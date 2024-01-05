Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Бой Артур Бетербиев — Каллум Смит 13 января 2023, противостояние Бетербиева и Усика, Тайсон Фьюри — Александр Усик

«Я недостаточно хороший боксёр». Как жаль, что мы не увидим реванш Бетербиева и Усика
Александр Фролов
Бой Артур Бетербиев — Каллум Смит
Аудио-версия:
Комментарии
Такое противостояние могло бы стать поистине великим.

Чуть больше недели осталось до первого в 2024 году грандиозного боксёрского боя. 14 января россиянин с канадским паспортом Артур Бетербиев проведёт защиту своих чемпионских поясов WBO, WBC и IBF в поединке с британцем Каллумом Смитом. В случае победы наш соотечественник в следующем бою практически наверняка встретится с Дмитрием Биволом, чтобы побороться за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Но есть и другой соперник, в противостоянии с которым хотелось бы увидеть Бетербиева.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев - Каллум Смит
14 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Каллум Смит

И этот соперник — Александр Усик. Да, сейчас Артур и Александр выступают совсем в разных весовых категориях. Уроженец Хасавюрта продолжает доминировать в полутяжёлом дивизионе, а вот украинец, собрав все пояса в крузервейте, невероятно успешно перебрался в супертяжёлый вес. Но у Бетербиева и Усика такая закрученная история противостояния, что ради того, чтобы поставить в ней точку, одному вполне можно было бы подняться в весе, а другому — спуститься чуть пониже.

В любительском боксе Артур и Александр, выступавшие тогда в одном весе, встречались трижды. В 2007 году сильнее оказался российский боксёр, а вот на ЧМ-2011 и ОИ-2012 победу праздновал Усик. Причём поражения Бетербиева получились достаточно спорными, учитывая, что в обоих случаях он отправлял Александра в нокдаун ударами в корпус. Но один и тот же судья нокдауны не засчитал под предлогом того, что россиянин бил соперника в спину. Как итог — два проигранных Артуром боя с одинаковым счётом 13:17.

«Между нами была минимум десяточка разницы в весе. Он сгонял на 91, а я даже близко не весил 91. У меня манера боя контактная, а в этой манере тягаться с человеком, который на 10 кг больше, тяжело. Но тем не менее эти рубки он мне проигрывал, эти обоюдки мне проигрывал. Человек бегал. А больше меня на 10 кг! А момент с нокдауном? Я бью ему в бок, а он показывает, что в спину! Ну беспредел же! Они нокдаун у меня забирают, баллы за него забирают и лишают балла. Если бы судьи дали справедливый счёт, равный, то бой был бы гораздо интереснее.

Перед вторым боем — на Олимпиаде — я всё изменил, приехал в лучшей форме, чем был в Баку. Единственное, что не смог поменять, — это судей. Опять тот же лысый и его бригада. Вот это единственное, чего мы не смогли поменять. А остальное — я всё сделал там для победы. Лучше отбоксировал и должен был лучше отбоксировать. Чем Усик удивил? Хорошо двигается на ногах, постоянно в движении, в бегущую мишень тяжело попасть. Но на самом деле… он ничем меня не удивил», — рассказывал Бетербиев «Спорт-экспрессу».

Как хорошо было бы провести подобный реванш в 2025 году! Особенно если Бетербиев победил бы Бивола, а Усик — Фьюри. Два абсолютных чемпиона мира с такой историей, в другом дивизионе — это ли не мечта любого поклонника бокса? Увы, сейчас этот вариант кажется откровенно фантастическим. А с другой стороны, кто ещё два года назад поверил бы в поединок Фьюри — Нганну, да ещё и в настолько конкурентный? А он недавно состоялся. Вот и Бетербиев вроде бы ставит крест на реванше, а вроде бы и нет. Будем надеяться, что каким-то чудом всё получится.

Изучаем финансовую мощь Артура:
Нокаут на миллион. Сколько зарабатывает Артур Бетербиев
Нокаут на миллион. Сколько зарабатывает Артур Бетербиев
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев
боксёр

«Если вы спросите меня, мы никогда не будем драться. Но если вы попросите Усика подраться со мной, это возможно. Если он захочет драться, я никогда не скажу «нет». Но если вы спросите меня об этом, то нет. Я просто шучу. Между нами две весовые категории. Я недостаточно хороший боксёр, чтобы подняться на два дивизиона и победить кого-то или даже провести с ним бой».

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android