Два титульных поединка в UFC и чудеса бокса от Сайборг. Топ-5 боёв недели в единоборствах

2024 год стремительно набирает обороты, а в мире смешанных единоборств и бокса проводится все больше классных турниров. На предстоящей неделе основное внимание будет приковано именно к UFC, поскольку там организаторы запланировали выкатить сразу два титульных поединка. Кроме того, несколько топовых противостояний можно найти и в профессиональном боксе. Причём там вновь будет один из представителей MMA, который решил сменить поле деятельности. Мы собрали пять лучших событий предстоящей недели (с 15 по 21 января) и рассказали о них подробнее.

17 января. Луис Фелисиано — Майкуан Уильямс

17 января в Плант-Сити (США) состоится яркий боксёрский вечер. Одними из его хедлайнеров станут Луис Фелисиано (17-0, 8 KO) и Майкуан Уильямс (19-0-2, 8 KO). Это противостояние подкидывает сразу несколько интересных интриг. Во-первых, Фелисиано остаётся непобеждённым и попытается сохранить драгоценный «нолик» в графе своих поражений. Во-вторых, Уильямс также не знает неудач, но дважды его поединки завершались ничейным решением от рефери. Любопытно, лишится ли один из боксёров своего статуса после этого боя.

Бой Майкуана Уильямса Фото: Edward Diller/Getty Images

19 января. Крис Сайборг Жустину — Келси Викструм

19 января в Темекуле (США) состоится боксёрский вечер, который порадует яркими противостояниями. Особенный интерес вызывает битва Крис Сайборг Жустину и Келси Викструм. Стоит отметить, что бразильянка попала в профессиональный бокс из MMA, где уже добилась грандиозных успехов. А в новой дисциплине всё пока довольно скромно – одна победа судейским решением. Противостоять ей будет непобеждённая Викструм (2-0), которая даже успела оформить один нокаут.

В ночь с 20 на 21 января. Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев

В ночь с 20 на 21 января в Торонто (Канада) состоится грандиозный турнир UFC 297. Уже задолго до главных боёв можно найти очень интересные события. Так, в клетке сойдутся Арнольд Аллен (19-2) и Мовсар Евлоев (17-0). Непобеждённый россиянин продолжает собирать победы в лучшем промоушене планеты, но при этом давно не оформляет свой триумф досрочно. Скорее всего, основная задача Евлоева заключается в том, чтобы наконец-то финишировать соперника, приблизившись к потенциальному титульному поединку вплотную.

В ночь с 20 на 21 января. Ракель Пеннингтон — Майра Буэно Силва

В соглавном событии того же турнира девушки сойдутся за вакантный титул чемпионки UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг). За пояс сразятся Ракель Пеннингтон (15-8) и Майра Буэно Силва (11-2-1). Американка выдала серию из четырёх побед, причём трижды сделала это именно судейским решением. И наконец-то получила возможность сразиться за заветный титул. А противостоит ей крепкая бразильянка. Она шла на серии из трёх побед, но затем последовал ноу-контест в противостоянии с Холли Холм.

Майра Буэно Силва Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В ночь с 20 на 21 января. Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси

А главное событие вечера выглядит очень долгожданным для многих фанатов смешанных единоборств. Там на кону будет стоять титул чемпиона UFC в среднем весе (до 83,9 кг), который принадлежит Шону Стрикленду (28-5). Американец довольно неожиданно начал совершать апсеты. Вряд ли его пояс был ожидаемым. Но теперь ему предстоит защищать его в битве с Дрикусом дю Плесси (20-2). Видимо, в этом противостоянии определится следующий соперника Хамзата Чимаева.