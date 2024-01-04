Новые горизонты Махачева, пояса Павловича и Анкалаева. Кто будет успешен в 2024 году?

2024 год наступил, поэтому все с нетерпением ждут возвращения бокса и смешанных единоборств. Уже совсем скоро стартуют первые турниры, к которым с ходу будет приковано повышенное внимание. И очень радует, что многие топовые события завязаны именно на бойцах из России. Мы с большим нетерпением ждём этих противостояний и надеемся на успехи наших парней и девушек. А в новогодние праздники хочется пофантазировать и представить, кто именно станет главным открытием 2024 года, за кем стоит следить более пристально.

Ислам Махачев

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Ислам Махачев в последнее время является главной российской надеждой в мире смешанных единоборств. Он является чемпионом самой сильной организации на планете – UFC. Но останавливаться на этом россиянин не собирается. Он намерен попробовать завоевать второй чемпионский пояс. И поединок с Леоном Эдвардсом становится всё ближе и реальнее. Нам кажется, что россиянин намного сильнее соперника практически по всем параметрам, поэтому действительно способен решить эту задачу.

Сергей Павлович

Сергей Павлович Фото: Getty Images

Сергей Павлович проиграл Тому Аспиналлу и немного отдалился от чемпионского титула UFC в тяжёлом весе. Но пока ситуацию довольно сложно называть критичной. Россиянин совершенно точно на хорошем счету у руководства организации. Поэтому необходимо быстрее возвращаться в октагон и ярко побеждать следующего соперника. Есть уверенность, что у Сергея это получится. Тогда вполне можно будет замахнуться на то, чтобы потребовать реванша с британцем.

Магомед Анкалаев

Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

Магомед Анкалаев уже мог иметь титульный шанс в своём дивизионе, но очень сильно помешал поединок с Джонни Уокером. Вместо победы – ноу-контест. Вместо титульника с Алексом Перейрой – ещё один поединок с Джонни. Но теперь Анкалаев предельно мотивирован. Он постарается сначала играючи разобраться с Уокером, а затем отобрать чемпионский пояс у Алекса. И многие выражают уверенность, что с такой задачей россиянин справится уже в 2024 году.

Икрам Алискеров

Икрам Алискеров Фото: Getty Images

Икрам Алискеров феноменально ворвался в UFC и выиграл два поединка подряд. Он последовательно разбил Фила Хоуса и Варлея Алвеса. Конечно, ждать слишком быстрого выхода на титульный поединок не стоит. Организация внимательно следит за успехами Икрама, но не станет сразу кидать его под такой каток. Но есть уверенность, что за 2024 год россиянин успеет провести сразу несколько поединков. А там все ждут таких же ярких нокаутов.

Умар Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов Фото: Getty Images

Умар Нурмагомедов возвращается после травмы и имеет запредельные амбиции. Уже в 2024 году он хочет стать чемпионом UFC в легчайшем весе. И, стоит отметить, все шансы для этого у россиянина есть. Он постарается с ходу получить топового оппонента, чтобы до титульника оставалось подать рукой. Умар успел доказать, что способен феноменально работать и в стойке, и в партере. Брат Хабиба умеет практически всё, поэтому всем кажется, что чемпионский пояс на его плече – лишь вопрос времени.

Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол Фото: РИА Новости

Дмитрий Бивол вернулся и продемонстрировал, что находится в прекрасном состоянии. Он продолжает разбивать соперников настолько играючи и легко, что не совсем понятно, кто вообще способен остановить победную поступь россиянина. Появилась новость, что следующий бой будет проведён против Артура Бетербиева. Поэтому теперь все с нетерпением ждут от Дмитрия очередного топового поединка. А затем всегда можно вернуться к реваншу с Канело или найти для себя новый вызов.

Артур Бетербиев

Артур Бетербиев Фото: Getty Images

Артур Бетербиев – самый страшный нокаутёр на планете. Ни разу его поединок не доходил до судейского решения. И в 2024 году спортсмен рассчитывает продолжить эту приятную традицию. Первым под его руку попадётся Каллум Смит (29-1), с которым предстоит встретиться уже 13 января. А затем, скорее всего, вся планета увидит долгожданный поединок Бетербиева и Бивола. И есть уверенность, что там Артур также сможет показать свои лучшие качества.

Марина Мохнаткина

Марина Мохнаткина Фото: Getty Images

Марина Мохнаткина в нынешнем сезоне добралась до финала Гран-при PFL, но уступила Лариссе Пачеко. И всё-таки девушка заявила, что готова поквитаться с соперницей в 2024 году. Она постарается провести грамотную работу над ошибками, чтобы всё же завоевать чемпионский пояс. Даже в предыдущем поединке с Пачеко россиянка сразу несколько раз была близка к тому, чтобы финишировать соперницу. А теперь Марина точно знает, как именно сделать 2024-й своим годом.

Виктория Дудакова

Виктория Дудакова Фото: Getty Images

Виктория Дудакова зашла в UFC с двух побед и громко заявила о себе. Она продемонстрировала, что способна проявлять и волю, и технику. Девушка после двух удачных поединков ждёт более топовой оппозиции. И складывается ощущение, что, если организация даст представительниц верхней части рейтинга, а Виктория выдержит это испытание на прочность, она быстро получит свой титульный шанс. Конечно, возможно, это произойдёт не в 2024 году. Но он совершенно точно станет важной ступенькой на пути к поясу.

Есть уверенность, что в мире единоборств 2024 год будет российским. А как считаете вы, кто из наших бойцов больше всех удивит и порадует?