Аспиналл станет легендой UFC. Британец — новый Фёдор Емельяненко

В ночь с 11 на 12 ноября состоялся грандиозный турнир UFC 295, который порадовал огромным количеством нокаутов. А главной звездой вечера стал англичанин Том Аспиналл. Он бился с россиянином Сергеем Павловичем за временный пояс чемпиона организации в тяжёлом весе.

Британец вышел на титульный поединок на коротком уведомлении, согласился всего за две с половиной недели до выхода в октагон. Но в красивейшем стиле вырубил Павловича и повесил пояс на своё плечо. А ещё доказал, что сейчас является самым крутым бойцом в UFC.

Аспиналл ворвался в UFC 25 июля 2020 года. И с ходу начал показывать, что является самым универсальным тяжеловесом на планете. Загибаем пальцы: Джейк Коллье был разбит и отправлен в нокаут за 45 секунд, Алан Боду – за всё те же 45 секунд. Затем Том победил удушающим Андрея Орловского, вырубил Сергея Спивака и взял на приём Александра Волкова! Каждый раз англичанин действовал по-разному стилистически, к каждому сопернику находил свой подход. Просчитать действия Аспиналла заранее практически невозможно.

Затем было единственное поражение в UFC. И, говоря откровенно, оно выглядит трагической случайностью. Уже на 15-й секунде поединка с Кёртисом Блэйдсом британец получил тяжелейшую травму, нанося удар ногой по сопернику. Конечно, американец добыл победу техническим нокаутом. Но вряд ли кто-то считает, что Аспиналл уступил по делу, действительно должен был проигрывать.

Возвращение Тома ждали с опаской. Не все верили, что после тяжелейшего повреждения Аспиналл сможет вернуться на тот же уровень. Но то, что демонстрирует англичанин – это просто фантастика. Уже в первом раунде был нокаутирован Марчин Тыбура. А на разгром Павловича британцу понадобилось 69 секунд. Такого развития событий не ожидал никто. Практически все думали, что Том попробует бороться и ловить соперника на ошибках. А он взял и перебил самого страшного ударника в UFC.

Любопытно, что Аспиналл «разоряет» UFC по полной. Он забирал бонусы за выступление вечера в шести из восьми своих поединков. Не получилось, естественно, с Блэйдсом, а также с Боду. А всё потому, что на том турнире были слишком яркие прелимы, а также фантастический главный бой. Поединок Тома же получился абсолютно односторонним и очень быстрым. Аспиналл вообще любит вырубать оппонентов без второго раунда. В среднем бой англичанина в UFC длится всего… 130 секунд!

Аспиналл уже сейчас напоминает пикового Фёдора Емельяненко. Того самого, который проигрывал только по большим праздникам и к 2010 году набил рекорд 31-1. Последний Император всегда славился универсальностью, мог разбить соперника в стойке, либо отправить на канвас, в дальнейшем оформив болевой или удушающий. А ещё бои праймового Фёдора очень редко добирались до третьего раунда — лишь в шести из 32 поединков. Чаще всего Емельяненко разбирался с соперниками уже в стартовой пятиминутке. Вот и Том не любит очень быстрые финиши.

Путь Аспиналла в UFC – тернистый, но удивительный. Том рисковал уйти из MMA, пережил тяжелейшую травму, но уже добрался до пояса. А теперь британец рассчитывает провести поединок мечты с Джоном Джонсом. И, кажется, это единственная реальная преграда на пути Аспиналла к доминации в тяжёлом весе. А если Костяной уйдёт, Том может на очень долгое время захватить корону дивизиона. Англичанин уже сейчас становится новым Фёдором Емельяненко. Интересно, сможет ли он построить такую же великую карьеру?