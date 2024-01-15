Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Расписание боёв по боксу и MMA, 15–21 января, Стрикленд — дю Плесси, когда бой, Пеннингтон — Силва, дата и время

Два титульных поединка в UFC и чудеса бокса от Сайборг. Топ-5 боёв недели в единоборствах
Сергей Сорокин
Расписание боёв по боксу и MMA, 15–21 января
Аудио-версия:
Комментарии
Огненный уикенд в лучшей лиге планеты подарит яркие сражения за пояса.

2024 год стремительно набирает обороты, а в мире смешанных единоборств и бокса проводится все больше классных турниров. На предстоящей неделе основное внимание будет приковано именно к UFC, поскольку там организаторы запланировали выкатить сразу два титульных поединка. Кроме того, несколько топовых противостояний можно найти и в профессиональном боксе. Причём там вновь будет один из представителей MMA, который решил сменить поле деятельности. Мы собрали пять лучших событий предстоящей недели (с 15 по 21 января) и рассказали о них подробнее.

17 января. Луис Фелисиано — Майкуан Уильямс

17 января в Плант-Сити (США) состоится яркий боксёрский вечер. Одними из его хедлайнеров станут Луис Фелисиано (17-0, 8 KO) и Майкуан Уильямс (19-0-2, 8 KO). Это противостояние подкидывает сразу несколько интересных интриг. Во-первых, Фелисиано остаётся непобеждённым и попытается сохранить драгоценный «нолик» в графе своих поражений. Во-вторых, Уильямс также не знает неудач, но дважды его поединки завершались ничейным решением от рефери. Любопытно, лишится ли один из боксёров своего статуса после этого боя.

Бой Майкуана Уильямса

Бой Майкуана Уильямса

Фото: Edward Diller/Getty Images

19 января. Крис Сайборг Жустину — Келси Викструм

19 января в Темекуле (США) состоится боксёрский вечер, который порадует яркими противостояниями. Особенный интерес вызывает битва Крис Сайборг Жустину и Келси Викструм. Стоит отметить, что бразильянка попала в профессиональный бокс из MMA, где уже добилась грандиозных успехов. А в новой дисциплине всё пока довольно скромно – одна победа судейским решением. Противостоять ей будет непобеждённая Викструм (2-0), которая даже успела оформить один нокаут.

У бразильянки нет конкуренток в Bellator:
Сайборг — самая устрашающая женщина-боец в истории. Крис разбила экс-звезду UFC
Сайборг — самая устрашающая женщина-боец в истории. Крис разбила экс-звезду UFC

В ночь с 20 на 21 января. Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев

В ночь с 20 на 21 января в Торонто (Канада) состоится грандиозный турнир UFC 297. Уже задолго до главных боёв можно найти очень интересные события. Так, в клетке сойдутся Арнольд Аллен (19-2) и Мовсар Евлоев (17-0). Непобеждённый россиянин продолжает собирать победы в лучшем промоушене планеты, но при этом давно не оформляет свой триумф досрочно. Скорее всего, основная задача Евлоева заключается в том, чтобы наконец-то финишировать соперника, приблизившись к потенциальному титульному поединку вплотную.

UFC 2024. UFC 297, Торонто, Канада
Арнольд Аллен - Мовсар Евлоев
21 января 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Арнольд Аллен
Не началось
Мовсар Евлоев

В ночь с 20 на 21 января. Ракель Пеннингтон — Майра Буэно Силва

В соглавном событии того же турнира девушки сойдутся за вакантный титул чемпионки UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг). За пояс сразятся Ракель Пеннингтон (15-8) и Майра Буэно Силва (11-2-1). Американка выдала серию из четырёх побед, причём трижды сделала это именно судейским решением. И наконец-то получила возможность сразиться за заветный титул. А противостоит ей крепкая бразильянка. Она шла на серии из трёх побед, но затем последовал ноу-контест в противостоянии с Холли Холм.

Майра Буэно Силва

Майра Буэно Силва

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В ночь с 20 на 21 января. Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси

А главное событие вечера выглядит очень долгожданным для многих фанатов смешанных единоборств. Там на кону будет стоять титул чемпиона UFC в среднем весе (до 83,9 кг), который принадлежит Шону Стрикленду (28-5). Американец довольно неожиданно начал совершать апсеты. Вряд ли его пояс был ожидаемым. Но теперь ему предстоит защищать его в битве с Дрикусом дю Плесси (20-2). Видимо, в этом противостоянии определится следующий соперника Хамзата Чимаева.

UFC 2024. UFC 297, Торонто, Канада
Шон Стрикленд - Дрикус Дю Плесси
21 января 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Шон Стрикленд
Не началось
Дрикус Дю Плесси
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android