Махачев отказался от мечты. И выбрал самого лёгкого соперника

Ислам Махачев – доминирующий чемпион UFC из России, который продолжает удерживать чемпионский пояс организации в лёгком весе. В 2023 году он дважды защитил титул, расправившись с Александром Волкановски. И все с нетерпением ждали, что теперь россиянин поднимется выше на весовую категорию, где встретится с Леоном Эдвардсом за второй пояс. Но сам чемпион внезапно решил поделиться планами на будущее, в которых этого сражения пока нет.

Ислам оставил в своих социальных сетях однозначное послание всем, кто собирался вызывать его на поединок: «8 июня UFC PPV против Гэтжи. Ноябрь UFC MSG – бой с победителем поединка между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном. Февраль 2025 – бой с любым. Иншаллах», — написал Махачев.

Говоря откровенно, такой вариант развития событий и был самым вероятным. Джастин Гэтжи одержал победу над Дастином Порье и сразу выразил желание драться за чемпионский пояс. Конечно, можно говорить, что Хайлайт идёт на серии из всего двух побед. Перед Порье на его пути оказался Рафаэль Физиев, которого американец победил решением большинства судей. И, пожалуй, именно Гэтжи прямо сейчас – самый лёгкий из всех возможных соперников на данный момент. Он удобен стилистически, что уже показал поединок американца с Хабибом Нурмагомедовым. Кроме того, Джастин нестабилен, а последние победы были непростыми. Но при этом дивизион давно нуждался в том, чтобы за пояс сразился кто-то, помимо Оливейры и Волкановски (к слову, выступающего в другом весе).

А дальше свой шанс совершенно логично получит тот, кто на UFC 300 победит в претендентском бою. Сражение между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном от этого станет ещё более ярким и интересным. Кроме того, для каждого из них поединок с Махачевым станет реваншем, что лишь добавляет огня. Конечно, больше хочется увидеть именно второй бой с Царукяном, который набрал приличные обороты. После трёх побед подряд россиянин остался в шаге от реванша с Исламом.

Конечно, Махачев не исключает, что всё-таки подерётся с Леоном в 2025 году. Но пока россиянин решил сосредоточиться именно на делах своего дивизиона. И это заслуживает большого уважения от всех фанатов, которые переживают за лёгкий вес. А всё потому, что Ислам обменял свою мечту о втором поясе на развитие тех парней, которые готовы выйти с ним в клетку и попытаться всё-таки отвоевать титул. Но есть уверенность, что чуть позже Махачев всё-таки вернётся к вопросу двойного чемпионства.