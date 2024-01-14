Поляк вообще не понял, зачем приехал. Издевательство Хатаева над соперником прервал судья

В ночь с 13 на 14 января проходит боксёрский турнир в Квебеке (Канада). Одним из главных действующих лиц стал россиянин Имам Хатаев. Он получил в соперники Михала Людвичака, который согласился выйти на замену буквально за несколько дней до поединка. И разница между соперниками изначально выглядела колоссальной. Россиянин шёл с профессиональным рекордом 5-0, причем все свои победы забирал неизменно нокаутами. А поляк идет по карьере намного скромнее – 17-13-1. Поэтому складывалось ощущение, что Хатаев сможет без особенных проблем расправиться с соперником.

Имам с самого начала поединка завладел инициативой. Он стал методично доставать соперника одиночными ударами. Но затем Людвичак решил попытаться перехватить инициативу. Он несколько раз намекнул на размен, попытался вступить с Хатаевым в настоящую рубку. Но лишь наткнулся на несколько серий и остановился. После этого россиянин полностью доминировал. Он раз за разом доставал соперника, действовал крайне убедительно. А поляку оставалось лишь терпеть, что он успешно делал до гонга.

Второй раунд с самого начала превратился в форменное избиение от Хатаева. Имам стал действовать очень убедительно, поэтому быстро отправил соперника на канвас. Людвичак присел на колено и выронил капу. Поэтому рефери даже открыл счет. Но Михал все-таки встал. Для Имама он стал лёгкой мишенью, на которую обрушился буквально град ударов. В определенный момент за поляка даже стало страшно. Но судья очень вовремя остановил это и дал сигнал о завершении поединка.

Хатаев продолжает демонстрировать себя во всей красе – шестой поединок подряд завершается нокаутом. Правда, Людвичак всё-таки вышел в ринг на очень коротком уведомлении. Но победа всё равно далась Имаму очень легко. Теперь, кажется, на пути россиянина должен оказаться намного более крепкий соперник. И это даст ответ на то, насколько именно Хатаев готов к самым серьёзным вызовам на профессиональном уровне.