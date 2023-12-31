Новогодний подарок от Бивола болельщикам. Дмитрий подписал контракт на бой с Бетербиевым

В конце 2023 года в рамках грандиозного боксёрского вечера Дмитрий Бивол без шансов разобрал британского бойца Линдона Артура и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA в 11-й раз.

Разумеется, бо́льшая часть вопросов Биволу до и после боя была связана с Артуром Бетербиевым и возможным поединком за звание абсолютного чемпиона мира. Об этой возможности говорят слишком давно, так что интерес болельщиков понятен, они хотят узнать, кто лучше — лютый нокаутёр, который сносит всех подряд про любом сценарии поединка, или техничный боец, который больше ставит на другие аспекты.

Сразу после победы над Артуром Бивол подтвердил, что в их встрече с Бетербиевым заинтересованы в Саудовской Аравии и уже предложили хорошие условия: «Договариваться о бое уже не нужно, я уже на него согласен. Условия одни из лучших, дата — не раньше апреля, наверное».

Позже и менеджер Дмитрия Вадим Корнилов подтвердил, что с их стороны никаких проблем не возникнет: «Бой с Бетербиевым возможен в марте или апреле, но ему ещё предстоит бой со Смитом. Не думаю, что какая-либо организация не захочет принимать участие в организации поединка такого масштаба».

Если раньше часто заговаривали о проблемах между двумя промоутерскими компаниями и, как следствие, трудностях с организацией боя Бивол — Бетербиев, то сейчас, судя по всему, это перекрыли условия, которые предлагает принимающая сторона. Саудовская Аравия готова на большие траты. Неудивительно, что на этом фоне зарубежные авторитетные издания, такие как ESPN, начали сообщать, что Бивол уже подписал контракт на бой с соотечественником.

По-настоящему прекрасная новость для всех любителей бокса, потому что и Бивол засиделся с поясом WBA, не двигаясь вперёд, и Бетербиев не раз и не два заявлял, что собирается идти за объединением. Свою часть подарка на Новый год Бивол уже сделал. До этого Артур уже неоднократно обвинял Дмитрия в том, что тот бежит от боя и хочет драться лишь на словах: «Дмитрий Бивол уже последние три года говорит, что хочет со мной боксировать. В нашем дивизионе кто хотел боксировать — мы уже объединили пояса, бои провели. Просто говорить «я хочу» и выйти на бой — это разные вещи».

Теперь дело только за самим Артуром и его боем с Каллумом Смитом, который состоится через две недели. Нет сомнений, что Бетербиев упомянет Бивола в случае победы и согласится на поединок. Главное, чтобы он сейчас не начал заглядывать сопернику за спину. Если Артур потерпит поражение, то Дмитрий не будет его ждать, а отправится на поединок со Смитом.

Бетербиеву уже почти 39 лет, свой шанс упускать ему нельзя ни в коем случае, потому что другой возможности не будет. А мы ещё не скоро получим ситуацию, когда в одном весе доминируют два классных российских боксёра и разыгрывают между собой абсолютное чемпионство.