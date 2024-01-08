«Поставили перед фактом». Как Бетербиев стал выступать за Канаду

14 января в Канаде состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира чемпион мира по версиям WBO, WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев проведёт защиты своих поясов в поединке с британцем Каллумом Смитом. С 2022 года уроженец Дагестана Бетербиев выступает за Канаду, где долгое время проживает вместе с семьёй. Как же так получилось?

Артур Бетербиев родился в городе Хасавюрт Республики Дагестан. С раннего детства он начал заниматься спортом и в 11 лет попал в бокс. Результаты не заставили себя ждать: в 15-летнем возрасте Бетербиев стал призёром чемпионата мира среди кадетов. Позднее Артур начал блистать и на взрослом уровне, несколько раз подряд завоевав медали чемпионата России в полутяжёлом весе (до 81 кг), а в 2007 году впервые стал чемпионом страны, в полуфинале победив не кого-нибудь, а Сергея Ковалёва. Бетербиев дважды выиграл чемпионат Европы, становился победителем и призёром чемпионатов мира, выступая под флагом России.

В олимпийском цикле Артуру пришлось подняться в весе и начать выступать в категории до 91 кг, так как в его весовой категории ставку делали на Егора Мехонцева, который впоследствии и выиграл Олимпиаду-2012. А вот Бетербиеву завоевать медаль Игр в тяжёлом весе не удалось. На чемпионате мира – 2011 Артур в четвертьфинале по очкам проиграл будущей звезде мирового бокса – Александру Усику (13:17), а на следующий год с таким же счётом и также на стадии четвертьфинала уступил Усику и на Олимпиаде.

После этого Бетербиев решил перейти в профессионалы. Долгое время он пытался заключить контракты с промоутерами из Европы, но в итоге остановился на варианте с Канадой: Артур заключил контракт с промоутером Анной Ревой сразу на семь лет. Такое долгосрочное соглашение было подписано после того, как Бетербиев впечатлил своих будущих тренеров Марка Рамси и Бернара Барре на просмотре. «Я ещё никогда не видел такую силу удара», — сказал Рамси после первой тренировки с Артуром.

Так Бетербиев оказался в Канаде, куда перебрался вместе с семьёй и где стал жить и тренироваться на постоянной основе. К слову, как отмечал сам Артур, переезд был обязательным пунктом в контракте.

«Если бы такого пункта не было, я, может быть, просто летал бы туда на подготовку. Возможно, этот вариант был бы выгоднее для меня, ведь налоги я плачу там, а в Канаде они очень немаленькие», — отмечал Бетербиев в интервью «РИА Новости».

Там же Артур и начал свою профессиональную карьеру. Первые восемь боёв Бетербиев провёл именно в Канаде, все завершил досрочно и довольно быстро, завоевав несколько локальных титулов. После этого Артура стали вывозить на бои в США, где в 2017 году он завоевал титул чемпиона мира по версии IBF. В том же году Бетербиев, уже долгое время проживавший на территории Канады, получил вид на жительство. Артур говорил, что это необходимо для стабильной работы его команды, и на тот момент эту фразу мало кто воспринимал всерьёз.

Бетербиев продолжал выступать, побеждать и завоёвывать новые титулы. В 2021 году Артур даже выступил в Москве, финишировав немца Адама Дайнеса. Однако с начала 2022 года российские боксёры стали попадать под санкции ведущих мировых организаций, некоторые из них даже полностью исключили россиян из своих рейтингов. Бетербиев тоже оказался под угрозой санкций.

«Мне чётко и ясно сказали, что не дадут боксировать, если у меня только российский паспорт. Поставили перед фактом. Мне чётко и ясно дали знать, что с российским паспортом не смогу выйти в ринг. Так вопрос был поставлен для меня, не знаю почему. Мне пришлось тогда это делать. Повезло, что подошло время получать гражданство. Я выступал с юношей, молодёжный и взрослый бокс прошёл, столько раз поднимал над головой российский флаг, столько раз звучал гимн России. А затем начались вещи, которые не зависят от меня», — рассказал Артур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Перед поединком с Джо Смитом, который состоялся в США 18 июня 2022 года, Бетербиев получил канадское гражданство. На бой со Смитом Артур впервые вышел под флагом Канады, позже объясняя, что это была вынужденная мера.

«Будь моя воля, даже учитывая то обстоятельство, что пришло время получать второе гражданство, я бы никогда не выступил под канадским флагом. Закончил бы свою карьеру так же, как и начинал. Но ситуация сложилась именно так. Меня полностью блокировали, не давали бои. На таком этапе, когда у тебя три пояса», — отметил Артур Бетербиев.

На данный момент Артур по-прежнему владеет тремя чемпионскими поясами. В случае победы над Каллумом Смитом велика вероятность того, что мы всё-таки увидим грандиозный объединительный бой между Бетербиевым и другим российским чемпионом мира в полутяжёлом весе – Дмитрием Биволом.

Сейчас 38-летний Бетербиев продолжает вместе с семьёй жить в Канаде. Но после завершения карьеры Артур всерьёз намерен вернуться в Россию, где родился, вырос и добыл множество побед на любительском уровне.

«Россия – моя страна. Из-за этого бокса я путешествую, а сейчас вообще в другой стране живу. Но когда карьера закончится, планирую вернуться туда, где мне комфортно. Считаю, что основную часть жизни провёл в России. Мне хотелось бы там продолжить её после завершения карьеры», — добавил Артур Бетербиев.