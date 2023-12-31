Каждый год, 31 декабря… Фёдор Емельяненко бил соперников в Японии

Новый год славится своими традициями, причём у каждого они свои. Кто-то, как герой фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром» Женя Лукашин, любит ходить в баню с друзьями. А вот, например, у легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко была своя особенная традиция.

Появилась она во времена выступления Фёдора в Японии: Емельяненко 31 декабря обязательно проводил свой поединок. Такой своеобразный новогодний подарок себе и своим поклонникам делал Последний Император. Впервые в канун Нового года Емельяненко выступил 31 декабря 2003 года. Тогда на турнире Inoki Bom-Ba-Ye в японском Кобе он встретился с местным бойцом Юджи Нагатой. Нагата был рестлером и, конечно, быстро получил свой новогодний подарок в виде нокаута. Кстати, двумя годами ранее такой же подарок Юджи получил от Мирко Кро Копа, а после Емельяненко японец со смешанными единоборствами завязал совсем.

На следующий год, 31 декабря 2004 года, Фёдор встретился с известным бразильцем Антониу Ногейрой. Это был их третий поединок: в первом Емельяненко забрал победу единогласным решением судей, а второй был признан несостоявшимся из-за рассечения у Фёдора после столкновения головами. В канун Нового года Последний Император поставил точку в их противостоянии, ещё раз победив Ногейру единогласным решением судей. Кстати, в 2007 году Ногейра перешёл в UFC и в скором времени стал временным чемпионом лиги.

В 2005 году Емельяненко продолжил новогоднюю традицию. В соперниках у Последнего Императора оказался громадный бразилец Зулузиньо. 176-килограмовый бразилец хоть и казался мешковатым, зато был гораздо больше Фёдора. Зулузиньо активно пользовался своей массой, валил соперников на землю и добивал их в партере, встать из-под него было крайне сложно. Но Емельяненко разделался с бразильцем всего за 26 секунд: уже на старте поединка Фёдор срубил соперника мощным ударом слева. Бразилец сумел подняться, но тут же снова упал под градом ударов Емельяненко, и рефери остановил поединок. Фёдор стал первым, кто победил огромного бразильца, причём сделал это играючи.

Фёдор Емельяненко Фото: РИА Новости

31 декабря 2006 года Фёдор защищал титул чемпиона PRIDE в тяжёлом весе против мощного новозеландца Марка Ханта. Ударник Хант сопротивлялся Емельяненко довольно долго. Бойцы рубились в стойке, боролись в партере. Марк даже попытался выйти на кимуру, хотя, конечно, провести болевой самбисту такого уровня, как Фёдор – задача из разряда невыполнимых. После этого уже Емельяненко вышел на кимуру и показал новозеландцу мастер-класс, заставив соперника сдаться. Это, кстати, был последний поединок обоих бойцов в PRIDE, дальше дороги спортсменов разошлись: Фёдор выступал в Affliction и Strikeforce, а Хант после боёв в Dream оказался в UFC, где даже претендовал на чемпионский пояс.

В 2007 году Емельяненко провёл ещё один новогодний бой в Сайтаме. На турнире Yarennoka 31 декабря Фёдор встретился с корейским гигантом Хон Ман Чоем. Если Зулузиньо поражал всех своим весом, то кореец был ещё и огромного роста – 218 сантиметров! Фёдор перетерпел стартовый натиск от корейца, а затем разобрался с гигантом в партере: Последний Император поймал соперника на рычаг локтя и заставил корейца сдаться.

Фёдор Емельяненко Фото: Getty Images

После этого Емельяненко перебрался из Японии в другие лиги, и новогодняя традиция прервалась на несколько лет. Вернулся к ней он 31 декабря 2011 года, тогда Фёдор вновь выступил в Сайтаме против олимпийского чемпиона по дзюдо Сатоси Исии. На третьей минуте поединка Емельяненко отправил соперника в нокаут. После боя ходили разговоры о том, что японцу диагностировали отёк мозга, но позже эта информация не подтвердилась, и Сатоси продолжил карьеру.

Свой последний новогодний бой Фёдор провёл 31 декабря 2015 года. Емельяненко в 2012 году объявил о завершении карьеры, но в канун Нового года вернулся после почти трёхлетнего простоя. В Сайтаме, где Последний Император был абсолютной легендой, Емельяненко провёл на турнире Rizin бой против Джайдипа Сингха из Индии. Возвращение Емельяненко получилось ярким, Фёдор оформил нокаут в первом раунде. После этого Фёдор выступал ещё на протяжении восьми лет и завершил карьеру только в феврале этого года. Правда, к новогодним боям Емельяненко больше не возвращался. Был поединок с Куинтоном Джексоном, который состоялся в рамках совместного турнира Bellator и Rizin 29 декабря 2019 года, тогда Фёдор всё в той же Сайтаме нокаутировал соперника в первом раунде, оставив свой последний новогодний подарок соперникам.