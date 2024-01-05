«Я недостаточно хороший боксёр». Как жаль, что мы не увидим реванш Бетербиева и Усика

Чуть больше недели осталось до первого в 2024 году грандиозного боксёрского боя. 14 января россиянин с канадским паспортом Артур Бетербиев проведёт защиту своих чемпионских поясов WBO, WBC и IBF в поединке с британцем Каллумом Смитом. В случае победы наш соотечественник в следующем бою практически наверняка встретится с Дмитрием Биволом, чтобы побороться за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Но есть и другой соперник, в противостоянии с которым хотелось бы увидеть Бетербиева.

И этот соперник — Александр Усик. Да, сейчас Артур и Александр выступают совсем в разных весовых категориях. Уроженец Хасавюрта продолжает доминировать в полутяжёлом дивизионе, а вот украинец, собрав все пояса в крузервейте, невероятно успешно перебрался в супертяжёлый вес. Но у Бетербиева и Усика такая закрученная история противостояния, что ради того, чтобы поставить в ней точку, одному вполне можно было бы подняться в весе, а другому — спуститься чуть пониже.

В любительском боксе Артур и Александр, выступавшие тогда в одном весе, встречались трижды. В 2007 году сильнее оказался российский боксёр, а вот на ЧМ-2011 и ОИ-2012 победу праздновал Усик. Причём поражения Бетербиева получились достаточно спорными, учитывая, что в обоих случаях он отправлял Александра в нокдаун ударами в корпус. Но один и тот же судья нокдауны не засчитал под предлогом того, что россиянин бил соперника в спину. Как итог — два проигранных Артуром боя с одинаковым счётом 13:17.

«Между нами была минимум десяточка разницы в весе. Он сгонял на 91, а я даже близко не весил 91. У меня манера боя контактная, а в этой манере тягаться с человеком, который на 10 кг больше, тяжело. Но тем не менее эти рубки он мне проигрывал, эти обоюдки мне проигрывал. Человек бегал. А больше меня на 10 кг! А момент с нокдауном? Я бью ему в бок, а он показывает, что в спину! Ну беспредел же! Они нокдаун у меня забирают, баллы за него забирают и лишают балла. Если бы судьи дали справедливый счёт, равный, то бой был бы гораздо интереснее.

Перед вторым боем — на Олимпиаде — я всё изменил, приехал в лучшей форме, чем был в Баку. Единственное, что не смог поменять, — это судей. Опять тот же лысый и его бригада. Вот это единственное, чего мы не смогли поменять. А остальное — я всё сделал там для победы. Лучше отбоксировал и должен был лучше отбоксировать. Чем Усик удивил? Хорошо двигается на ногах, постоянно в движении, в бегущую мишень тяжело попасть. Но на самом деле… он ничем меня не удивил», — рассказывал Бетербиев «Спорт-экспрессу».

Как хорошо было бы провести подобный реванш в 2025 году! Особенно если Бетербиев победил бы Бивола, а Усик — Фьюри. Два абсолютных чемпиона мира с такой историей, в другом дивизионе — это ли не мечта любого поклонника бокса? Увы, сейчас этот вариант кажется откровенно фантастическим. А с другой стороны, кто ещё два года назад поверил бы в поединок Фьюри — Нганну, да ещё и в настолько конкурентный? А он недавно состоялся. Вот и Бетербиев вроде бы ставит крест на реванше, а вроде бы и нет. Будем надеяться, что каким-то чудом всё получится.