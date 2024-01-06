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Изменения в единоборствах, профессиональный бокс, MMA, новые правила, появление дивизионов, конкуренция UFC и PFL

Ренессанс профессионального бокса и битва гигантов в MMA. Как меняются единоборства
Сергей Сорокин
Изменения в единоборствах в 2024 году
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2024 год обещает получиться самым переломным во всей истории.

На протяжении долгих лет единоборства развивались без особенных всплесков. Конечно, какие-то ситуации происходили. Организации появлялись и умирали, правила менялись и дополнялись. Но казалось, что всё очень спокойно, никаких кардинальных вещей практически не случалось. Однако 2024 год обещает очень многое поменять. Видимо, профессиональный бокс и смешанные единоборства ждут очень интересные времена.

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Битва Махачева за второй пояс, супербой Джонса и Миочича. 2024 год будет жарким
Битва Махачева за второй пояс, супербой Джонса и Миочича. 2024 год будет жарким

Нельзя не отметить, что возрождается профессиональный бокс. Обладатели поясов перестали избегать друг друга, постоянно проводятся поединки за звание абсолютного чемпиона. В 2023 году мир уже увидел противостояния Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса, Наои Иноуэ и Марлона Тапалеса. Но это лишь разминка перед предстоящими поединками. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри осталось лишь дождаться, подписи в контракте уже стоят. А поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола может стать настоящим украшением.

Стоит отметить, что профессиональный бокс расцветает и благодаря тому, что большой интерес к нему проявляют представители MMA. Во-первых, второй поединок готовится провести Фрэнсис Нганну, который сначала бился с Тайсоном Фьюри, а теперь проведёт битву с Энтони Джошуа. Конечно, аудитория смешанных единоборств с большим удовольствием следит за такими «шоу». Во-вторых, Хищник, судя по всему, намерен полностью перебраться в бокс, где рассчитывает построить карьеру. А в-третьих, Нганну протоптал дорожку для всех желающих попробовать свои силы в новой дисциплине. Например, о таком желании уже заявил временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл.

Том может повторить путь легендарного россиянина:
Аспиналл станет легендой UFC. Британец — новый Фёдор Емельяненко
Аспиналл станет легендой UFC. Британец — новый Фёдор Емельяненко

В смешанных единоборствах свои события, которые могут полностью перевернуть индустрию. PFL купила Bellator и за счёт этого может добиться грандиозного прорыва. Организация давно хочет стать реальным конкурентом для UFC. Видимо, теперь эта возможность становится всё более осязаемой. Организация получила большое количество топовых бойцов, а также возможность проводить объединённые турниры чемпионов. Кажется, идея может всколыхнуть всю индустрию.

А ещё оба мира (и профессионального бокса, и MMA) захлестнула мания придумывать новые дивизионы. Например, в PFL хотят создать специальный – исключительно для суперзвёзд. Собрать всех лучших бойцов и дать им возможность устраивать грандиозные события. Такая ситуация совершенно точно должна подстегнуть и UFC. Организация выглядит островком спокойствия, а ведь на пороге юбилейный «трёхсотый». И там лига должна показать, к чему именно она шла на протяжении последних лет.

Эти 12 месяцев обещают запомниться фанатам смешанных единоборств и бокса из России надолго:
Новые горизонты Махачева, пояса Павловича и Анкалаева. Кто будет успешен в 2024 году?
Новые горизонты Махачева, пояса Павловича и Анкалаева. Кто будет успешен в 2024 году?

2024 год действительно может стать историческим для единоборств. Перспективы для этого – грандиозные. И профессиональный бокс, и смешанные единоборства могут преобразиться настолько, что следить за ними будет очень интересно. Главное, чтобы все самые смелые планы получилось воплотить в жизнь.

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