника. А после и вовсе слёг на операцию из-за давнего повреждения шеи. Первый поединок Яна и Стерлинга состоялся 7 марта 2021 года, а на реванш американец вышел 9 апреля 2022 года, то есть Стерлинг бегал от россиянина больше года.

После реванша, в котором Стерлинг победил крайне спорным раздельным решением судей, Алджамейн пустился в рассуждения о своем величии и требовал к себе уважения. Но победы дисквалификацией и спорным судейским решением не добавили Стерлингу популярности, и его по-прежнему никто не воспринимал всерьёз.

В октябре 2022-го Алджамейн провел убедительную защиту пояса против Ти Джея Диллашоу. Но парадокс в том, что и эта победа не принесла Стерлингу никаких дивидендов в плане популярности. К двум спорным победам над Яном он добавил победу над травмированным ветераном. Диллашоу вышел на бой с травмой, которая усугубилась в самом начале поединка, и Ти Джей выглядел лишь тенью самого себя. Интересно, что Диллашоу стал практически единственным бойцом, с которым Стерлинг вышел на бой без привычного для него промедления.

После победы Алджамейна над Ти Джеем с пенсии вернулся Генри Сехудо — экс-двойной чемпион UFC, который был включен в пул тестирования USADA и намеревался встретиться со Стерлингом. Сехудо повезло не так, как Диллашоу, и на сцену вышел прежний Стерлинг. Алджамейн в различных интервью предвкушал победу над Генри и говорил, что в этом случае он будет величайшим бойцом дивизиона за всю историю. И при этом откладывал поединок, на этот раз из-за травмы бицепса.

«Я провёл два боя и два тренировочных лагеря с частичным разрывом сухожилия бицепса, чтобы продолжать продвигать дивизион для фанатов и UFC. Теперь пришло время правильно решить эту проблему. Я говорил об этом и раньше, и после последнего боя. Когда спортсмены начнут заботиться о своём теле?» — говорил Стерлинг в январе.

Бой с Сехудо завершился победой чемпиона раздельным решением судей. С одной стороны — Стерлинг на бумаге практически «зачистил» легчайший дивизион. Он задушил Кори Сэндхагена, дважды победил Петра Яна, одолел экс-чемпионов Диллашоу и Сехудо. Но это только на бумаге. На деле же из четырех титульных побед Алджамейна одна одержана дисквалификацией в поединке, который он проигрывал вчистую, а две — крайне спорным судейским решением. И всё это сопровождается нелепыми высказываниями о величии, странным трэш-током и любимыми переносами боёв. То шея, то бицепс. Теперь к ним добавились и ноги.

После победы над Сехудо Стерлинг провел стердаун со вторым номером дивизиона — Шоном О'Мэлли. UFC анонсировала поединок на 19 августа — в главном событии UFC 292 в Бостоне. Но Алджамейн включил старую пластинку.

«Я всё ещё травмирован – ноги распухли, меня беспокоит бицепс, и я собираюсь сделать ещё несколько снимков. Я пытаюсь попасть на этот бой в августе, и сейчас мы пытаемся понять, смогу ли я это сделать, потому что мои ноги всё ещё очень чувствительны к прикосновениям. Надеюсь, я ничего не испортил, сказав это», — заявил Стерлинг на своём канале в YouTube.

Тут же Стерлингу прилетели «приветы» от Сехудо, который назвал его трусом и выразил готовность встретиться с О'Мэлли, а также от самого Шона. Дана Уайт отреагировал на эту ситуацию на пресс-конференции последнего турнира организации.

«Он будет драться. Хотите, чтобы я объяснил, что на уме у Алджо? Генри Сехудо позвонил мне и сказал: «Этот мелкий трус не хочет драться. Я готов, давайте сделаем это. Я подерусь с О’Мэлли». Мы были на связи с его менеджером. Алджамейн – один из ребят, кто просто не может свернуть со старой тропинки. Очевидно, что он готов к бою. Почему он сказал это? Я не знаю. Но бой совершенно точно в силе», — заявил Дана Уайт на пресс-конференции.

Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо Фото: Sarah Stier/Getty Images

Стерлинг, проанализировав ситуацию, не придумал ничего лучше, чем вызвать О'Мэлли на бой… на месяц раньше. Алджамейн заявил о готовности выступить 8 июля на UFC 290, но вновь был высмеян.

«Алджо «Август — это слишком рано, как насчет июля» Стерлинг», — коротко и ясно отреагировал на вызов Стерлинга О'Мэлли, заявив, что подерется с чемпионом 19 августа, как и было запланировано.

Стерлинг в очередной раз оправдал звание самого мутного чемпиона UFC. Постоянные подковëрные игры, интриги, странные интервью уже стали частью Алджамейна, и без них не обходится ни один его поединок. Возможно, легчайшему дивизиону осталось недолго терпеть чемпиона: в случае победы над О'Мэлли Стерлинг с большой долей вероятности поднимется в весе ради боя с Александром Волкановски, который, впрочем, пока не горит желанием драться с капризным американцем.

Немудрено, что Стерлинга раскритиковал даже президент UFC Дана Уайт, который обычно снисходительно относился к выдумкам чемпиона. Дана на пресс-конференции пожурил желание американца постоянно сниматься с поединков из-за разнообразных травм. Впрочем, Алджамейн не стал молчать и в ответ обвинил Уайта в неподобающем отношении к себе. Обычно Стерлинг очень осторожен, но тут рискнул огрызнуться — это не самый умный шаг. Посмотрим, к чему приведёт зарождающийся конфликт между чемпионом и его работодателем.