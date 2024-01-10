Проклятие или жуткое невезение? Почему застопорилась карьера Анкалаева

В ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Vegas 84. Это будет первый турнир лучшей лиги мира в 2024 году. Возглавит его экс-претендент на чемпионский пояс в полутяжёлом весе, российский боец Магомед Анкалаев, который проведет бой против Джонни Уокера. Анкалаеву, который был не то что в шаге, а в миллиметре от заветного пояса, необходима яркая победа для того, чтобы вновь получить титульный шанс.

Магомед родился в Дагестане, там же начал заниматься спортом. Сначала это была греко-римская борьба, дальше последовало боевое самбо, которое перетекло в любительские ММА. Везде Анкалаев показывал отличные результаты и, будучи перспективным бойцом, дебютировал в профессионалах.

В первых поединках Магомед столкнулся с серьёзной оппозицией, но одержал три победы решением судей. После этого Анкалаев попал в WFCA (впоследствии – ACB и ACA), где стал выступать более уверенно. Магомед демонстрировал хорошие навыки борьбы, оформлял яркие нокауты, стал чемпионом лиги и даже провёл одну успешную защиту, после чего заинтересовал UFC и подписал контракт с лучшей лигой мира.

Дебют Анкалаева в UFC вы, наверное, все прекрасно помните. Магомед уверенно забирал бой против Пола Крейга, но умудрился сдаться от удушающего приёма за секунду до конца поединка! Первое поражение сделало Анкалаева только крепче: дальше Магомед стал побеждать одного соперника за другим, и после пяти побед, две из которых были одержаны над Йоном Куцелабой, россиянин взлетел в рейтингах и стал получать серьёзную оппозицию. Анкалаев прошёл Никиту Крылова, убрал с пути двух экс-претендентов на титул чемпиона UFC Волкана Оздемира и Тиаго Сантоса, но при этом так и не получал титульного шанса.

Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

После победы над ещё одним экс-претендентом на титул Энтони Смитом не замечать Анкалаева стало невозможно. Россиянин шёл на серии из девяти побед, забрал три бонуса за выступление вечера, демонстрировал уверенные выступления. Да, Магомед не был раскручен медийно, никогда не вступал ни в какие конфликты и не участвовал в трэш-токе, что для UFC значит не меньше, чем, собственно, спортивные результаты. Но Анкалаев всё же доказал, что до титульника можно добраться и без этого.

Из-за травмы Иржи Прохазки титул в полутяжёлом весе остался вакантным, и за него подрались экс-чемпион Ян Блахович и Магомед Анкалаев. Собственно, с этого боя карьера россиянина в UFC стала буксовать. Причём вины Анкалаева здесь нет: его откровенно ограбили в поединке с Блаховичем, присудив ничью и оставив титул вакантным. Даже поляк не скрывал своего удивления после объявления результатов, чего уж говорить о Магомеде.

После этого Анкалаев не дрался почти год и в октябре 2023 года провёл поединок против Джонни Уокера. Победа над бразильцем должна была сделать россиянина вновь претендентом №1, но в судьбу Магомеда ещё раз вмешались судьи. Точнее, один: главный рефери остановил бой в середине первого раунда, после того как Анкалаев нанёс запрещённый удар коленом у сетки. Уокер готов был продолжать бой, но судья неожиданно для всех этот поединок остановил, признав его несостоявшимся. В шоке были все: и Уокер, и Анкалаев, и даже Дана Уайт.

«Врач спросил у Уокера, понимает ли он, где находится. Джонни ответил: «Я в пустыне». Он не был неправ! Произошла накладка из-за языкового барьера. Плюс неопытность врача сыграла роль. Это отстой, но такое случается. Мы проведём работу над ошибками», — сказал Дана Уайт.

Вот так Уокер, находящийся в пустыне, отдалил россиянина от титульника. Анкалаеву просто катастрофически не везёт в последнее время, при том, что россиянин продолжает качественно выполнять свою работу. Сейчас Магомед находится на третьей строчке в рейтинге полутяжёлого веса, у которого появился новый чемпион – Алекс Перейра. Следом идёт Джамал Хилл – экс-обладатель пояса, оставивший его из-за травмы, и Иржи Прохазка, который своим титульным шансом не воспользовался. Если Хилл будет долго восстанавливаться, а Анкалаев разберётся в реванше с Уокером, то других вариантов, кроме как организовать поединок Перейры против Магомеда, у UFC не будет. Тем более что чемпион сам с уважением относится к Магомеду и хочет провести с ним бой.

«Я слышал, многие люди говорили, что Анкалаев будет для меня очень сложным соперником, и мне это нравится. Если бы сегодня из всех соперников мне были доступны только двое — Хилл и Анкалаев — и мне пришлось бы выбирать, то Хилл оказался бы более приемлемым вариантом, безусловно. Я всегда думаю о победе. Конечно, нет никаких гарантий, что я выиграл бы, но бой с Хиллом был бы не таким рискованным. С Анкалаевым было бы куда труднее. Это хороший вызов для меня. Я согласен, что с ним мне было бы непросто, но я усердно тренируюсь. Я расту с каждой тренировкой. Уверен, у меня нашлась бы стратегия, как победить Анкалаева. Так что если бы я мог сам выбирать себе соперника, то выбрал бы Анкалаева, а не Хилла», — сказал Алекс Перейра.