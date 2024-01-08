Соперник Махачеву найден. На россиянина выйдет победитель пары Царукян — Оливейра

В декабре прошлого года Арман Царукян получил долгожданный шанс пробиться в топ-5 рейтинга через поединок с Бенеилом Дариушем. Российско-армянский боец воспользовался возможностью сполна и нокаутировал соперника менее чем за полторы минуты.

Сразу после поединка Царукян, поднявшийся на четвёртое место рейтинга, выразил желание провести реванш с чемпионом Исламом Махачевым, но при этом сразу обозначил, что примет и претендентский поединок, если в руководстве UFC этого захотят: «Я вам говорил, что выиграю нокаутом. Мне не нужны победы решением. Теперь я иду к титульному бою. Бенеил – самый уважаемый соперник в моём дивизионе. Я очень ценю то, что он согласился со мной подраться, находясь так высоко в рейтинге. Хочу, чтобы в моём следующем бою на кону стоял титул. Но если нет, то я готов драться с кем угодно. Рано или поздно я доберусь до титула».

А незадолго до наступления нового года Арман опубликовал загадочный пост в социальных сетях: «Скоро будут большие новости».

Большие новости появились сейчас. Дана Уайт традиционно вышел в эфир на своей странице и выдал несколько анонсов, в том числе и касающихся Царукяна. Арман выступит на юбилейном турнире UFC 300, где сразится с недавним чемпионом лёгкого веса и экс-претендентом на титул Чарльзом Оливейрой. Сам ивент состоится в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе.

Бразилец располагается на первом месте в рейтинге легковесов и был одним из тех, кого прочили в соперники Исламу Махачеву. Более того, Оливейра должен был выступить на турнире UFC 294 в Абу-Даби, но слетел с боя из-за травмы, полученной в спарринге. Судя по всему, в руководстве решили, что Чарльз свой шанс упустил и должен освободить место в очереди другому бойцу.

Однако Уайт подчеркнул в анонсе, что бой Оливейры с Царукяном будет носить статус претендентского и его победитель столкнётся с Махачевым уже летом. А значит, обоим бойцам осталось сделать шаг к титульному шансу, где их будет поджидать Ислам. Плюс выступление на юбилейном и столь статусном турнире даст неплохой рост в плане медийности. Если Оливейра в этом не очень нуждается, так как в любом случае является звездой, то Арману это поможет стать более узнаваемым за океаном.

В целом для Царукяна это абсолютно логичное развитие карьеры. Он поднялся в топ-5 и теперь получил соперника выше себя, чтобы дальше уже проверить собственные силы и доказать амбиции. Арман очень часто упоминает Махачева в интервью и регулярно напоминает о том, что в реванше он выступит гораздо лучше. Оливейра же справедливо делает небольшой шаг назад, чтобы доказать свою состоятельность ещё раз.

Так или иначе, летом нас может ждать российский титульник в лёгком весе. Это интересно в любом случае, а тут за этим боем ещё и будет история с реваншем, к тому же Махачев и Царукян периодически обмениваются «любезностями» в медиа. Но Арману для начала нужно разобраться с Оливейрой, заглядывать ему за спину очень опасно, Чарльз уже доказал это летом прошлого года, когда снёс Дариуша.