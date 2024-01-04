Нокаут на миллион. Сколько зарабатывает Артур Бетербиев

В ночь с 13 на 14 января состоится грандиозный боксёрский вечер, главной звездой которого должен стать Артур Бетербиев. Противостоять ему будет крепкий Каллум Смит, но фаворитом, без сомнения, является россиянин. А поклонники профессионального бокса немного заглядывают за спину британцу и предвкушают поединок Бетербиева с соотечественником – Дмитрием Биволом. Он может озолотить каждого из бойцов, в Саудовской Аравии готовы пойти на многое, чтобы организовать этот бой. Таких больших гонораров в карьере Артура ещё не было.

На профессиональном уровне Бетербиев начинал достаточно скромно. Его первым соперником стал американец Кристиан Крус, поединок с которым состоялся 8 июня 2013 года. Дебют россиянина получился очень быстрым. Уже во втором раунде Артур отправил соперника в нокаут. Позже на одном из подкастов Бетербиев вспоминал, что получил за тот бой $ 5 тыс. Но затем гонорары российского нокаутёра только росли, причём с сумасшедшей скоростью.

Интернет-портал Sarkariexam провёл специальное исследование и подсчитал, сколько Бетербиев заработал за профессиональную карьеру. Если верить полученным данным, состояние Артура оценивается в € 8 млн. Конечно, это не самые высокие цифры, которые можно найти в профессиональном боксе, но решает и уровень соперников.

Так, в январе 2023 года после победы над Энтони Ярдом россиянин получил гарантированный гонорар в размере $ 550 тыс. Но самый «денежный» бой в жизни Бетербиева состоялся раньше. 18 октября 2019 года Артур столкнулся с Александром Гвоздиком. Поединок получился статусным – на кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе. Бой продлился 10 раундов и завершился победой россиянина нокаутом. Тогда Бетербиев заработал $ 1,5 млн.

Стоит отметить, что теперь Бетербиева ждут намного более «дорогие» сражения. Даже противостояние со Смитом обещает получиться прибыльным. Но его главная значимость заключается в другом. Артур получит прекрасную возможность набрать форму и тонус после операции. Таким шансом воспользовался Бивол, который выходил против Линдона Артура после длительного простоя. Теперь этот же трюк попытается провернуть и Бетербиев.

Стоит отметить, что гонорары того же Бивола не сильно выше, чем у соотечественника. И, к сожалению, это лишний раз отражает позицию промоутеров и организаторов. Медийность ценится намного выше, чем навыки и мастерство. Но всё должен изменить поединок Дмитрия и Артура. Уж там оба боксёра смогут забрать жирные чеки.